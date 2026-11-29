13ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Domingo, 29/11•16h45
Minuto a Minuto: Como X Juventus - 29/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Juventus: sai Zeki Çelik, entra Federico Gatti.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Como: sai Anastasios Douvikas, entra Matteo Papaccioli.
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Juventus: sai Pierre Kalulu, entra Juan Cabal.
35'
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2ºTEMPO
Gol do Como! Anastasios Douvikas marca. Assistência de Nico Paz.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Juventus: sai Nick Woltemade, entra Jeff Ekhator.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Juventus: sai Pape Matar Sarr, entra Francisco Conceicao.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Juventus: sai Andrea Cambiaso, entra Kerim Alajbegovic.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Como: sai Trevoh Chalobah, entra Marc-Oliver Kempf.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Como: sai Lucas Da Cunha, entra Mattia Liberali.
18'
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2ºTEMPO
Gol do Como! Anastasios Douvikas marca.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol do Como! Nico Paz marca.
36'
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1ºTEMPO
Substituição no Como: sai Álex Valle, entra Kaiki Bruno.
35'
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1ºTEMPO
Substituição no Como: sai Luis Milla, entra Samuele Ricci.
14'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Lucas Da Cunha (Como).
5'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Álex Valle (Como).
5'
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1ºTEMPO
Cartão vermelho! Randal Kolo Muani (Juventus) é expulso.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Como x Juventus!
Cesc Fàbregas
TECNICO
L. Spalletti
TECNICO
Maurizio Mariani
ÁRBITRO