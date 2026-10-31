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encerrado
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Udinese Udinese
2 × 5
Roma Roma

10ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27

Sábado, 31/1014h

Minuto a Minuto: Udinese X Roma - 31/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

inicio

45'

2ºTEMPO

Gol do Roma! Daniele Ghilardi marca. Assistência de Santiago Thomas Castro.

bola

39'

2ºTEMPO

Substituição no Roma: sai Mario Hermoso, entra Konstantinos Koulierakis.

bola

37'

2ºTEMPO

Substituição no Udinese: sai Hassane Kamara, entra Juan Arizala.

bola

37'

2ºTEMPO

Substituição no Udinese: sai Jesper Karlstrom, entra Lazar Jovanovic.

bola

34'

2ºTEMPO

Substituição no Roma: sai Matias Soule, entra Gianluca Mancini.

bola

34'

2ºTEMPO

Substituição no Roma: sai Wesley Vinícius França Lima, entra Devyne Rensch.

inicio

33'

2ºTEMPO

Gol do Udinese! Matteo Palma marca. Assistência de Hassane Kamara.

bola

22'

2ºTEMPO

Substituição no Udinese: sai Nicolo Zaniolo, entra Jakub Piotrowski.

bola

15'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Bryan Cristante (Roma).

bola

14'

2ºTEMPO

Substituição no Roma: sai Donyell Malen, entra Santiago Thomas Castro.

bola

14'

2ºTEMPO

Substituição no Roma: sai Rodrigo Mora, entra Niccolò Pisilli.

bola

11'

2ºTEMPO

Substituição no Udinese: sai Jurgen Ekkelenkamp, entra Giorgi Chakvetadze.

bola

11'

2ºTEMPO

Substituição no Udinese: sai Keinan Davis, entra Unai Gómez.

inicio

5'

2ºTEMPO

Gol do Udinese! Nicolo Zaniolo marca.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

inicio

37'

1ºTEMPO

Gol do Roma! Evan Ndicka marca. Assistência de Matias Soule.

inicio

33'

1ºTEMPO

Gol do Roma! Donyell Malen marca. Assistência de Matias Soule.

inicio

31'

1ºTEMPO

Gol do Roma! Rodrigo Mora marca. Assistência de Bryan Cristante.

bola

23'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Lennon Miller (Udinese).

inicio

10'

1ºTEMPO

Gol do Roma! Bryan Cristante marca. Assistência de Wesley Vinícius França Lima.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Udinese x Roma!

Udinese UDI

  • K. Runjaic

    TECNICO

Roma ROM

  • G. Gasperini

    TECNICO

  • Fabio Maresca

    ÁRBITRO

Udinese UDI
Roma ROM

GOLS

Gol Nicolo Zaniolo
Gol Matteo Palma
Bryan Cristante Gol
Rodrigo Mora Gol
Donyell Malen Gol
Evan Ndicka Gol
Daniele Ghilardi Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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