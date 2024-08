Chame-me pelo seu nome: agora, os macacos se chamam por apelido

Pesquisadores da Universidade Hebraica descobriram que macacos saguis utilizam vocalizações específicas, chamadas phee-calls, para identificar e se comunicar uns com os outros. A pesquisa, publicada na revista Science, revela uma capacidade cognitiva antes observada apenas em humanos, golfinhos e elefantes.

O estudo, liderado por David Omer, do Safra Center for Brain Sciences (ELSC), analisou conversas naturais entre pares de saguis e interações com um sistema computadorizado. Os resultados mostraram que esses primatas empregam os “phee-calls” para se dirigir a indivíduos específicos.

“Essa descoberta destaca a complexidade da comunicação social entre os saguis”, explica Omer por meio de comunicado. “Esses chamados não são usados apenas para localização, como se pensava anteriormente.”

A pesquisa também revelou que membros da família dentro de um grupo de saguis utilizam rótulos vocais semelhantes para se dirigir a diferentes indivíduos, assemelhando-se ao uso de nomes e dialetos em humanos. Esse aprendizado ocorre mesmo entre saguis adultos não relacionados por sangue.

Os cientistas acreditam que essa rotulação vocal pode ter evoluído para ajudar os saguis a permanecerem conectados em seu habitat de floresta tropical densa, onde a visibilidade é frequentemente limitada.

“Os saguis vivem em pequenos grupos familiares monogâmicos e cuidam de seus filhotes juntos, assim como os humanos”, diz Omer. “Essas semelhanças sugerem que eles enfrentaram desafios sociais evolutivos comparáveis aos nossos ancestrais pré-linguísticos.”

Esta pesquisa fornece novos insights sobre a evolução da comunicação social e da linguagem humana, sugerindo que os saguis desenvolveram mecanismos cerebrais complexos, potencialmente análogos aos que eventualmente deram origem à linguagem em humanos.