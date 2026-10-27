9ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Terça-feira, 27/10•14h30
Minuto a Minuto: Sassuolo X Lazio - 27/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Sassuolo: sai Duje Ćaleta-Car, entra Sebastian Walukiewicz.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Lazio: sai Tijjani Noslin, entra Andrea Pinamonti.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Sassuolo: sai Armand Lauriente, entra Andrea Ghion.
20'
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2ºTEMPO
Gol do Lazio! Tijjani Noslin marca. Assistência de Fisayo Dele-Bashiru.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Sassuolo: sai Domenico Berardi, entra Fali Cande.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Sassuolo: sai Sebastiano Esposito, entra Kieron Bowie.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Lazio: sai Gustav Isaksen, entra Matteo Cancellieri.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Lazio: sai Nuno Tavares, entra Alfonso Pedraza.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Lazio: sai R. Mussolini, entra Manuel Lazzari.
16'
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2ºTEMPO
Davide Frattesi (Lazio) desperdiça o pênalti!
10'
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2ºTEMPO
Gol do Lazio! Tijjani Noslin marca. Assistência de Mattia Zaccagni.
9'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Domenico Berardi (Sassuolo).
5'
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2ºTEMPO
Mattia Zaccagni (Lazio) desperdiça o pênalti!
2'
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2ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Lazio).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol do Lazio! Mattia Zaccagni marca. Assistência de Gustav Isaksen.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Sassuolo: sai Darryl Bakola, entra Ibrahim Sulemana.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Lazio: sai Kenneth Taylor, entra Fisayo Dele-Bashiru.
43'
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1ºTEMPO
Gol do Sassuolo! Sebastiano Esposito marca. Assistência de Simone Cinquegrano.
31'
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1ºTEMPO
Cartão vermelho! Kristian Thorstvedt (Sassuolo) é expulso.
28'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Kenneth Taylor (Lazio).
16'
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1ºTEMPO
VAR: goal confirmed (Lazio).
16'
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1ºTEMPO
Gol do Lazio! R. Mussolini marca. Assistência de Kenneth Taylor.
13'
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1ºTEMPO
Gol do Lazio! Gustav Isaksen marca. Assistência de Mattia Zaccagni.
7'
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1ºTEMPO
Gol do Sassuolo! Kristian Thorstvedt marca. Assistência de Josh Doig.
2'
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1ºTEMPO
Gol do Lazio! Kenneth Taylor marca.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Sassuolo x Lazio!
A. Aquilani
TECNICO
G. Gattuso
TECNICO
Luca Zufferli
ÁRBITRO