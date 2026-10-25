8ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Domingo, 25/10•08h30
Minuto a Minuto: Inter de Milão X Fiorentina - 25/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA INTER DE MILÃO!!! THURAM!!! Ele recebe bola nas costas de Vieri, invade a área e chuta para empatar!
45'
•
2ºTEMPO
Gol do Inter de Milão! Marcus Thuram marca. Assistência de Andy Diouf.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos seis de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Inter fica com a bola em seu campo de ataque e pressiona.
43'
•
2ºTEMPO
Diouf cruza da direita, Lavelli briga com a zaga e Thuram pega a sobra para mandar por cima do gol.
42'
•
2ºTEMPO
Sucic recebe dentro da área, tenta acionar Bisseck e erra o passe no meio de três zagueiros.
41'
•
2ºTEMPO
Brescianini tenta passar no meio de dois e recebe falta no meio de campo.
40'
•
2ºTEMPO
Substituição no Inter de Milão: sai Nicolò Barella, entra Mattheo Lavelli.
39'
•
2ºTEMPO
Com o resultado parcial, a Inter não consegue voltar a liderança.
38'
•
2ºTEMPO
Substituição no Fiorentina: sai Alieu Njie, entra João Mário.
38'
•
2ºTEMPO
Substituição no Fiorentina: sai Mateo Pellegrino, entra Beto.
37'
•
2ºTEMPO
Diouf é a válvula de escape da Inter neste momento e participa de todas as jogadas de ataque.
36'
•
2ºTEMPO
Bola é cruzada na área da direita e Viery afasta de cabeça.
35'
•
2ºTEMPO
PROVEDEL!!! Gnonto recebe no segundo pau, chuta chapado e o goleiro faz linda defesa de mão trocada!
34'
•
2ºTEMPO
Njie tenta passar no meio de três marcadores na intermediária e é desarmado.
33'
•
2ºTEMPO
Esposito recebe dentro da área e solta o pé para fora.
33'
•
2ºTEMPO
Substituição no Inter de Milão: sai Henrikh Mkhitaryan, entra Petar Sučić.
33'
•
2ºTEMPO
Substituição no Inter de Milão: sai Hakan Çalhanoğlu, entra Piotr Zieliński.
32'
•
2ºTEMPO
Thuram é raçudo, briga com Viery dentro da área e o brasileiro leva a melhor.
32'
•
2ºTEMPO
Substituição no Inter de Milão: sai Alessandro Bastoni, entra Federico Dimarco.
31'
•
2ºTEMPO
Brescianini tenta sair em contra atasque pelo meio e Mkhitaryan faz a falta, sem receber o amarelo.
30'
•
2ºTEMPO
Inter é só ataque em busca do gol de empate.
30'
•
2ºTEMPO
Substituição no Fiorentina: sai Álex Jiménez, entra Domilson Dodo.
30'
•
2ºTEMPO
Substituição no Fiorentina: sai Franco Mastantuono, entra Wilfried Gnonto.
29'
•
2ºTEMPO
MAIS UMA BOLA NA TRAVE! Novamente a bola é alçada na área e mais uma vez, Carlos Augusto manda no travessão!
28'
•
2ºTEMPO
QUR JOGADA!!! Thuram dá um lindo chapéu em Provedel e sem ângulo, não consegue finalizar.
27'
•
2ºTEMPO
Inter fica no ataque a todo momento e Calçanoglu finaliza sem perigo a direita do gol.
26'
•
2ºTEMPO
NO POSTE!!! Falta é cobrada na área e Carlos Augusto cabeceia no travessão!
25'
•
2ºTEMPO
O brasileiro Viery faz falta feia em Calçanoglu e recebe o amarelo.
25'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Viery (Fiorentina).
24'
•
2ºTEMPO
Thuram recebe cruzamento da esquerda, cabeceia e Provedel encaixa no alto
23'
•
2ºTEMPO
Thuram cai na área pedindo pênalti e o juiz manda o jogo seguir.
22'
•
2ºTEMPO
Mkhitaryan pega a sobra na entrada da área e chuta de primeira para fora.
21'
•
2ºTEMPO
E a Fiorentina cala o San Siro!
20'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA FIORENTINA!!! JIMENEZ!!! Ele recebe na ala direita, ajeita e solta o petardo no ângulo esquerdo de Provedel, que voa nela, mas não acha nada!!!
20'
•
2ºTEMPO
Gol do Fiorentina! Álex Jiménez marca. Assistência de Nicolo Fagioli.
19'
•
2ºTEMPO
Substituição no Inter de Milão: sai Pio Esposito, entra Ange-Yoan Bonny.
18'
•
2ºTEMPO
Bescianini recebe de Jimrnez na entrada da área e toca errado para Dragusin, na passagem.
17'
•
2ºTEMPO
Diouf recebe na ponta direita, corta para o meio invadindo a área e chuta rasteiro para fora.
16'
•
2ºTEMPO
Mkhitaryan aciona Esposito na entrada da área e o atacante não acha espaços para finalizar.
15'
•
2ºTEMPO
E o lateral direito Dodô faz o aquecimento. Daqui a pouco ele entra.
14'
•
2ºTEMPO
Agora, Jimenez está caído depois do ataque da Inter e o jogo para mais uma vez.
13'
•
2ºTEMPO
Esposito recebe na entrada da área e faz enfiada forte demais na passagem de Thuram.
12'
•
2ºTEMPO
Carlos Augusto cobra escanteio da esquerda e Njie afasta de cabeça.
11'
•
2ºTEMPO
DE GEA MAIS UMA VEZ!!! Carlos Augusto cruza da esquerda, Thuram solta o pé cara a cara com o goleiro e De Gea defende!
10'
•
2ºTEMPO
Inter tem dificuldades em finalizar para o gol de De Gea.
9'
•
2ºTEMPO
Mkhtaryan solta a bomba da intermediária e a bola sobe demais. Tiro de meta.
9'
•
2ºTEMPO
Mkhtaryan solta a bomba da intermediária e a bola sobe demais. Tiro de meta.
9'
•
2ºTEMPO
Inter troca passes rápidos, Thuram domina dentro da área e chuta mascado para fora.
8'
•
2ºTEMPO
A bola bate no juiz da partida e estraga o contra ataque da Inter.
7'
•
2ºTEMPO
Fiorentina tenta sair para o jogo, ter mais posse de bola e não consegue.
6'
•
2ºTEMPO
O croata sai de campo e é atendido pelos médicos.
6'
•
2ºTEMPO
Substituição no Fiorentina: sai Marin Pongračić, entra Viery.
5'
•
2ºTEMPO
Pongracic está caído no gramado e o jogo é paralisado.
4'
•
2ºTEMPO
UUUHHH!!! Carlos Augusto desce pela esquerda, cruza rasteiro e Thuram de letra desvia para fora.
3'
•
2ºTEMPO
E o segundo tempo começa com a Inter em seu campo de ataque.
2'
•
2ºTEMPO
Jimenez é o foco da tensão. O lateral ri na cara dos jogadores da Inter.
1'
•
2ºTEMPO
Logo no começo da segunda etapa, o empurra empurra está instaurado na área da Fiorentina.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
44'
•
1ºTEMPO
De Gea dá bronca em geral na zaga depois do chute de Barella.
43'
•
1ºTEMPO
Carlos Augusto cruza da esquerda, a zaga corta parcialmente e Barella chuta de primeira a direita do gol.
42'
•
1ºTEMPO
O jogo esfria neste momento, com a Inter trocando passes e a Fiorentina cercando de longe.
41'
•
1ºTEMPO
E a torcida da Inter não para de cantar atrás do gol e Provedel.
40'
•
1ºTEMPO
Inter pressiona na entrada da área e tenta sufocar a Fiorentina.
39'
•
1ºTEMPO
Carlos Augusto recede be Bastoni, cruza no meio da área e Valdepenas afasta de caveça.
38'
•
1ºTEMPO
Calçanoglu cobra falta no meio da área e Ndour afasta der cabeça.
37'
•
1ºTEMPO
Diouf tenta cortar para o lado e Valdepenas faz a falta. Vem perigo para o gol de De Gea.
36'
•
1ºTEMPO
Mastantuono toca em Njie na entrada da área e o atacante não prossegue com a jogada.
35'
•
1ºTEMPO
Fiorentina tenta esfriar o jogo e troca passes no meio de campo.
34'
•
1ºTEMPO
QUE PERIGO! Escanteio é cobrado e Esposito testa no canto direito, De Gea faz um verdadeiro milagre e Carlos Augusto com o gol vazio chuta travado por Brescianini!
33'
•
1ºTEMPO
Antes da cobrança do escanteio, o árbitro chama atenção dos jogadores de ambas as equipes!
32'
•
1ºTEMPO
DE GEA!!! Thuram cisca pra cima da marcação, chuta rasteiro e o goleiro faz grande defesa com o pé. Escanteio.
31'
•
1ºTEMPO
Mkhitaryan faz jogada individual pela esquerda, invade a área e toca em Esposito, que gira e chuta rasteiro a esquerda do
30'
•
1ºTEMPO
Jimenez faz bela jogada individual pela direita, invade a área e cruza para Carlos Augusto fazer o corte.
29'
•
1ºTEMPO
A bola continua com a Fiorentina e a Inter se fecha toda na entrada da área de Provedel.
28'
•
1ºTEMPO
Fiorentina troca passes na defesa e a Inter cerca de longe.
27'
•
1ºTEMPO
Akanji lança muito forte para Esposito na entrada da área e o atacante nem vai nela.
26'
•
1ºTEMPO
Inter troca passes curtos na entrada da área e Diouf solta o pé por cima do gol.
25'
•
1ºTEMPO
Só a Inter de Milão fica em seu campo de ataque, sem conseguir penetrar na área.
24'
•
1ºTEMPO
Mkhitaryan recebe de Carlos Augusto pela esquerda e cruza direto para fora.
23'
•
1ºTEMPO
Diouf recebe bola na ponta direita, o campo acaba e é marcado só o tiro de meta.
22'
•
1ºTEMPO
Carlos Augusto desce pela esquerda, cruza na área e Calçanoglu cabeceia por cima do gol. Tiro de meta.
21'
•
1ºTEMPO
Dragusin cruza da direita, Pellegrino domina dentro da área e demora muito para girar.
20'
•
1ºTEMPO
Escanteio é cobrado no meio da área e Carlos Augusto testa por cima do gol.
19'
•
1ºTEMPO
Barella recebe de Akanji na ponta direita, cruza em cima de Brescianini e sai. Escanteio.
18'
•
1ºTEMPO
Inter mantém a posse da bola, mas não consegue penetrar na área adversária.
17'
•
1ºTEMPO
Esposito tentar dar de calcanhar na passagem de Barella, que se estica todo, mas não alcança.
16'
•
1ºTEMPO
Todas as jogadas de ataque da Fiorentina passam pelos pés do argentino Mastantuono.
15'
•
1ºTEMPO
Na sequência do lance, Esposito recebe na entrada da área e chuta no meio do gol para a defesa de De Gea.
14'
•
1ºTEMPO
Fiorentina é apertada na saída de bola e Barella rouba a bola.
13'
•
1ºTEMPO
Pongracic segura Thuram pela cintura, não deixa o atacante girar e a falta é marcada no meio de campo.
12'
•
1ºTEMPO
Valde desce pela esquerda, tenta a jogada individual passando por dois e Akanji desarma.
11'
•
1ºTEMPO
Mkhitaryan desce pela esquerda, cruza em cima da zaga e ganha escanteio.
10'
•
1ºTEMPO
Escanteio é cobrado no meio da área e Pongracic afasta de cabeça.
9'
•
1ºTEMPO
A posse da bola é toda da Inter neste momento. Thuram tenta faze a parede na intermediária e acaba desarmado.
8'
•
1ºTEMPO
Torcida da Inter canta alto no San Siro e incentiva o time.
7'
•
1ºTEMPO
Bastoni dá uma de ponta esquerda, recebe de Carlos Augusto e cruza em cima da marcação. Lateral.
6'
•
1ºTEMPO
Diouf estica a bola na ponta direita para Bisseck, mas o lateral não alcança e a bola sai. Tiro de meta.
5'
•
1ºTEMPO
Agora é a vez da Inter ficar com a posse da bola na zaga e troca passes.
3'
•
1ºTEMPO
Fiorentina troca passes em seu campo de defesa e os atacantes da Inter sobem as linhas para pressionar.
2'
•
1ºTEMPO
Mastantuono cobra falta e a bola explode no meio da barreira.
1'
•
1ºTEMPO
Mastantuono tenta driblar para o meio da área e recebe pontapé de Bastoni.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Inter de Milão x Fiorentina!
PRÉ-JOGO
Teremos três brasileiros relacionados para o jogo de hoje. Carlos Augusto é titular na Inter e Dodô fica no banco da Fiorentina, além do titular Viery.
PRÉ-JOGO
Inter vem a campo com o seu tradicional uniforme de camisas listradas em azul e preto, calções e meiões pretos. Fiorentina aparece inteira de branco.
PRÉ-JOGO
Os times entram em campo neste momento juntamente com a equipe de arbitragem, e ficam perfilados para o protocolo oficial do Calcio.
PRÉ-JOGO
O começo da tarde é frio em Milão. Os termômetros marcam 14 graus.
PRÉ-JOGO
Como está na zona de rebaixamento, a Fiorentina precisa vencer. Se conquistar os três pontos, o time sobe pra a 16ª posição.
PRÉ-JOGO
Se vencer hoje, a Inter passa a Lazio e volta a liderança do Campeonato Italiano.
PRÉ-JOGO
Fiorentina é a 18ª na tabela e tem quatro pontos conquistados. Na última rodada, o time recebeu o Como e perdeu por 3 a 1.
PRÉ-JOGO
Neste momento a Inter é a segunda colocada com 19 pontos. Na rodada passada, a equipe visitou o Bologna e venceu por 3 a 1.
PRÉ-JOGO
Bom dia! Dentro de alguns minutos a bola vai tolar na 8ª rodada do Calcio! Inter de Milão recebe a Fiorentina no San Siro!
C. Chivu
TECNICO
P. Vanoli
TECNICO
Maurizio Mariani
ÁRBITRO