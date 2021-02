Estudo: Golfinhos têm personalidades parecidas com as nossas

Um estudo publicado recentemente no periódico científico Journal of Comparative Psychology revelou que as personalidades de golfinhos podem ter muito em comum com as personalidades humanas. A pesquisa tinha como objetivo entender como algumas características comuns no homem podem ser desenvolvidas em animais e ambientes totalmente diferentes dos nossos.

O estudo investigou 134 golfinhos de água salgada de ambos os sexos vindos de oito locais espalhados pelo mundo. As personalidades de cada animal foram acompanhadas pela equipe de cada localização.

Como resultado, os pesquisadores constataram que havia uma convergência de certos traços e qualidades, a exemplo da curiosidade e da sociabilidade. Assim, da mesma forma que há pessoas mais ou menos curiosas e mais ou menos sociáveis, golfinhos podem apresentar as mesmas características.

A descoberta é especialmente interessante quando se considera que o último ancestral comum entre primatas e golfinhos viveu há cerca de 95 milhões de anos. Resta, agora, investigar como essas qualidades sociais se desenvolveram em seres vivos tão diferentes e que habitam meios distintos.

Não é novidade que golfinhos são animais extremamente inteligentes e que apresentam comportamentos sociais complexos. No entanto, trata-se da primeira vez em que suas personalidades são estudadas tão a fundo.