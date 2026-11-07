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encerrado
Estádio José Alvalade Lisbon
Sporting Sporting
1 × 0
Moreirense Moreirense

11ª RODADA • Campeonato Português 2026/27

Sábado, 07/1117h30

Minuto a Minuto: Sporting X Moreirense - 07/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

42'

2ºTEMPO

Substituição no Moreirense: sai Álvaro Martínez, entra Mateja Stjepanović.

bola

42'

2ºTEMPO

Substituição no Moreirense: sai Guilherme Liberato, entra Afonso vieira.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Sporting: sai Luis Suárez, entra Fotis Ioannidis.

bola

28'

2ºTEMPO

Substituição no Moreirense: sai Landerson Costa Araújo, entra Rodrigo Alonso.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Sporting: sai Luís Guilherme, entra Geny Catamo.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Sporting: sai Issa Doumbia, entra Flávio Gonçalves.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Sporting: sai Nestory Irankunda, entra Rodrigo Zalazar.

inicio

16'

2ºTEMPO

Gol do Sporting! Luis Suárez marca. Assistência de Issa Doumbia.

bola

9'

2ºTEMPO

Substituição no Moreirense: sai Chipyoka Songa, entra Leandro Santos.

bola

9'

2ºTEMPO

Substituição no Moreirense: sai Leonardo Vonić, entra Yan Maranhão.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Sporting x Moreirense!

Sporting SPT

  • Paulo Fonseca

    TECNICO

Moreirense MSE

  • Vasco Costa

    TECNICO

  • Joao Goncalves

    ÁRBITRO

Sporting SPT
Moreirense MSE

GOLS

Gol Luis Suárez
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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