10ª RODADA • Campeonato Português 2026/27
Segunda-feira, 02/11•17h15
Minuto a Minuto: Benfica X Alverca - 02/11/2026
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Benfica: sai Dodi Lukebakio, entra Rafa Silva.
20'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Clément Lenglet (Benfica).
18'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ian Luccas (Alverca).
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Alverca: sai Lucas Figueiredo dos Santos, entra Matheus Franca.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Alverca: sai Francisco Chissumba, entra Diogo Spencer.
13'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Francisco Chiquinho (Alverca).
6'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do Benfica! Vangelis Pavlidis converte.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Benfica: sai Andreas Schjelderup, entra Claudio Echeverri.
25'
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1ºTEMPO
VAR: gol anulado (Alverca).
15'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Yaya Bojang (Alverca).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Benfica x Alverca!
Marco Silva
TECNICO
Sérgio Ferreira
TECNICO
Bruno Pires Costa
ÁRBITRO