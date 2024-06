Atividade humana contribuiu para a extinção do rinoceronte-lanudo

Pesquisadores identificaram que a caça sustentada por humanos impediu o rinoceronte-lanudo de acessar habitats favoráveis à medida que a Terra aquecia após a Última Idade do Gelo. A descoberta foi feita utilizando modelagem computacional para solucionar esse antigo mistério.

A pesquisa revela que uma combinação de temperaturas frias e caça contínua reduziu a distribuição do rinoceronte para o sul há 30.000 anos. Segundo o professor associado Damien Fordham, do Instituto Ambiental da Universidade de Adelaide, essa caça sustentada impediu que a espécie se deslocasse para novos habitats que surgiam no norte da Eurásia, resultando em sua desestabilização e eventual extinção.

O rinoceronte-lanudo, uma espécie icônica da megafauna com pele espessa e pelo longo, percorreu vastas áreas do norte e centro da Eurásia antes de seu desaparecimento, há cerca de 10.000 anos. Estudos anteriores sugeriam que os humanos não tinham papel na extinção dessa espécie, mas a nova análise contradiz essa visão.

A professora Eline Lorenzen, do Globe Institute da Universidade de Copenhague, explicou que a análise demográfica recente teve uma resolução muito superior à de estudos genéticos anteriores. Isso permitiu identificar interações importantes entre os rinocerontes-lanudos e os humanos, documentando como essas interações mudaram ao longo do tempo, incluindo níveis baixos e persistentes de caça para alimentação.

Hoje, os humanos continuam a representar uma ameaça ambiental semelhante, com populações de grandes animais sendo empurradas para habitats fragmentados devido à caça excessiva e às mudanças no uso da terra. No final do Pleistoceno, existiam 61 espécies de grandes herbívoros terrestres pesando mais de uma tonelada; hoje, apenas oito sobrevivem, cinco das quais são rinocerontes.

O professor David Nogues-Bravo, coautor do estudo, enfatiza que a compreensão das extinções passadas é crucial para desenvolver estratégias de conservação que protejam espécies atualmente ameaçadas, como os rinocerontes na África e na Ásia. Estudando essas extinções, podemos aprender lições valiosas para salvaguardar os grandes animais que ainda existem na Terra.