🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
encerrado
Renato DallAra Bologna, Itália
Bologna Bologna
2 × 1
Monza Monza

10ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27

Sábado, 31/1011h

Minuto a Minuto: Bologna X Monza - 31/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Mikel Jesús Amondarain (Bologna).

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Bologna: sai Federico Bernardeschi, entra Artem Dovbyk.

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Bologna: sai Nadir Zortea, entra Mikel Jesús Amondarain.

bola

36'

2ºTEMPO

Patrick Cutrone (Monza) desperdiça o pênalti!

bola

32'

2ºTEMPO

VAR: pênalti confirmado (Monza).

bola

31'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Idrissa Toure (Monza).

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Bologna: sai Martin Vitik, entra Matteo Darmian.

bola

29'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Nadir Zortea (Bologna).

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Bologna: sai Tommaso Pobega, entra Oussama El Azzouzi.

bola

26'

2ºTEMPO

Substituição no Monza: sai Gustavo Varela, entra Patrick Cutrone.

bola

26'

2ºTEMPO

Substituição no Monza: sai Dany Mota, entra Cyril Ngonge.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Monza: sai Eddy Kouadio, entra Idrissa Toure.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Monza: sai Leonardo Colombo, entra Mathis Mout.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Bologna: sai Jens Odgaard, entra Samuel Mbangula Tshifunda.

bola

14'

2ºTEMPO

Gol de pênalti do Bologna! Federico Bernardeschi converte.

bola

13'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Lorenzo Lucchesi (Monza).

bola

11'

2ºTEMPO

VAR: pênalti confirmado (Bologna).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Monza: sai Exequiel Zeballos, entra Jay Robinson.

inicio

33'

1ºTEMPO

Gol do Bologna! Tommaso Pobega marca. Assistência de Juan Miranda.

bola

23'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Tommaso Pobega (Bologna).

bola

17'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Jens Odgaard (Bologna).

bola

12'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Ricardo Mangas (Monza).

bola

6'

1ºTEMPO

Gol de pênalti do Monza! Gustavo Varela converte.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Bologna x Monza!

Bologna BLG

  • Raffaele Palladino

    TECNICO

Monza MNZ

  • I. Juric

    TECNICO

  • Andrea Zanotti

    ÁRBITRO

Bologna BLG
Monza MNZ

GOLS

Gol Tommaso Pobega
Gol Federico Bernardeschi
Gustavo Varela Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).