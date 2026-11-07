11ª RODADA • Campeonato Português 2026/27
Sábado, 07/11•17h30
Minuto a Minuto: Sporting X Moreirense - 07/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Moreirense: sai Álvaro Martínez, entra Mateja Stjepanović.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Moreirense: sai Guilherme Liberato, entra Afonso vieira.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Sporting: sai Luis Suárez, entra Fotis Ioannidis.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Moreirense: sai Landerson Costa Araújo, entra Rodrigo Alonso.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Sporting: sai Luís Guilherme, entra Geny Catamo.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Sporting: sai Issa Doumbia, entra Flávio Gonçalves.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Sporting: sai Nestory Irankunda, entra Rodrigo Zalazar.
16'
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2ºTEMPO
Gol do Sporting! Luis Suárez marca. Assistência de Issa Doumbia.
9'
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2ºTEMPO
Substituição no Moreirense: sai Chipyoka Songa, entra Leandro Santos.
9'
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2ºTEMPO
Substituição no Moreirense: sai Leonardo Vonić, entra Yan Maranhão.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Sporting x Moreirense!
Paulo Fonseca
TECNICO
Vasco Costa
TECNICO
Joao Goncalves
ÁRBITRO