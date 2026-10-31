10ª RODADA • Campeonato Português 2026/27
Sábado, 31/10•17h30
Minuto a Minuto: Porto X Estoril - 31/10/2026
25'
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2ºTEMPO
Gol do Porto! André Silva marca.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Porto: sai Samuel Aghehowa, entra André Silva.
19'
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2ºTEMPO
Gol do Porto! Borja Sainz marca. Assistência de Gabri Veiga.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Estoril: sai Stelios Andreou, entra Samuel Amissah.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Estoril: sai Xavier Sintes Egea, entra Miguel Angelo Da Silva Rocha.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Estoril: sai Jordan Arnolin, entra Axel Camblan.
5'
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2ºTEMPO
Substituição no Estoril: sai André Tiago Ramos das Neves, entra Nail Omerovic.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Porto: sai Zaidu Sanusi, entra João Victor de Souza Menezes.
34'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jan Bednarek (Porto).
4'
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1ºTEMPO
Gol do Porto! Victor Froholdt marca. Assistência de Eduardo Gabriel Aquino Cossa.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Porto x Estoril!
F. Farioli
TECNICO
Leandro Pires
TECNICO
Miguel Bertolo Nogueira
ÁRBITRO