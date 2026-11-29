13ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Domingo, 29/11•11h
Minuto a Minuto: Sassuolo X Napoli - 29/11/2026
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Sassuolo: sai Ibrahim Sulemana, entra Darryl Bakola.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Sassuolo: sai Josh Doig, entra Rafael Obrador.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Sassuolo: sai Kieron Bowie, entra Sebastiano Esposito.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Napoli: sai Matteo Politano, entra David Neres.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Napoli: sai Mathias Olivera, entra Costantino Favasuli.
12'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Nemanja Matić (Sassuolo).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
35'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jay Idzes (Sassuolo).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Sassuolo x Napoli!
R. D'Aversa
TECNICO
M. Allegri
TECNICO
Marco Guida
ÁRBITRO