Eclipse solar poderá ser visto do Brasil nesta quarta-feira, 2

Pelo segundo ano consecutivo, um eclipse solar poderá ser visto do Brasil. Contudo, enquanto o do ano passado pôde ser observado em sua completude, em parte do Nordeste, o desta quarta-feira, 2, só poderá contemplado de maneira parcial e apenas em parte do Centro-Sul do país.

O eclipse solar ocorrerá ao entardecer, próximo ao pôr do sol, mas o horário específico vai depender de cada região. Quanto mais ao sul do país, mais cedo o fenômeno começa e maior será a extensão da área eclipsada.

Que tipo de eclipse é esse?

Eclipses solares ocorrem quando a Lua se coloca entre o Sol e a Terra, bloqueando a luz em parte do território. Esse será um eclipse anular, como o ocorreu em outubro de 2023, quando o diâmetro aparente da Lua é menor que o do Sol e, portanto, bloqueia a maior parte da luz emitida pela nossa estrela, mas permite que sua parte mais externa continue sendo observada.

Dessa vez, no entanto, nenhum residente do território brasileiro conseguirá ver o anel de fogo. O eclipse completo poderá ser observado em parte da Argentina e do Chile, mas por aqui ele será parcial, com apenas uma porção do sol sendo eclipsado pelo satélite natural.

Como assistir o eclipse?

Moradores de todo o Sul serão os mais privilegiados na observação do eclipse, mas ele também poderá ser visto em menor extensão por residentes do Sudeste, do Centro Oeste e da Bahia. Para fazer a observação, será necessário ter uma vista desobstruída para o oeste. Também é importante ressaltar que o observador não deve olhar diretamente para o sol e que proteções adequadas, como óculos especiais para observação solar ou vidros de soldador 14, são essenciais para evitar danos.

O fenômeno também poderá ser assistido online, por meio da transmissão oficial do Observatório Nacional.

Que horário o eclipse começa em cada região do país?

Bahia: 17h19

Espirito Santo: 17h07

Goiás: 17h08

Mato Grosso: 16h07

Mato Grosso do Sul: 16h46

Minas Gerais: 16h59

Paraná: 16h43

Rio Grande do Sul: 16h30

Rio de Janeiro: 16h59

Santa Catarina: 16h41

São Paulo: 16h51