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encerrado
PSC Arena Frosinone, Itália
Frosinone Frosinone
5 × 1
Lecce Lecce

9ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27

Quinta-feira, 29/1014h30

Minuto a Minuto: Frosinone X Lecce - 29/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

inicio

45'

2ºTEMPO

Gol do Frosinone! Daniel Birligea marca.

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Lecce: sai Joel Almada Monteiro, entra Mohamed Kaba.

inicio

37'

2ºTEMPO

Gol do Lecce! Joel Almada Monteiro marca. Assistência de Olaf Gorter.

bola

35'

2ºTEMPO

Substituição no Frosinone: sai Gabriele Calvani, entra Omar Fayed Abdelwahab El Rakhawy.

bola

34'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Jamil Siebert (Lecce).

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no Frosinone: sai Romano Schmid, entra Luis Hasa.

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no Frosinone: sai Giacomo Calò, entra Anouar El Azzouzi.

bola

27'

2ºTEMPO

VAR: goal confirmed (Frosinone).

inicio

27'

2ºTEMPO

Gol do Frosinone! Daniel Birligea marca. Assistência de Romano Schmid.

bola

25'

2ºTEMPO

Substituição no Frosinone: sai Farès Ghedjemis, entra Seydou Fini.

bola

25'

2ºTEMPO

Substituição no Frosinone: sai Antonio Raimondo, entra Daniel Birligea.

inicio

14'

2ºTEMPO

Gol do Frosinone! Antonio Raimondo marca. Assistência de Giorgi Kvernadze.

bola

13'

2ºTEMPO

Substituição no Lecce: sai Omri Gandelman, entra Konan N'Dri.

bola

12'

2ºTEMPO

Substituição no Lecce: sai Youssef Maleh, entra Olaf Gorter.

bola

12'

2ºTEMPO

Substituição no Lecce: sai Paco Esteban, entra Nikola Stulic.

bola

6'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Oumar Ngom (Lecce).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Gol de pênalti do Frosinone! Giacomo Calò converte.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Lecce: sai Corrie Ndaba, entra Amar Fatah.

bola

38'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Tiago Gabriel (Lecce).

inicio

25'

1ºTEMPO

Gol do Frosinone! Matteo Cichella marca. Assistência de Farès Ghedjemis.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Frosinone x Lecce!

Frosinone FCA

  • M. Alvini

    TECNICO

Lecce LCC

  • E. Di Francesco

    TECNICO

  • Rosario Abisso

    ÁRBITRO

Frosinone FCA
Lecce LCC

GOLS

Gol Matteo Cichella
Gol Giacomo Calò
Gol Antonio Raimondo
Gol Daniel Birligea
Gol Daniel Birligea
Joel Almada Monteiro Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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