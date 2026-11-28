13ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Sábado, 28/11•11h
Minuto a Minuto: Frosinone X Parma - 28/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Frosinone: sai Tomas Bobcek, entra Seydou Fini.
34'
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2ºTEMPO
Gol do Frosinone! Tomas Bobcek marca. Assistência de Alessio Zerbin.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Frosinone: sai Gabriele Bracaglia, entra Aleksa Terzić.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Frosinone: sai Giacomo Calò, entra Matteo Cichella.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Frosinone: sai Giorgi Kvernadze, entra Alessio Zerbin.
26'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Nesta Elphege (Parma).
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Parma: sai Benjamin Cremaschi, entra Matija Frigan.
16'
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2ºTEMPO
Gol do Frosinone! Tomas Bobcek marca. Assistência de Patrizio Masini.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Parma: sai Hans Nicolussi Caviglia, entra Adrián Bernabé García.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Parma: sai Franco Carboni, entra Sascha Britschgi.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Parma: sai Giovanni Fabbian, entra Pontus Almqvist.
10'
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2ºTEMPO
Gol do Frosinone! Tomas Bobcek marca.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Frosinone: sai Ilario Monterisi, entra Giorgio Cittadini.
41'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Hans Nicolussi Caviglia (Parma).
33'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Ilario Monterisi (Frosinone).
28'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Enrico Delprato (Parma).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Frosinone x Parma!
M. Alvini
TECNICO
A. Gilardino
TECNICO
Kevin Bonacina
ÁRBITRO