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encerrado
San Siro Milão, Itália
Milan Milan
3 × 1
Inter de Milão Inter de Milão

10ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27

Sábado, 31/1016h45

Minuto a Minuto: Milan X Inter de Milão - 31/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

APITA O ÁRBITRO! Milan bate o rival dentro do San Siro e pula para a quarta posição. Inter amarga seu quarto jogo seguido sem ganhar do Milan.

bola

45'

2ºTEMPO

Thuram tenta girar pra cima de três na entrada da área e Rabiot afasta com um chutão para onde o nariz aponta.

bola

45'

2ºTEMPO

Em toda bola que a zaga do Milan consegue tirar da área, a torcida vibra como se fosse um gol.

bola

45'

2ºTEMPO

Com o resultado parcial, o Milan sobe para a quarta colocação e fica quatro pontos atrás da Inter de Milão.

bola

45'

2ºTEMPO

MARTINEZ!!! Cissé finaliza muito bem no canto esquerdo da entrada da área e o goleirão faz ótima defesa!

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos cinco minutos de acréscimos.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Carlos Augusto (Inter de Milão).

bola

44'

2ºTEMPO

Substituição no Milan: sai Diego Moreira, entra Omari Hutchinson.

bola

44'

2ºTEMPO

Substituição no Milan: sai Gonçalo Ramos, entra Filippo Terracciano.

bola

43'

2ºTEMPO

Carlos Augusto chega travando Hutchinson em bola mal recuada da Inter e recebe o cartão amarelo.

bola

42'

2ºTEMPO

Bonny abre em Dimarco na esquerda, ele cruza no segundo pau e Bartesaghi afasta de cabeça.

bola

41'

2ºTEMPO

Depois da entrada dos atacantes, a Inter pressiona em busca do segundo gol.

bola

40'

2ºTEMPO

Dimarco cruza da esquerda, Esposito escora de peito para quem vem de trás e Bonny chuta travado na zaga.

bola

39'

2ºTEMPO

Esposito abre na ponta direita em Susic e Bartesaghi chega junto para afastar em lateral.

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Milan: sai Sankhoun Diawara, entra Davide Bartesaghi.

bola

37'

2ºTEMPO

Substituição no Inter de Milão: sai Yann Bisseck, entra Ange-Yoan Bonny.

bola

37'

2ºTEMPO

Substituição no Inter de Milão: sai Nicolò Barella, entra Pio Esposito.

bola

37'

2ºTEMPO

Substituição no Milan: sai C. Pulisic, entra Alphadjo Cissè.

bola

37'

2ºTEMPO

Substituição no Milan: sai Yunus Musah, entra Ardon Jashari.

bola

36'

2ºTEMPO

Dimarco cobra falta da ponta esquerda na área e Akanji de primeira manda sem direção a direita do gol.

bola

36'

2ºTEMPO

Substituição no Inter de Milão: sai Alessandro Bastoni, entra Federico Dimarco.

bola

35'

2ºTEMPO

Inter não joga bem neste segundo tempo, fica com a bola no ataque, mas não leva perigo ao gol adversário.

bola

34'

2ºTEMPO

Barella abre em Mkhitaryan na ponta esquerda, ele cruza rasteiro e ganha escanteio.

bola

33'

2ºTEMPO

Maignan dá um chutão pra frente, a bola bate nos Países Baixos de Bisseck, que vai a nocaute!

bola

32'

2ºTEMPO

Barella cobra escanteio da esquerda no ,meio da área e a zaga do Milan afasta de cabeça.

bola

31'

2ºTEMPO

PÊNALTI NÃO MARCADO! árbitro revê o lance. A bola bate no peito de Gila.

bola

30'

2ºTEMPO

VAR chama o árbitro para verificar o lance na cabine.

bola

30'

2ºTEMPO

VAR: lance de pênalti revisado; não houve pênalti (Inter de Milão).

bola

29'

2ºTEMPO

PÊNALTI!!! Susic abre em Mkhitaryan na ponta esquerda e cruza, o árbitro vê bola na mão de Gila.

bola

28'

2ºTEMPO

Milan gasta tempo, troca passes e bota a Inter na roda.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Inter de Milão: sai Hakan Çalhanoğlu, entra Piotr Zieliński.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Inter de Milão: sai Andy Diouf, entra Henrikh Mkhitaryan.

bola

26'

2ºTEMPO

Neste momento, não temos grandes chances de gol. As equipes estão começando a ficar cansadas.

bola

25'

2ºTEMPO

Inter pressiona a saída de bola do Milan, que neste momento fica mais defensivo.

bola

24'

2ºTEMPO

Bastoni abre em Carlos Augusto, o lateral cruza da esquerda e Thuram cabeceia no canto esquerdo para a defesa de Maignan.

bola

23'

2ºTEMPO

Barella tenta costurar a zaga do Milan na entrada da área e Pavlovic se antecipa para fazer o corte.

bola

22'

2ºTEMPO

Pulisic sai da marcação de três marcadores no campo de defesa do Milan e recebe os aplausos da torcida.

bola

21'

2ºTEMPO

Susic abre em Carlos Augusto na esquerda, o lateral cruza e Pavlovic se antecipa a Thuram para afastar.

bola

20'

2ºTEMPO

Modric bate no primeiro pau e Rabiot desvia de cabeça para fora.

bola

19'

2ºTEMPO

Diawara recebe bola esticada na ponta esquerda e chuta em cima de Spence, ganhando escanteio.

bola

18'

2ºTEMPO

Bastoni recebe de Diouf, cruza no segundo pau e Diawara afasta de cabeça.

bola

17'

2ºTEMPO

Se persistir o resultado, a Inter será derrotada pela primeira vez nesta edição do Calcio.

bola

16'

2ºTEMPO

Calhanoglu bate escanteio no primeiro pau e Rabiot afasta de cabeça.

bola

15'

2ºTEMPO

Spence cruza da direita e Pavlovic na bola de segurança manda para escanteio.

bola

14'

2ºTEMPO

Neste momento, o jogo fica concentrado no meio de campo.

bola

13'

2ºTEMPO

De Vinter domina mal na entrada da área, mas recebe falta de Thuram, que vai que nem um trator no lance.

bola

12'

2ºTEMPO

Milan tenta cozinhar o jogo, troca passes e consegue sair do abafa da Inter.

bola

11'

2ºTEMPO

De Vinter desarma Thuram na intermediária e na sequência do lance o atacante faz a falta.

bola

10'

2ºTEMPO

Calhanoglu vê Carlos Augusto sozinho no segundo pau, cruza r o brasileiro ao invés de chutar com o pé, dá um peixinho estranho e desperdiça o lance.

bola

9'

2ºTEMPO

Spence recebe na ponta direita, Diawara chega junto e trava o cruzamento do inglês.

bola

8'

2ºTEMPO

Carlos Augusto lança, De Vinter rebate para frente e Diouf tenta de cobertura, mas Maignan defende tranquilamente.

bola

7'

2ºTEMPO

Modric aciona Gonçalo Ramos no ataque, mas o português está impedido e nem vai na bola.

bola

7'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Diego Moreira (Milan).

bola

6'

2ºTEMPO

Diouf tenta acionar Barella na entrada da área e Modric bate cartão para desarmar e sair jogando.

bola

5'

2ºTEMPO

Moreira faz falta em Susic, o árbitro dá cartão e o lateral direito reclama.

bola

4'

2ºTEMPO

Milan vai chegando a sua quarta vitória seguida diante da Inter de Milão.

bola

4'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Koni De Winter (Milan).

bola

3'

2ºTEMPO

De Vinter não deixa Thuram prosseguir com a jogada e recebe o 1º amarelo da partida.

bola

2'

2ºTEMPO

Rabiot recebe de Diego Moreira na entrada da área e Akanji se estica para cortar com um chutão para o alto.

bola

1'

2ºTEMPO

As duas equipes voltam dos vestiários sem alterações.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Fim da primeira etapa! E a torcida do Milan faz grande festa no San Siro!

bola

45'

1ºTEMPO

Muitas faltas neste momento do jogo.

bola

44'

1ºTEMPO

Diego Moreira foi contratado por 50 milhões de euros e já faz quatro gols no Calcio em sua primeira temporada pelo Milan!

bola

43'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO MILAN!!! DIEGO MOREIRA!!! O belga bate falta por cima da barreira no canto esquerdo, Martinez voa, sem a mínima chance de defender! QUE GOLAÇO!

inicio

43'

1ºTEMPO

Gol do Milan! Diego Moreira marca.

bola

42'

1ºTEMPO

Na sequência do lance, a bola sobra nos pés de Musah, que na hora do arremate é parado em falta. Vem perigo para o gol de Martinez.

bola

41'

1ºTEMPO

Diego Moreira recebe de Rabiot e cruza, Gonçalo tenta dar uma bicicleta e a zaga da Inter afasta.

bola

40'

1ºTEMPO

Bola é levantada na entrada da área do Milan, a zaga corta parcialmente e Susic solta o pé no canto direito para Maignan defender.

bola

39'

1ºTEMPO

Diawara dá uma de lateral esquerdo, cruza da linha de fundo e Pavlovic testa a esquerda do gol

bola

38'

1ºTEMPO

Thuram é mau ator, cai na área pedindo pênalti e o árbitro manda o jogo seguir.

bola

37'

1ºTEMPO

Diawara se antecipa a Calhanoglu e na sequência toma falta do turco, que chega atrasado no lance.

bola

36'

1ºTEMPO

Diego Moreira inverte muito forte a bola para Gonçalo Ramos na ponta esquerda e Spence toma a frente para deixar ela sair.

bola

35'

1ºTEMPO

Milan tenta esfriar o jogo we troca passes na defesa. Inter cerca de longe.

bola

34'

1ºTEMPO

MILAGRE!!! Spence recebe cruzamento da esquerda, chuta de primeira e Maigan faz linda defesa no puro reflexo!

bola

33'

1ºTEMPO

Neste momento, a Inter tem mais posse de bola e troca passes no meio de campo.

bola

32'

1ºTEMPO

Bisseck recebe de Barella na intermediária e lança para ninguém. Bola para nas mãos de Maignan.

bola

31'

1ºTEMPO

MAIGNAN!!! Calhanoglu bate escanteio ensaiado, Diouf arremata rasteiro e o goleiro cai no canto esquerdo para fazer a defesa.

bola

30'

1ºTEMPO

Spence pedala pra cima de Pavlovic e recebe falta so sérvio. Vem bola na área de Maignan.

bola

29'

1ºTEMPO

Diouf parte pra cima no meio de dois na ponta direita, é desarmado e cede lateral ao Milan.

bola

28'

1ºTEMPO

Calhanoglu cobra novo escanteio da direita no segundo pau e Rabiot sobe para tirar o perigo de cabeça.

bola

27'

1ºTEMPO

Calhanoglu bate escanteio da esquerda na primeira trave e Gonçalo Ramos afasta de cabeça.

bola

26'

1ºTEMPO

Calhanoglu bate escanteio fechado e Maignan de manchete manda para trás. É novo escanteio.

bola

25'

1ºTEMPO

MAIGNAN!!! Calhanoglu recebe na entrada da área, chuta no alto e o goleiro espalma! Escanteio.

bola

24'

1ºTEMPO

GOOOLLL DA INTER DE MILÃO!!! BASTONI!!! Calhanoglu cobra escanteio no primeiro pau, Akanji desvia de cabeça e o zagueiro não precisa nem pular para cabecear com extrema liberdade e diminuir!!!

bola

23'

1ºTEMPO

Thuram tem a bola dominada dentro da área, toca para quem vem de trás e De Winter afasta para trás. Escanteio.

bola

22'

1ºTEMPO

Diego Moreira tem marcação dupla na ponta direita, tenta passar por fora e acaba deixando a bola sair em lateral.

inicio

22'

1ºTEMPO

Gol do Inter de Milão! Alessandro Bastoni marca.

bola

21'

1ºTEMPO

Spence desce com extrema velocidade, cruza da direita e no segundo pau Maigan encaixa antes da chegada dos atacantes da Inter.

bola

20'

1ºTEMPO

Calhanoglu cobra falta na área e Carlos Augusto testa firme por cima do gol.

bola

19'

1ºTEMPO

Diouf é rápido, tenta passar pela marcação e recebe falta na quina da área. Vem perigo para o gol de Maignan.

bola

18'

1ºTEMPO

Modric recebe na entrada da área, chuta no canto direito, a bola bate em Gonçalo Ramos e estraga o lance.

bola

17'

1ºTEMPO

Diego Moreira faz o que quer com Carlos Augusto, cruza rasteiro e Bastoni afasta no 1º pau.

bola

16'

1ºTEMPO

Milan troca passes na defesa e a Inter sobe suas linhas para pressionar a saída de bola.

bola

15'

1ºTEMPO

Bastoni cruza da esquerda buscando Thuram e Pavlovic afasta de peixinho.

bola

14'

1ºTEMPO

Inter de Milão não ganha do Milan há sete jogos, e vamos para o oitavo se tudo continuar assim.

bola

13'

1ºTEMPO

Escanteio é cobrado na área de Maignan, Bisseck testa e o goleiro francês faz tranquila defesa no centro do gol.

bola

12'

1ºTEMPO

Com o resultado parcial, a Inter pode amanhã cair para o terceiro lugar!

bola

11'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO MILAN!!! RABIOT!!! E que golaço! Escanteio é cobrado de forma ensaiada por Modric, Rabiot dá um toque sutil, a bola bate no pé da trave esquerda e entra!

bola

10'

1ºTEMPO

Diego Moreira recebe dentro da área e na hora do arremate, Carlos Augusto aparece para cortar. Escanteio.

inicio

10'

1ºTEMPO

Gol do Milan! Adrien Rabiot marca. Assistência de Diego Moreira.

bola

9'

1ºTEMPO

É impressionante o quanto Modric joga. Todas as jogadas de ataque do Milan passam por seus pés.

bola

8'

1ºTEMPO

Spence engata a quinta marcha, corre pela direita e Pavlovic chega para desarmar. Escanteio.

bola

7'

1ºTEMPO

Rabiot recebe de Modric na ponta direita, Bastoni chega junto para atrapalhar e o lateral é marcado para a Inter.

bola

6'

1ºTEMPO

A metade rubro negra do San Siro faz a festa! Que clássico lindo!

bola

5'

1ºTEMPO

Pulisic marca seu quarto gol contra a Inter de Milão com a camisa do Milan!

bola

4'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO MILAN!!! PULISIC!!! Diego Moreira cisca pra cima de Carlos Augusto na ponta direita, dribla muito bem o brasileiro e cruza, o americano sobe no meio dos zagueiros e testa no canto direito para abrir o placar!!!

inicio

4'

1ºTEMPO

Gol do Milan! C. Pulisic marca. Assistência de Diego Moreira.

bola

3'

1ºTEMPO

Milan mantém a posse da bola nos primeiros momentos do jogo.

bola

2'

1ºTEMPO

Milan troca passes na defesa e a Inter marca de longe.

bola

1'

1ºTEMPO

Gila lança Moreira na ponta direita e Carlos Augusto faz a cobertura para deixar ela sair. Tiro de meta.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Milan x Inter de Milão!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Milan vem a campo com camisas listradas em vermelho e preto, calções brancos e meiões rubro negros. Inter aparece com camisas listradas em azul e preto, calções pretos e meiões brancos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As duas equipes entram em campo neste momento, juntamente com o quarteto de arbitragem, liderado por Marco Guida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Com Lazio e Roma na cola, a vitória também é muito importante para o Inter manter a manutenção na liderança no Calcio.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os três pontos são primordiais para o Milan. Se vencer hoje, o time rouba provisoriamente o quarto lugar do Como, que joga só amanhã.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Faz frio em Milão e os termômetros marcam 11 graus.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Inter de Milão é líder do Calcio e somou 25 pontos até aqui. Na última rodada, o time ganhou do Verona como visitante por 2 a 0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Com 18 pontos somados, o Milan é o quinto na tabela. Na rodada passada, o time recebeu o Bologna e perdeu em casa por 4 a 2.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde, torcedor! Dentro de alguns minutos a bola vai rolar na 10ª rodada do Calcio! Milan e Inter de Milão fazem o clássico no San Siro!

Milan MIL

  • Ruben Amorim

    TECNICO

Inter de Milão INZ

  • C. Chivu

    TECNICO

  • Marco Guida

    ÁRBITRO

Milan MIL
Inter de Milão INZ

GOLS

Gol C. Pulisic
Gol Adrien Rabiot
Gol Diego Moreira
Alessandro Bastoni Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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