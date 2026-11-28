13ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Sábado, 28/11•14h
Minuto a Minuto: Torino X Lazio - 28/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
42'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Saúl Coco (Torino).
37'
•
2ºTEMPO
Substituição no Lazio: sai Gustav Isaksen, entra Matteo Cancellieri.
37'
•
2ºTEMPO
Substituição no Lazio: sai R. Mussolini, entra Manuel Lazzari.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no Torino: sai Rolando Mandragora, entra Daniel Bragança.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no Torino: sai Che Adams, entra Pietro Pellegri.
31'
•
2ºTEMPO
Substituição no Lazio: sai Fisayo Dele-Bashiru, entra Nicolò Rovella.
29'
•
2ºTEMPO
Substituição no Torino: sai Alessio Cacciamani, entra Niccolo Fortini.
25'
•
2ºTEMPO
Substituição no Lazio: sai Tijjani Noslin, entra Andrea Pinamonti.
25'
•
2ºTEMPO
Substituição no Lazio: sai Mattia Zaccagni, entra Albert Gudmundsson.
17'
•
2ºTEMPO
Gol do Torino! Che Adams marca. Assistência de Gvidas Gineitis.
13'
•
2ºTEMPO
Substituição no Torino: sai Nikola Vlašić, entra Gaetano Oristanio.
13'
•
2ºTEMPO
Substituição no Torino: sai Giovanni Simeone, entra Duván Zapata.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
44'
•
1ºTEMPO
Gol do Lazio! Gustav Isaksen marca. Assistência de Mattia Zaccagni.
42'
•
1ºTEMPO
Gol do Lazio! Oliver Provstgaard marca. Assistência de Mattia Zaccagni.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Torino x Lazio!
Ignazio Abate
TECNICO
G. Gattuso
TECNICO
Daniele Chiffi
ÁRBITRO