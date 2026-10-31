10ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Sábado, 31/10•11h
Minuto a Minuto: Bologna X Monza - 31/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Mikel Jesús Amondarain (Bologna).
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Bologna: sai Federico Bernardeschi, entra Artem Dovbyk.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Bologna: sai Nadir Zortea, entra Mikel Jesús Amondarain.
36'
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2ºTEMPO
Patrick Cutrone (Monza) desperdiça o pênalti!
32'
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2ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Monza).
31'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Idrissa Toure (Monza).
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Bologna: sai Martin Vitik, entra Matteo Darmian.
29'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Nadir Zortea (Bologna).
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Bologna: sai Tommaso Pobega, entra Oussama El Azzouzi.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Monza: sai Gustavo Varela, entra Patrick Cutrone.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Monza: sai Dany Mota, entra Cyril Ngonge.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Monza: sai Eddy Kouadio, entra Idrissa Toure.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Monza: sai Leonardo Colombo, entra Mathis Mout.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Bologna: sai Jens Odgaard, entra Samuel Mbangula Tshifunda.
14'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do Bologna! Federico Bernardeschi converte.
13'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Lorenzo Lucchesi (Monza).
11'
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2ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Bologna).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Monza: sai Exequiel Zeballos, entra Jay Robinson.
33'
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1ºTEMPO
Gol do Bologna! Tommaso Pobega marca. Assistência de Juan Miranda.
23'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Tommaso Pobega (Bologna).
17'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jens Odgaard (Bologna).
12'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Ricardo Mangas (Monza).
6'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Monza! Gustavo Varela converte.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Bologna x Monza!
Raffaele Palladino
TECNICO
I. Juric
TECNICO
Andrea Zanotti
ÁRBITRO