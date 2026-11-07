11ª RODADA • Campeonato Português 2026/27
Sábado, 07/11•15h
Minuto a Minuto: Alverca X Casa Pia - 07/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Alverca: sai Francisco Chiquinho, entra Cedric Nuozzi.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Casa Pia: sai Henrique Araújo, entra Cassiano.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Casa Pia: sai Selvi Clua, entra Lawrence Ofori.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Casa Pia: sai Benjamin Pauwels, entra Rochinha.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Alverca: sai Lucas Figueiredo dos Santos, entra Matheus Franca.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Alverca: sai Dawda Camara Sankharé, entra Vivaldo Semedo.
21'
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2ºTEMPO
Gol do Alverca! Ian Luccas marca. Assistência de Francisco Chiquinho.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Alverca: sai Davy Gui, entra Rayan Lucas.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Alverca: sai Francisco Chissumba, entra André Vidigal.
10'
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2ºTEMPO
Substituição no Casa Pia: sai Jérémy Livolant, entra Mohamed Salah El Boukammiri.
3'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Francisco Chiquinho (Alverca).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
40'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Davy Gui (Alverca).
36'
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1ºTEMPO
Gol do Casa Pia! Selvi Clua marca. Assistência de Henrique Araújo.
25'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Pedro Rosas (Casa Pia).
22'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Ian Luccas (Alverca).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Alverca x Casa Pia!
Sérgio Ferreira
TECNICO
Filipe Coelho
TECNICO
Sergio Jose Dos Santos Guelho
ÁRBITRO