A Lua pode ter uma origem diferente do que pensávamos

A origem da Lua sempre foi um assunto polêmico. Em geral, a comunidade científica acredita que a Lua tenha sido formada depois de um objeto especial aproximadamente do tamanho de Marte colidir com a Terra. Com o impacto, uma parte da crosta terrestre teria se desprendido do nosso planeta, formando o nosso satélite natural. Contudo, um novo estudo parece apontar para outra conclusão.

A pesquisa, publicada no último dia 1 no periódico científico Earth and Planetary Science Letters, revelou que a poeira encontrada nas crateras lunares apresenta muito mais metais do que a crosta da Terra. O material possuía níveis de óxidos de ferro e titânio do que os cientistas presumiam.

De acordo com os pesquisadores, os indícios encontrados revelam a necessidade de se considerar outras hipóteses acerca da formação da Lua. A importância de entender esse acontecimento é enorme, dada a influência que o satélite possui sobre a Terra.