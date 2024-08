Alerta de calor acima da média abrange nove estados brasileiros

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de onda de calor com grau de severidade classificado como “Grande Perigo”. O aviso teve início na quarta-feira, 21, às 18h, e se estende até esta sexta-feira, 23, às 12h.

De acordo com o boletim, há risco à saúde devido às temperaturas que devem ficar 5ºC acima da média por um período superior a cinco dias. Diante dessa situação, a principal instrução é que a população entre em contato com a Defesa Civil através do telefone 199.

O alerta abrange diversos municípios e áreas, incluindo regiões dos estados do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Rio de Janeiro.

Entre as áreas afetadas estão o Norte Pioneiro Paranaense, Oeste Catarinense, Centro-Sul Mato-grossense, regiões de São Paulo como Presidente Prudente e São José do Rio Preto, Leste de Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, entre outras.

É importante que os residentes dessas localidades fiquem atentos às orientações das autoridades e tomem precauções para se proteger do calor intenso durante este período.