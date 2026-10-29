9ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Quinta-feira, 29/10•14h30
Minuto a Minuto: Frosinone X Lecce - 29/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Frosinone! Daniel Birligea marca.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Lecce: sai Joel Almada Monteiro, entra Mohamed Kaba.
37'
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2ºTEMPO
Gol do Lecce! Joel Almada Monteiro marca. Assistência de Olaf Gorter.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Frosinone: sai Gabriele Calvani, entra Omar Fayed Abdelwahab El Rakhawy.
34'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jamil Siebert (Lecce).
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Frosinone: sai Romano Schmid, entra Luis Hasa.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Frosinone: sai Giacomo Calò, entra Anouar El Azzouzi.
27'
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2ºTEMPO
VAR: goal confirmed (Frosinone).
27'
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2ºTEMPO
Gol do Frosinone! Daniel Birligea marca. Assistência de Romano Schmid.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Frosinone: sai Farès Ghedjemis, entra Seydou Fini.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Frosinone: sai Antonio Raimondo, entra Daniel Birligea.
14'
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2ºTEMPO
Gol do Frosinone! Antonio Raimondo marca. Assistência de Giorgi Kvernadze.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Lecce: sai Omri Gandelman, entra Konan N'Dri.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Lecce: sai Youssef Maleh, entra Olaf Gorter.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Lecce: sai Paco Esteban, entra Nikola Stulic.
6'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Oumar Ngom (Lecce).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Frosinone! Giacomo Calò converte.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Lecce: sai Corrie Ndaba, entra Amar Fatah.
38'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Tiago Gabriel (Lecce).
25'
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1ºTEMPO
Gol do Frosinone! Matteo Cichella marca. Assistência de Farès Ghedjemis.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Frosinone x Lecce!
M. Alvini
TECNICO
E. Di Francesco
TECNICO
Rosario Abisso
ÁRBITRO