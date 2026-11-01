10ª RODADA • Campeonato Português 2026/27
Domingo, 01/11•15h
Minuto a Minuto: Marítimo X Santa Clara - 01/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Simo Bouzaidi (Marítimo).
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Tiago Ribeiro (Santa Clara).
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Luiz Fernando Salles De Castro (Santa Clara).
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Marítimo: sai Martín Tejón, entra Samuel Bamba.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Marítimo: sai Raphael Guzzo, entra Maurice Boakye.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Santa Clara: sai Luis Fernando Santos Oliveira, entra Henrique Silva.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Santa Clara: sai Brenner Lucas Goncalves Santos, entra Welinton Torrão.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Santa Clara: sai Vinicius lopes, entra Luiz Fernando Salles De Castro.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Marítimo: sai Gábor Szalai, entra Israel Isaac Ayuma.
22'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Gábor Szalai (Marítimo).
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Marítimo: sai Mons Rogeani Bassouamina, entra Simo Bouzaidi.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Marítimo: sai Rodri Andrade, entra Ibrahim Akitunde Alani.
15'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Francisco Vieites (Marítimo).
15'
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2ºTEMPO
Gol do Santa Clara! Vinicius lopes marca. Assistência de Emanuel Moreira.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Santa Clara: sai Guilherme Romão, entra Tiago Ribeiro Duarte.
7'
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2ºTEMPO
Substituição no Santa Clara: sai José Tavares, entra Joao Vasconcelos.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
44'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para José Tavares (Santa Clara).
36'
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1ºTEMPO
Gol do Santa Clara! Tiago Ribeiro marca. Assistência de Guilherme Romão.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Marítimo x Santa Clara!
M. van der Gaag
TECNICO
Petit
TECNICO
Carlos Macedo
ÁRBITRO