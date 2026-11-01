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encerrado
Estádio do Marítimo Funchal
Marítimo Marítimo
0 × 2
Santa Clara Santa Clara

10ª RODADA • Campeonato Português 2026/27

Domingo, 01/1115h

Minuto a Minuto: Marítimo X Santa Clara - 01/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Simo Bouzaidi (Marítimo).

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Tiago Ribeiro (Santa Clara).

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Luiz Fernando Salles De Castro (Santa Clara).

bola

44'

2ºTEMPO

Substituição no Marítimo: sai Martín Tejón, entra Samuel Bamba.

bola

44'

2ºTEMPO

Substituição no Marítimo: sai Raphael Guzzo, entra Maurice Boakye.

bola

41'

2ºTEMPO

Substituição no Santa Clara: sai Luis Fernando Santos Oliveira, entra Henrique Silva.

bola

41'

2ºTEMPO

Substituição no Santa Clara: sai Brenner Lucas Goncalves Santos, entra Welinton Torrão.

bola

41'

2ºTEMPO

Substituição no Santa Clara: sai Vinicius lopes, entra Luiz Fernando Salles De Castro.

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Marítimo: sai Gábor Szalai, entra Israel Isaac Ayuma.

bola

22'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Gábor Szalai (Marítimo).

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Marítimo: sai Mons Rogeani Bassouamina, entra Simo Bouzaidi.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Marítimo: sai Rodri Andrade, entra Ibrahim Akitunde Alani.

bola

15'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Francisco Vieites (Marítimo).

inicio

15'

2ºTEMPO

Gol do Santa Clara! Vinicius lopes marca. Assistência de Emanuel Moreira.

bola

13'

2ºTEMPO

Substituição no Santa Clara: sai Guilherme Romão, entra Tiago Ribeiro Duarte.

bola

7'

2ºTEMPO

Substituição no Santa Clara: sai José Tavares, entra Joao Vasconcelos.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

44'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para José Tavares (Santa Clara).

inicio

36'

1ºTEMPO

Gol do Santa Clara! Tiago Ribeiro marca. Assistência de Guilherme Romão.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Marítimo x Santa Clara!

Marítimo MRT

  • M. van der Gaag

    TECNICO

Santa Clara CLA

  • Petit

    TECNICO

  • Carlos Macedo

    ÁRBITRO

Marítimo MRT
Santa Clara CLA

GOLS

Tiago Ribeiro Gol
Vinicius lopes Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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