10ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Sábado, 31/10•16h45
Minuto a Minuto: Milan X Inter de Milão - 31/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
APITA O ÁRBITRO! Milan bate o rival dentro do San Siro e pula para a quarta posição. Inter amarga seu quarto jogo seguido sem ganhar do Milan.
45'
•
2ºTEMPO
Thuram tenta girar pra cima de três na entrada da área e Rabiot afasta com um chutão para onde o nariz aponta.
45'
•
2ºTEMPO
Em toda bola que a zaga do Milan consegue tirar da área, a torcida vibra como se fosse um gol.
45'
•
2ºTEMPO
Com o resultado parcial, o Milan sobe para a quarta colocação e fica quatro pontos atrás da Inter de Milão.
45'
•
2ºTEMPO
MARTINEZ!!! Cissé finaliza muito bem no canto esquerdo da entrada da área e o goleirão faz ótima defesa!
45'
•
2ºTEMPO
Teremos cinco minutos de acréscimos.
45'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Carlos Augusto (Inter de Milão).
44'
•
2ºTEMPO
Substituição no Milan: sai Diego Moreira, entra Omari Hutchinson.
44'
•
2ºTEMPO
Substituição no Milan: sai Gonçalo Ramos, entra Filippo Terracciano.
43'
•
2ºTEMPO
Carlos Augusto chega travando Hutchinson em bola mal recuada da Inter e recebe o cartão amarelo.
42'
•
2ºTEMPO
Bonny abre em Dimarco na esquerda, ele cruza no segundo pau e Bartesaghi afasta de cabeça.
41'
•
2ºTEMPO
Depois da entrada dos atacantes, a Inter pressiona em busca do segundo gol.
40'
•
2ºTEMPO
Dimarco cruza da esquerda, Esposito escora de peito para quem vem de trás e Bonny chuta travado na zaga.
39'
•
2ºTEMPO
Esposito abre na ponta direita em Susic e Bartesaghi chega junto para afastar em lateral.
38'
•
2ºTEMPO
Substituição no Milan: sai Sankhoun Diawara, entra Davide Bartesaghi.
37'
•
2ºTEMPO
Substituição no Inter de Milão: sai Yann Bisseck, entra Ange-Yoan Bonny.
37'
•
2ºTEMPO
Substituição no Inter de Milão: sai Nicolò Barella, entra Pio Esposito.
37'
•
2ºTEMPO
Substituição no Milan: sai C. Pulisic, entra Alphadjo Cissè.
37'
•
2ºTEMPO
Substituição no Milan: sai Yunus Musah, entra Ardon Jashari.
36'
•
2ºTEMPO
Dimarco cobra falta da ponta esquerda na área e Akanji de primeira manda sem direção a direita do gol.
36'
•
2ºTEMPO
Substituição no Inter de Milão: sai Alessandro Bastoni, entra Federico Dimarco.
35'
•
2ºTEMPO
Inter não joga bem neste segundo tempo, fica com a bola no ataque, mas não leva perigo ao gol adversário.
34'
•
2ºTEMPO
Barella abre em Mkhitaryan na ponta esquerda, ele cruza rasteiro e ganha escanteio.
33'
•
2ºTEMPO
Maignan dá um chutão pra frente, a bola bate nos Países Baixos de Bisseck, que vai a nocaute!
32'
•
2ºTEMPO
Barella cobra escanteio da esquerda no ,meio da área e a zaga do Milan afasta de cabeça.
31'
•
2ºTEMPO
PÊNALTI NÃO MARCADO! árbitro revê o lance. A bola bate no peito de Gila.
30'
•
2ºTEMPO
VAR chama o árbitro para verificar o lance na cabine.
30'
•
2ºTEMPO
VAR: lance de pênalti revisado; não houve pênalti (Inter de Milão).
29'
•
2ºTEMPO
PÊNALTI!!! Susic abre em Mkhitaryan na ponta esquerda e cruza, o árbitro vê bola na mão de Gila.
28'
•
2ºTEMPO
Milan gasta tempo, troca passes e bota a Inter na roda.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no Inter de Milão: sai Hakan Çalhanoğlu, entra Piotr Zieliński.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no Inter de Milão: sai Andy Diouf, entra Henrikh Mkhitaryan.
26'
•
2ºTEMPO
Neste momento, não temos grandes chances de gol. As equipes estão começando a ficar cansadas.
25'
•
2ºTEMPO
Inter pressiona a saída de bola do Milan, que neste momento fica mais defensivo.
24'
•
2ºTEMPO
Bastoni abre em Carlos Augusto, o lateral cruza da esquerda e Thuram cabeceia no canto esquerdo para a defesa de Maignan.
23'
•
2ºTEMPO
Barella tenta costurar a zaga do Milan na entrada da área e Pavlovic se antecipa para fazer o corte.
22'
•
2ºTEMPO
Pulisic sai da marcação de três marcadores no campo de defesa do Milan e recebe os aplausos da torcida.
21'
•
2ºTEMPO
Susic abre em Carlos Augusto na esquerda, o lateral cruza e Pavlovic se antecipa a Thuram para afastar.
20'
•
2ºTEMPO
Modric bate no primeiro pau e Rabiot desvia de cabeça para fora.
19'
•
2ºTEMPO
Diawara recebe bola esticada na ponta esquerda e chuta em cima de Spence, ganhando escanteio.
18'
•
2ºTEMPO
Bastoni recebe de Diouf, cruza no segundo pau e Diawara afasta de cabeça.
17'
•
2ºTEMPO
Se persistir o resultado, a Inter será derrotada pela primeira vez nesta edição do Calcio.
16'
•
2ºTEMPO
Calhanoglu bate escanteio no primeiro pau e Rabiot afasta de cabeça.
15'
•
2ºTEMPO
Spence cruza da direita e Pavlovic na bola de segurança manda para escanteio.
14'
•
2ºTEMPO
Neste momento, o jogo fica concentrado no meio de campo.
13'
•
2ºTEMPO
De Vinter domina mal na entrada da área, mas recebe falta de Thuram, que vai que nem um trator no lance.
12'
•
2ºTEMPO
Milan tenta cozinhar o jogo, troca passes e consegue sair do abafa da Inter.
11'
•
2ºTEMPO
De Vinter desarma Thuram na intermediária e na sequência do lance o atacante faz a falta.
10'
•
2ºTEMPO
Calhanoglu vê Carlos Augusto sozinho no segundo pau, cruza r o brasileiro ao invés de chutar com o pé, dá um peixinho estranho e desperdiça o lance.
9'
•
2ºTEMPO
Spence recebe na ponta direita, Diawara chega junto e trava o cruzamento do inglês.
8'
•
2ºTEMPO
Carlos Augusto lança, De Vinter rebate para frente e Diouf tenta de cobertura, mas Maignan defende tranquilamente.
7'
•
2ºTEMPO
Modric aciona Gonçalo Ramos no ataque, mas o português está impedido e nem vai na bola.
7'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Diego Moreira (Milan).
6'
•
2ºTEMPO
Diouf tenta acionar Barella na entrada da área e Modric bate cartão para desarmar e sair jogando.
5'
•
2ºTEMPO
Moreira faz falta em Susic, o árbitro dá cartão e o lateral direito reclama.
4'
•
2ºTEMPO
Milan vai chegando a sua quarta vitória seguida diante da Inter de Milão.
4'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Koni De Winter (Milan).
3'
•
2ºTEMPO
De Vinter não deixa Thuram prosseguir com a jogada e recebe o 1º amarelo da partida.
2'
•
2ºTEMPO
Rabiot recebe de Diego Moreira na entrada da área e Akanji se estica para cortar com um chutão para o alto.
1'
•
2ºTEMPO
As duas equipes voltam dos vestiários sem alterações.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Fim da primeira etapa! E a torcida do Milan faz grande festa no San Siro!
45'
•
1ºTEMPO
Muitas faltas neste momento do jogo.
44'
•
1ºTEMPO
Diego Moreira foi contratado por 50 milhões de euros e já faz quatro gols no Calcio em sua primeira temporada pelo Milan!
43'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO MILAN!!! DIEGO MOREIRA!!! O belga bate falta por cima da barreira no canto esquerdo, Martinez voa, sem a mínima chance de defender! QUE GOLAÇO!
43'
•
1ºTEMPO
Gol do Milan! Diego Moreira marca.
42'
•
1ºTEMPO
Na sequência do lance, a bola sobra nos pés de Musah, que na hora do arremate é parado em falta. Vem perigo para o gol de Martinez.
41'
•
1ºTEMPO
Diego Moreira recebe de Rabiot e cruza, Gonçalo tenta dar uma bicicleta e a zaga da Inter afasta.
40'
•
1ºTEMPO
Bola é levantada na entrada da área do Milan, a zaga corta parcialmente e Susic solta o pé no canto direito para Maignan defender.
39'
•
1ºTEMPO
Diawara dá uma de lateral esquerdo, cruza da linha de fundo e Pavlovic testa a esquerda do gol
38'
•
1ºTEMPO
Thuram é mau ator, cai na área pedindo pênalti e o árbitro manda o jogo seguir.
37'
•
1ºTEMPO
Diawara se antecipa a Calhanoglu e na sequência toma falta do turco, que chega atrasado no lance.
36'
•
1ºTEMPO
Diego Moreira inverte muito forte a bola para Gonçalo Ramos na ponta esquerda e Spence toma a frente para deixar ela sair.
35'
•
1ºTEMPO
Milan tenta esfriar o jogo we troca passes na defesa. Inter cerca de longe.
34'
•
1ºTEMPO
MILAGRE!!! Spence recebe cruzamento da esquerda, chuta de primeira e Maigan faz linda defesa no puro reflexo!
33'
•
1ºTEMPO
Neste momento, a Inter tem mais posse de bola e troca passes no meio de campo.
32'
•
1ºTEMPO
Bisseck recebe de Barella na intermediária e lança para ninguém. Bola para nas mãos de Maignan.
31'
•
1ºTEMPO
MAIGNAN!!! Calhanoglu bate escanteio ensaiado, Diouf arremata rasteiro e o goleiro cai no canto esquerdo para fazer a defesa.
30'
•
1ºTEMPO
Spence pedala pra cima de Pavlovic e recebe falta so sérvio. Vem bola na área de Maignan.
29'
•
1ºTEMPO
Diouf parte pra cima no meio de dois na ponta direita, é desarmado e cede lateral ao Milan.
28'
•
1ºTEMPO
Calhanoglu cobra novo escanteio da direita no segundo pau e Rabiot sobe para tirar o perigo de cabeça.
27'
•
1ºTEMPO
Calhanoglu bate escanteio da esquerda na primeira trave e Gonçalo Ramos afasta de cabeça.
26'
•
1ºTEMPO
Calhanoglu bate escanteio fechado e Maignan de manchete manda para trás. É novo escanteio.
25'
•
1ºTEMPO
MAIGNAN!!! Calhanoglu recebe na entrada da área, chuta no alto e o goleiro espalma! Escanteio.
24'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DA INTER DE MILÃO!!! BASTONI!!! Calhanoglu cobra escanteio no primeiro pau, Akanji desvia de cabeça e o zagueiro não precisa nem pular para cabecear com extrema liberdade e diminuir!!!
23'
•
1ºTEMPO
Thuram tem a bola dominada dentro da área, toca para quem vem de trás e De Winter afasta para trás. Escanteio.
22'
•
1ºTEMPO
Diego Moreira tem marcação dupla na ponta direita, tenta passar por fora e acaba deixando a bola sair em lateral.
22'
•
1ºTEMPO
Gol do Inter de Milão! Alessandro Bastoni marca.
21'
•
1ºTEMPO
Spence desce com extrema velocidade, cruza da direita e no segundo pau Maigan encaixa antes da chegada dos atacantes da Inter.
20'
•
1ºTEMPO
Calhanoglu cobra falta na área e Carlos Augusto testa firme por cima do gol.
19'
•
1ºTEMPO
Diouf é rápido, tenta passar pela marcação e recebe falta na quina da área. Vem perigo para o gol de Maignan.
18'
•
1ºTEMPO
Modric recebe na entrada da área, chuta no canto direito, a bola bate em Gonçalo Ramos e estraga o lance.
17'
•
1ºTEMPO
Diego Moreira faz o que quer com Carlos Augusto, cruza rasteiro e Bastoni afasta no 1º pau.
16'
•
1ºTEMPO
Milan troca passes na defesa e a Inter sobe suas linhas para pressionar a saída de bola.
15'
•
1ºTEMPO
Bastoni cruza da esquerda buscando Thuram e Pavlovic afasta de peixinho.
14'
•
1ºTEMPO
Inter de Milão não ganha do Milan há sete jogos, e vamos para o oitavo se tudo continuar assim.
13'
•
1ºTEMPO
Escanteio é cobrado na área de Maignan, Bisseck testa e o goleiro francês faz tranquila defesa no centro do gol.
12'
•
1ºTEMPO
Com o resultado parcial, a Inter pode amanhã cair para o terceiro lugar!
11'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO MILAN!!! RABIOT!!! E que golaço! Escanteio é cobrado de forma ensaiada por Modric, Rabiot dá um toque sutil, a bola bate no pé da trave esquerda e entra!
10'
•
1ºTEMPO
Diego Moreira recebe dentro da área e na hora do arremate, Carlos Augusto aparece para cortar. Escanteio.
10'
•
1ºTEMPO
Gol do Milan! Adrien Rabiot marca. Assistência de Diego Moreira.
9'
•
1ºTEMPO
É impressionante o quanto Modric joga. Todas as jogadas de ataque do Milan passam por seus pés.
8'
•
1ºTEMPO
Spence engata a quinta marcha, corre pela direita e Pavlovic chega para desarmar. Escanteio.
7'
•
1ºTEMPO
Rabiot recebe de Modric na ponta direita, Bastoni chega junto para atrapalhar e o lateral é marcado para a Inter.
6'
•
1ºTEMPO
A metade rubro negra do San Siro faz a festa! Que clássico lindo!
5'
•
1ºTEMPO
Pulisic marca seu quarto gol contra a Inter de Milão com a camisa do Milan!
4'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO MILAN!!! PULISIC!!! Diego Moreira cisca pra cima de Carlos Augusto na ponta direita, dribla muito bem o brasileiro e cruza, o americano sobe no meio dos zagueiros e testa no canto direito para abrir o placar!!!
4'
•
1ºTEMPO
Gol do Milan! C. Pulisic marca. Assistência de Diego Moreira.
3'
•
1ºTEMPO
Milan mantém a posse da bola nos primeiros momentos do jogo.
2'
•
1ºTEMPO
Milan troca passes na defesa e a Inter marca de longe.
1'
•
1ºTEMPO
Gila lança Moreira na ponta direita e Carlos Augusto faz a cobertura para deixar ela sair. Tiro de meta.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Milan x Inter de Milão!
PRÉ-JOGO
Milan vem a campo com camisas listradas em vermelho e preto, calções brancos e meiões rubro negros. Inter aparece com camisas listradas em azul e preto, calções pretos e meiões brancos.
PRÉ-JOGO
As duas equipes entram em campo neste momento, juntamente com o quarteto de arbitragem, liderado por Marco Guida.
PRÉ-JOGO
Com Lazio e Roma na cola, a vitória também é muito importante para o Inter manter a manutenção na liderança no Calcio.
PRÉ-JOGO
Os três pontos são primordiais para o Milan. Se vencer hoje, o time rouba provisoriamente o quarto lugar do Como, que joga só amanhã.
PRÉ-JOGO
Faz frio em Milão e os termômetros marcam 11 graus.
PRÉ-JOGO
Inter de Milão é líder do Calcio e somou 25 pontos até aqui. Na última rodada, o time ganhou do Verona como visitante por 2 a 0.
PRÉ-JOGO
Com 18 pontos somados, o Milan é o quinto na tabela. Na rodada passada, o time recebeu o Bologna e perdeu em casa por 4 a 2.
PRÉ-JOGO
Boa tarde, torcedor! Dentro de alguns minutos a bola vai rolar na 10ª rodada do Calcio! Milan e Inter de Milão fazem o clássico no San Siro!
Ruben Amorim
TECNICO
C. Chivu
TECNICO
Marco Guida
ÁRBITRO