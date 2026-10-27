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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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encerrado
Mapei Stadium – Città del Tricolore Reggio Emilia
Sassuolo Sassuolo
2 × 6
Lazio Lazio

9ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27

Terça-feira, 27/1014h30

Minuto a Minuto: Sassuolo X Lazio - 27/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

37'

2ºTEMPO

Substituição no Sassuolo: sai Duje Ćaleta-Car, entra Sebastian Walukiewicz.

bola

26'

2ºTEMPO

Substituição no Lazio: sai Tijjani Noslin, entra Andrea Pinamonti.

bola

25'

2ºTEMPO

Substituição no Sassuolo: sai Armand Lauriente, entra Andrea Ghion.

inicio

20'

2ºTEMPO

Gol do Lazio! Tijjani Noslin marca. Assistência de Fisayo Dele-Bashiru.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Sassuolo: sai Domenico Berardi, entra Fali Cande.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Sassuolo: sai Sebastiano Esposito, entra Kieron Bowie.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Lazio: sai Gustav Isaksen, entra Matteo Cancellieri.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Lazio: sai Nuno Tavares, entra Alfonso Pedraza.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Lazio: sai R. Mussolini, entra Manuel Lazzari.

bola

16'

2ºTEMPO

Davide Frattesi (Lazio) desperdiça o pênalti!

inicio

10'

2ºTEMPO

Gol do Lazio! Tijjani Noslin marca. Assistência de Mattia Zaccagni.

bola

9'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Domenico Berardi (Sassuolo).

bola

5'

2ºTEMPO

Mattia Zaccagni (Lazio) desperdiça o pênalti!

bola

2'

2ºTEMPO

VAR: pênalti confirmado (Lazio).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

inicio

45'

1ºTEMPO

Gol do Lazio! Mattia Zaccagni marca. Assistência de Gustav Isaksen.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Sassuolo: sai Darryl Bakola, entra Ibrahim Sulemana.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Lazio: sai Kenneth Taylor, entra Fisayo Dele-Bashiru.

inicio

43'

1ºTEMPO

Gol do Sassuolo! Sebastiano Esposito marca. Assistência de Simone Cinquegrano.

bola

31'

1ºTEMPO

Cartão vermelho! Kristian Thorstvedt (Sassuolo) é expulso.

bola

28'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Kenneth Taylor (Lazio).

bola

16'

1ºTEMPO

VAR: goal confirmed (Lazio).

inicio

16'

1ºTEMPO

Gol do Lazio! R. Mussolini marca. Assistência de Kenneth Taylor.

inicio

13'

1ºTEMPO

Gol do Lazio! Gustav Isaksen marca. Assistência de Mattia Zaccagni.

inicio

7'

1ºTEMPO

Gol do Sassuolo! Kristian Thorstvedt marca. Assistência de Josh Doig.

inicio

2'

1ºTEMPO

Gol do Lazio! Kenneth Taylor marca.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Sassuolo x Lazio!

Sassuolo SAS

  • A. Aquilani

    TECNICO

Lazio LAZ

  • G. Gattuso

    TECNICO

  • Luca Zufferli

    ÁRBITRO

Sassuolo SAS
Lazio LAZ

GOLS

Gol Kristian Thorstvedt
Gol Sebastiano Esposito
Kenneth Taylor Gol
Gustav Isaksen Gol
R. Mussolini Gol
Mattia Zaccagni Gol
Tijjani Noslin Gol
Tijjani Noslin Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
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