Estudo alerta para ‘colapso’ em 2040 sem ações imediatas

No ano de 1972, uma pesquisa realizada por cientistas do Massachusetts Institute of Technology (MIT) apontou que, em menos de um século, a civilização humana seria vítima de um “colapso”. Agora, um novo estudo aponta que a crise chegará aproximadamente em 2040, caso a humanidade não mude radicalmente alguns comportamentos.

A nova análise, coordenada pela especialista em sustentabilidade da empresa de contabilidade KPMG Gaya Herrington, foca principalmente em aspectos como o aumento significativo de queimadas em alguns países e a incidência de enchentes pela Europa para concluir que o fim da sociedade (e do planeta Terra) como a conhecemos pode estar próximo. De acordo com o estudo, o crescimento econômico global pode chegar ao fim até o final desta década. O colapso viria não muito tempo depois, segundo as projeções mais extremas.

De acordo com Herrington, a pesquisa do MIT indicava a necessidade de agir imediatamente para evitar grandes custos e garantir uma transição suave para um mundo mais verde e saudável. Contudo, isso não aconteceu, e, agora, enfrentamos o pior que a mudança climática tem a oferecer.

O levantamento, assim como diversas outras análises recentes, constata a necessidade urgente de se investir mais em uma economia de fato sustentável, capaz de aliar sucesso econômico com preservação ambiental. Caso contrário, podemos estar frente a frente com o fim precoce de toda a humanidade.