10ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Sábado, 31/10•14h
Minuto a Minuto: Udinese X Roma - 31/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Roma! Daniele Ghilardi marca. Assistência de Santiago Thomas Castro.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Roma: sai Mario Hermoso, entra Konstantinos Koulierakis.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Udinese: sai Hassane Kamara, entra Juan Arizala.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Udinese: sai Jesper Karlstrom, entra Lazar Jovanovic.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Roma: sai Matias Soule, entra Gianluca Mancini.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Roma: sai Wesley Vinícius França Lima, entra Devyne Rensch.
33'
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2ºTEMPO
Gol do Udinese! Matteo Palma marca. Assistência de Hassane Kamara.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Udinese: sai Nicolo Zaniolo, entra Jakub Piotrowski.
15'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Bryan Cristante (Roma).
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Roma: sai Donyell Malen, entra Santiago Thomas Castro.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Roma: sai Rodrigo Mora, entra Niccolò Pisilli.
11'
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2ºTEMPO
Substituição no Udinese: sai Jurgen Ekkelenkamp, entra Giorgi Chakvetadze.
11'
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2ºTEMPO
Substituição no Udinese: sai Keinan Davis, entra Unai Gómez.
5'
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2ºTEMPO
Gol do Udinese! Nicolo Zaniolo marca.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
37'
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1ºTEMPO
Gol do Roma! Evan Ndicka marca. Assistência de Matias Soule.
33'
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1ºTEMPO
Gol do Roma! Donyell Malen marca. Assistência de Matias Soule.
31'
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1ºTEMPO
Gol do Roma! Rodrigo Mora marca. Assistência de Bryan Cristante.
23'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Lennon Miller (Udinese).
10'
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1ºTEMPO
Gol do Roma! Bryan Cristante marca. Assistência de Wesley Vinícius França Lima.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Udinese x Roma!
K. Runjaic
TECNICO
G. Gasperini
TECNICO
Fabio Maresca
ÁRBITRO