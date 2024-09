Espada de bronze com nome de Ramsés II é encontrada em forte egípcio

Arqueólogos egípcios recentemente desenterraram os restos de um antigo quartel militar, juntamente com uma impressionante coleção de artefatos, no distrito de Hosh Issa, norte do Egito. Entre os achados, destaca-se uma espada de bronze com o nome do faraó Ramsés II gravado em hieróglifos, ainda brilhante apesar dos séculos. O artefato, mais do que um objeto de guerra, é um testemunho da grandiosidade do reinado de Ramsés e da importância estratégica do local durante o auge do Império Egípcio.

O Império de Ramsés II

Ramsés II, que reinou de 1279 a.C. a 1213 a.C., é um dos faraós mais relevantes do Egito Antigo. Seu governo marcou uma era de grande prosperidade e poderio militar, conhecida como o Novo Reino, que durou de 1550 a.C. a 1070 a.C. Durante esse tempo, o Egito fortaleceu suas fronteiras, construiu monumentos imponentes e se consolidou como uma potência da antiguidade.

A descoberta do forte lança nova luz sobre a importância da defesa durante o reinado de Ramsés. O complexo militar ficava em um ponto estratégico, cerca de 90 quilômetros ao sul de Alexandria, e protegia as fronteiras noroeste do Egito contra invasões de tribos líbias e dos enigmáticos “Povos do Mar”, que causaram o colapso de várias civilizações mediterrâneas por volta de 1200 a.C.

A Importância do Forte de Hosh Issa

O forte recém-descoberto em Hosh Issa fazia parte de um sistema de fortalezas construído para proteger o Egito dos invasores. Mohamed Ismail Khaled, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, explicou que o forte estava localizado na “estrada militar ocidental”, desempenhando um papel crucial na proteção do delta do Nilo e da costa mediterrânea. A estrutura tem uma configuração militar sofisticada, com uma divisão central que separa as duas metades do forte por uma passagem estreita, aumentando sua capacidade defensiva.

A arquitetura avançada e o planejamento estratégico revelam a habilidade dos engenheiros egípcios na construção de complexos militares capazes de resistir a ataques inimigos. Segundo o arqueólogo Said El-Khar, líder da equipe de escavação, a disposição precisa dos edifícios confirma o nível de sofisticação das técnicas de construção utilizadas pelos antigos egípcios.

Tesouros Desenterrados

A descoberta mais fascinante foi, sem dúvida, a espada de bronze gravada com o nome de Ramsés II. Este artefato especial, com o cartucho real – um símbolo oblongo que continha o nome do faraó – possivelmente foi feito em homenagem ao rei ou até mesmo pertencido a ele.

Além da espada, uma variedade de itens foi desenterrada, incluindo ferramentas de caça, adornos, amuletos protetores, armas e dois blocos de calcário. Um desses blocos continha uma lista dos títulos de Ramsés II, enquanto o outro mencionava um oficial chamado Bay, possivelmente um comandante militar da época.

As descobertas oferecem uma visão rara da vida militar no Egito Antigo. O forte, situado em um local estratégico, não apenas servia como um posto avançado para defesa, mas também como um armazém para suprimentos vitais, como alimentos e armas.