Concha modificada para servir como instrumento de sopro tem 18 mil anos

Após um inventário no Museu de História Natural de Toulouse, na França, que se encontra fechado por causa da pandemia, uma grande concha esquecida por décadas é agora considerada o instrumento de sopro mais antigo conhecido – e ainda funciona. Os pesquisadores que a resgataram estimam que tenha cerca de 18 mil anos. Suas descobertas foram publicadas na semana passada, na publicação científica Science Advances.

Durante uma escavação em 1931, a concha foi encontrada na caverna de Marsoulas, nos nos Pireneus franceses, junto a pinturas rupestres e, a princípio, foi classificada como um copo cerimonial. Recentemente, arqueólogos da Universidade de Toulouse determinaram que o objeto havia sido modificado há milhares de anos para servir como um instrumento de sopro e convidaram um trompista para tocá-lo; ouça.

Listen to the sound of this ancient seashell found in a cave, a 17,000-year-old musical instrument.

From Fritz et al. 2021 “First record of the sound produced by the oldest Upper Paleolithic seashell horn” https://t.co/LIkFZVLbCy pic.twitter.com/IR9txctL3A

— M.P. (@OmanReagan) February 10, 2021