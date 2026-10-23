9ª RODADA • Campeonato Português 2026/27
Sexta-feira, 23/10•16h45
Minuto a Minuto: Vitória de Guimarães X Marítimo - 23/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Gol do Vitória de Guimarães! Yeimar Mosquera marca. Assistência de Alan de Souza Guimarães.
41'
•
2ºTEMPO
Substituição no Marítimo: sai Adrián Butzke, entra Maurice Boakye.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no Marítimo: sai Martín Tejón, entra Mons Rogeani Bassouamina.
33'
•
2ºTEMPO
Substituição no Vitória de Guimarães: sai Arnel Jakupović, entra Alioune Ndoye.
33'
•
2ºTEMPO
Substituição no Vitória de Guimarães: sai Ahmed Sidibé, entra Yeimar Mosquera.
33'
•
2ºTEMPO
Substituição no Vitória de Guimarães: sai Fábio Samuel Amorim Silva, entra Alan de Souza Guimarães.
31'
•
2ºTEMPO
Gol do Vitória de Guimarães! Arnel Jakupović marca. Assistência de Fábio Samuel Amorim Silva.
24'
•
2ºTEMPO
Substituição no Marítimo: sai Maxime Dominguez, entra Nilton Varela.
24'
•
2ºTEMPO
Substituição no Marítimo: sai Raphael Guzzo, entra Ibrahim Akitunde Alani.
21'
•
2ºTEMPO
Substituição no Vitória de Guimarães: sai Gonçalo Nogueira, entra Lohann Doucet.
21'
•
2ºTEMPO
Substituição no Vitória de Guimarães: sai Gustavo Silva, entra Victor Andersson.
18'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Fábio Samuel Amorim Silva (Vitória de Guimarães).
17'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Rodri Andrade (Marítimo).
15'
•
2ºTEMPO
Gol do Vitória de Guimarães! Oumar Camara marca.
3'
•
2ºTEMPO
Gol contra! Paulo Henrique (Marítimo) marca contra.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Marítimo: sai Tomas Tavares, entra Simo Bouzaidi.
38'
•
1ºTEMPO
Gol do Vitória de Guimarães! Arnel Jakupović marca.
36'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Tomas Tavares (Marítimo).
36'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Raphael Guzzo (Marítimo).
22'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Toni Borevković (Vitória de Guimarães).
17'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Gonçalo Nogueira (Vitória de Guimarães).
12'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Gustavo Silva (Vitória de Guimarães).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Vitória de Guimarães x Marítimo!
Tiago Margarido
TECNICO
M. van der Gaag
TECNICO
Diogo Rosa
ÁRBITRO