Em novo voo de teste, protótipo da SpaceX explode após retornar ao solo

Elon Musk já pode pedir música no Fantástico. Pela terceira vez, um protótipo do foguete Starship, da SpaceX, explodiu ao tocar o solo, depois de decolar do extremo sul do Texas nesta quarta-feira, 4, e atingir 10 quilômetros de altura em voo. Batizado SN10, ele subiu aos céus às 20h20, no horário oficial brasileiro, da estação espacial de Boca Chica.

Os dois protótipos anteriores da série, o SN8 e o SN9, explodiram em meio às aterrissagens, em fevereiro e em dezembro do ano passado. As naves Starship estão sendo desenvolvidas pela SpaceX para transportar humanos e 100 toneladas de carga em futuras missões à Lua e Marte. Cada um dos três últimos voos de teste durou seis minutos e meio.

RIP SN10, honorable discharge — Elon Musk (@elonmusk) March 4, 2021

Em sua trajetória no ar, a nave imaginada pelo bilionário Musk sobrevoou o Golfo do México e deu a volta para pousar. O foguete em forma de bala conseguiu finalmente tocar o chão intacto. O comentarista da SpaceX John Insprucker chegou a dizer: “A terceira vez é um encanto, como diz o ditado”. Em seguida, o encanto se desfez e a nave explodiu.

A SpaceX não emitiu nenhum comentário logo após o incidente. Mas Musk se pronunciou em seu perfil no Twitter: “RIP SN10, dispensada com honras”. Ele acrescentou: “A equipe SpaceX está fazendo um ótimo trabalho! Um dia, a verdadeira medida do sucesso será que os voos de naves espaciais serão comuns”.