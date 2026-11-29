13ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Domingo, 29/11•14h
Minuto a Minuto: Roma X Monza - 29/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
Gol do Roma! Santiago Thomas Castro marca.
43'
•
2ºTEMPO
Substituição no Roma: sai Rodrigo Mora, entra Niccolò Pisilli.
39'
•
2ºTEMPO
Substituição no Monza: sai Leonardo Colombo, entra Foe Ondoa.
39'
•
2ºTEMPO
Substituição no Monza: sai Samuele Birindelli, entra Idrissa Toure.
29'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Leonardo Balerdi (Roma).
26'
•
2ºTEMPO
Substituição no Roma: sai Mario Hermoso, entra Konstantinos Koulierakis.
25'
•
2ºTEMPO
Substituição no Roma: sai Wesley Vinícius França Lima, entra Daniele Ghilardi.
24'
•
2ºTEMPO
Substituição no Monza: sai Jay Robinson, entra Exequiel Zeballos.
23'
•
2ºTEMPO
Substituição no Monza: sai Andrea Carboni, entra Lorenzo Lucchesi.
21'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Andrea Carboni (Monza).
13'
•
2ºTEMPO
Substituição no Roma: sai Matias Soule, entra Paulo Dybala.
7'
•
2ºTEMPO
Substituição no Monza: sai Saba Goglichidze, entra Jan Ziolkowski.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Roma: sai Donyell Malen, entra Santiago Thomas Castro.
43'
•
1ºTEMPO
VAR: lance de pênalti revisado; não houve pênalti (Monza).
36'
•
1ºTEMPO
Gol do Roma! Matias Soule marca. Assistência de Manu Koné.
24'
•
1ºTEMPO
Gol do Roma! Matias Soule marca. Assistência de Donyell Malen.
12'
•
1ºTEMPO
Gol do Roma! Donyell Malen marca. Assistência de Rodrigo Mora.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Roma x Monza!
G. Gasperini
TECNICO
I. Juric
TECNICO
Guiseppe Collu
ÁRBITRO