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encerrado
Dom Afonso Henriques Guimarães. Portugal
Vitória de Guimarães Vitória de Guimarães
5 × 0
Marítimo Marítimo

9ª RODADA • Campeonato Português 2026/27

Sexta-feira, 23/1016h45

Minuto a Minuto: Vitória de Guimarães X Marítimo - 23/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

inicio

45'

2ºTEMPO

Gol do Vitória de Guimarães! Yeimar Mosquera marca. Assistência de Alan de Souza Guimarães.

bola

41'

2ºTEMPO

Substituição no Marítimo: sai Adrián Butzke, entra Maurice Boakye.

bola

35'

2ºTEMPO

Substituição no Marítimo: sai Martín Tejón, entra Mons Rogeani Bassouamina.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Vitória de Guimarães: sai Arnel Jakupović, entra Alioune Ndoye.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Vitória de Guimarães: sai Ahmed Sidibé, entra Yeimar Mosquera.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Vitória de Guimarães: sai Fábio Samuel Amorim Silva, entra Alan de Souza Guimarães.

inicio

31'

2ºTEMPO

Gol do Vitória de Guimarães! Arnel Jakupović marca. Assistência de Fábio Samuel Amorim Silva.

bola

24'

2ºTEMPO

Substituição no Marítimo: sai Maxime Dominguez, entra Nilton Varela.

bola

24'

2ºTEMPO

Substituição no Marítimo: sai Raphael Guzzo, entra Ibrahim Akitunde Alani.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Vitória de Guimarães: sai Gonçalo Nogueira, entra Lohann Doucet.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Vitória de Guimarães: sai Gustavo Silva, entra Victor Andersson.

bola

18'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Fábio Samuel Amorim Silva (Vitória de Guimarães).

bola

17'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Rodri Andrade (Marítimo).

inicio

15'

2ºTEMPO

Gol do Vitória de Guimarães! Oumar Camara marca.

bola

3'

2ºTEMPO

Gol contra! Paulo Henrique (Marítimo) marca contra.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Marítimo: sai Tomas Tavares, entra Simo Bouzaidi.

inicio

38'

1ºTEMPO

Gol do Vitória de Guimarães! Arnel Jakupović marca.

bola

36'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Tomas Tavares (Marítimo).

bola

36'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Raphael Guzzo (Marítimo).

bola

22'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Toni Borevković (Vitória de Guimarães).

bola

17'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Gonçalo Nogueira (Vitória de Guimarães).

bola

12'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Gustavo Silva (Vitória de Guimarães).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Vitória de Guimarães x Marítimo!

Vitória de Guimarães VTG

  • Tiago Margarido

    TECNICO

Marítimo MRT

  • M. van der Gaag

    TECNICO

  • Diogo Rosa

    ÁRBITRO

Vitória de Guimarães VTG
Marítimo MRT

GOLS

Gol Arnel Jakupović
Gol Oumar Camara
Gol Arnel Jakupović
Gol Yeimar Mosquera
Paulo Henrique Gol Contra
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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