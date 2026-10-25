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San Siro Milão, Itália
Inter de Milão Inter de Milão
1 × 1
Fiorentina Fiorentina

8ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27

Domingo, 25/1008h30

Minuto a Minuto: Inter de Milão X Fiorentina - 25/10/2026

bola

45'

2ºTEMPO

GOOOLLL DA INTER DE MILÃO!!! THURAM!!! Ele recebe bola nas costas de Vieri, invade a área e chuta para empatar!

inicio

45'

2ºTEMPO

Gol do Inter de Milão! Marcus Thuram marca. Assistência de Andy Diouf.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos seis de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Inter fica com a bola em seu campo de ataque e pressiona.

bola

43'

2ºTEMPO

Diouf cruza da direita, Lavelli briga com a zaga e Thuram pega a sobra para mandar por cima do gol.

bola

42'

2ºTEMPO

Sucic recebe dentro da área, tenta acionar Bisseck e erra o passe no meio de três zagueiros.

bola

41'

2ºTEMPO

Brescianini tenta passar no meio de dois e recebe falta no meio de campo.

bola

40'

2ºTEMPO

Substituição no Inter de Milão: sai Nicolò Barella, entra Mattheo Lavelli.

bola

39'

2ºTEMPO

Com o resultado parcial, a Inter não consegue voltar a liderança.

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Fiorentina: sai Alieu Njie, entra João Mário.

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Fiorentina: sai Mateo Pellegrino, entra Beto.

bola

37'

2ºTEMPO

Diouf é a válvula de escape da Inter neste momento e participa de todas as jogadas de ataque.

bola

36'

2ºTEMPO

Bola é cruzada na área da direita e Viery afasta de cabeça.

bola

35'

2ºTEMPO

PROVEDEL!!! Gnonto recebe no segundo pau, chuta chapado e o goleiro faz linda defesa de mão trocada!

bola

34'

2ºTEMPO

Njie tenta passar no meio de três marcadores na intermediária e é desarmado.

bola

33'

2ºTEMPO

Esposito recebe dentro da área e solta o pé para fora.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Inter de Milão: sai Henrikh Mkhitaryan, entra Petar Sučić.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Inter de Milão: sai Hakan Çalhanoğlu, entra Piotr Zieliński.

bola

32'

2ºTEMPO

Thuram é raçudo, briga com Viery dentro da área e o brasileiro leva a melhor.

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no Inter de Milão: sai Alessandro Bastoni, entra Federico Dimarco.

bola

31'

2ºTEMPO

Brescianini tenta sair em contra atasque pelo meio e Mkhitaryan faz a falta, sem receber o amarelo.

bola

30'

2ºTEMPO

Inter é só ataque em busca do gol de empate.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Fiorentina: sai Álex Jiménez, entra Domilson Dodo.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Fiorentina: sai Franco Mastantuono, entra Wilfried Gnonto.

bola

29'

2ºTEMPO

MAIS UMA BOLA NA TRAVE! Novamente a bola é alçada na área e mais uma vez, Carlos Augusto manda no travessão!

bola

28'

2ºTEMPO

QUR JOGADA!!! Thuram dá um lindo chapéu em Provedel e sem ângulo, não consegue finalizar.

bola

27'

2ºTEMPO

Inter fica no ataque a todo momento e Calçanoglu finaliza sem perigo a direita do gol.

bola

26'

2ºTEMPO

NO POSTE!!! Falta é cobrada na área e Carlos Augusto cabeceia no travessão!

bola

25'

2ºTEMPO

O brasileiro Viery faz falta feia em Calçanoglu e recebe o amarelo.

bola

25'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Viery (Fiorentina).

bola

24'

2ºTEMPO

Thuram recebe cruzamento da esquerda, cabeceia e Provedel encaixa no alto

bola

23'

2ºTEMPO

Thuram cai na área pedindo pênalti e o juiz manda o jogo seguir.

bola

22'

2ºTEMPO

Mkhitaryan pega a sobra na entrada da área e chuta de primeira para fora.

bola

21'

2ºTEMPO

E a Fiorentina cala o San Siro!

bola

20'

2ºTEMPO

GOOOLLL DA FIORENTINA!!! JIMENEZ!!! Ele recebe na ala direita, ajeita e solta o petardo no ângulo esquerdo de Provedel, que voa nela, mas não acha nada!!!

inicio

20'

2ºTEMPO

Gol do Fiorentina! Álex Jiménez marca. Assistência de Nicolo Fagioli.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Inter de Milão: sai Pio Esposito, entra Ange-Yoan Bonny.

bola

18'

2ºTEMPO

Bescianini recebe de Jimrnez na entrada da área e toca errado para Dragusin, na passagem.

bola

17'

2ºTEMPO

Diouf recebe na ponta direita, corta para o meio invadindo a área e chuta rasteiro para fora.

bola

16'

2ºTEMPO

Mkhitaryan aciona Esposito na entrada da área e o atacante não acha espaços para finalizar.

bola

15'

2ºTEMPO

E o lateral direito Dodô faz o aquecimento. Daqui a pouco ele entra.

bola

14'

2ºTEMPO

Agora, Jimenez está caído depois do ataque da Inter e o jogo para mais uma vez.

bola

13'

2ºTEMPO

Esposito recebe na entrada da área e faz enfiada forte demais na passagem de Thuram.

bola

12'

2ºTEMPO

Carlos Augusto cobra escanteio da esquerda e Njie afasta de cabeça.

bola

11'

2ºTEMPO

DE GEA MAIS UMA VEZ!!! Carlos Augusto cruza da esquerda, Thuram solta o pé cara a cara com o goleiro e De Gea defende!

bola

10'

2ºTEMPO

Inter tem dificuldades em finalizar para o gol de De Gea.

bola

9'

2ºTEMPO

Mkhtaryan solta a bomba da intermediária e a bola sobe demais. Tiro de meta.

bola

9'

2ºTEMPO

Mkhtaryan solta a bomba da intermediária e a bola sobe demais. Tiro de meta.

bola

9'

2ºTEMPO

Inter troca passes rápidos, Thuram domina dentro da área e chuta mascado para fora.

bola

8'

2ºTEMPO

A bola bate no juiz da partida e estraga o contra ataque da Inter.

bola

7'

2ºTEMPO

Fiorentina tenta sair para o jogo, ter mais posse de bola e não consegue.

bola

6'

2ºTEMPO

O croata sai de campo e é atendido pelos médicos.

bola

6'

2ºTEMPO

Substituição no Fiorentina: sai Marin Pongračić, entra Viery.

bola

5'

2ºTEMPO

Pongracic está caído no gramado e o jogo é paralisado.

bola

4'

2ºTEMPO

UUUHHH!!! Carlos Augusto desce pela esquerda, cruza rasteiro e Thuram de letra desvia para fora.

bola

3'

2ºTEMPO

E o segundo tempo começa com a Inter em seu campo de ataque.

bola

2'

2ºTEMPO

Jimenez é o foco da tensão. O lateral ri na cara dos jogadores da Inter.

bola

1'

2ºTEMPO

Logo no começo da segunda etapa, o empurra empurra está instaurado na área da Fiorentina.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

44'

1ºTEMPO

De Gea dá bronca em geral na zaga depois do chute de Barella.

bola

43'

1ºTEMPO

Carlos Augusto cruza da esquerda, a zaga corta parcialmente e Barella chuta de primeira a direita do gol.

bola

42'

1ºTEMPO

O jogo esfria neste momento, com a Inter trocando passes e a Fiorentina cercando de longe.

bola

41'

1ºTEMPO

E a torcida da Inter não para de cantar atrás do gol e Provedel.

bola

40'

1ºTEMPO

Inter pressiona na entrada da área e tenta sufocar a Fiorentina.

bola

39'

1ºTEMPO

Carlos Augusto recede be Bastoni, cruza no meio da área e Valdepenas afasta de caveça.

bola

38'

1ºTEMPO

Calçanoglu cobra falta no meio da área e Ndour afasta der cabeça.

bola

37'

1ºTEMPO

Diouf tenta cortar para o lado e Valdepenas faz a falta. Vem perigo para o gol de De Gea.

bola

36'

1ºTEMPO

Mastantuono toca em Njie na entrada da área e o atacante não prossegue com a jogada.

bola

35'

1ºTEMPO

Fiorentina tenta esfriar o jogo e troca passes no meio de campo.

bola

34'

1ºTEMPO

QUE PERIGO! Escanteio é cobrado e Esposito testa no canto direito, De Gea faz um verdadeiro milagre e Carlos Augusto com o gol vazio chuta travado por Brescianini!

bola

33'

1ºTEMPO

Antes da cobrança do escanteio, o árbitro chama atenção dos jogadores de ambas as equipes!

bola

32'

1ºTEMPO

DE GEA!!! Thuram cisca pra cima da marcação, chuta rasteiro e o goleiro faz grande defesa com o pé. Escanteio.

bola

31'

1ºTEMPO

Mkhitaryan faz jogada individual pela esquerda, invade a área e toca em Esposito, que gira e chuta rasteiro a esquerda do

bola

30'

1ºTEMPO

Jimenez faz bela jogada individual pela direita, invade a área e cruza para Carlos Augusto fazer o corte.

bola

29'

1ºTEMPO

A bola continua com a Fiorentina e a Inter se fecha toda na entrada da área de Provedel.

bola

28'

1ºTEMPO

Fiorentina troca passes na defesa e a Inter cerca de longe.

bola

27'

1ºTEMPO

Akanji lança muito forte para Esposito na entrada da área e o atacante nem vai nela.

bola

26'

1ºTEMPO

Inter troca passes curtos na entrada da área e Diouf solta o pé por cima do gol.

bola

25'

1ºTEMPO

Só a Inter de Milão fica em seu campo de ataque, sem conseguir penetrar na área.

bola

24'

1ºTEMPO

Mkhitaryan recebe de Carlos Augusto pela esquerda e cruza direto para fora.

bola

23'

1ºTEMPO

Diouf recebe bola na ponta direita, o campo acaba e é marcado só o tiro de meta.

bola

22'

1ºTEMPO

Carlos Augusto desce pela esquerda, cruza na área e Calçanoglu cabeceia por cima do gol. Tiro de meta.

bola

21'

1ºTEMPO

Dragusin cruza da direita, Pellegrino domina dentro da área e demora muito para girar.

bola

20'

1ºTEMPO

Escanteio é cobrado no meio da área e Carlos Augusto testa por cima do gol.

bola

19'

1ºTEMPO

Barella recebe de Akanji na ponta direita, cruza em cima de Brescianini e sai. Escanteio.

bola

18'

1ºTEMPO

Inter mantém a posse da bola, mas não consegue penetrar na área adversária.

bola

17'

1ºTEMPO

Esposito tentar dar de calcanhar na passagem de Barella, que se estica todo, mas não alcança.

bola

16'

1ºTEMPO

Todas as jogadas de ataque da Fiorentina passam pelos pés do argentino Mastantuono.

bola

15'

1ºTEMPO

Na sequência do lance, Esposito recebe na entrada da área e chuta no meio do gol para a defesa de De Gea.

bola

14'

1ºTEMPO

Fiorentina é apertada na saída de bola e Barella rouba a bola.

bola

13'

1ºTEMPO

Pongracic segura Thuram pela cintura, não deixa o atacante girar e a falta é marcada no meio de campo.

bola

12'

1ºTEMPO

Valde desce pela esquerda, tenta a jogada individual passando por dois e Akanji desarma.

bola

11'

1ºTEMPO

Mkhitaryan desce pela esquerda, cruza em cima da zaga e ganha escanteio.

bola

10'

1ºTEMPO

Escanteio é cobrado no meio da área e Pongracic afasta de cabeça.

bola

9'

1ºTEMPO

A posse da bola é toda da Inter neste momento. Thuram tenta faze a parede na intermediária e acaba desarmado.

bola

8'

1ºTEMPO

Torcida da Inter canta alto no San Siro e incentiva o time.

bola

7'

1ºTEMPO

Bastoni dá uma de ponta esquerda, recebe de Carlos Augusto e cruza em cima da marcação. Lateral.

bola

6'

1ºTEMPO

Diouf estica a bola na ponta direita para Bisseck, mas o lateral não alcança e a bola sai. Tiro de meta.

bola

5'

1ºTEMPO

Agora é a vez da Inter ficar com a posse da bola na zaga e troca passes.

bola

3'

1ºTEMPO

Fiorentina troca passes em seu campo de defesa e os atacantes da Inter sobem as linhas para pressionar.

bola

2'

1ºTEMPO

Mastantuono cobra falta e a bola explode no meio da barreira.

bola

1'

1ºTEMPO

Mastantuono tenta driblar para o meio da área e recebe pontapé de Bastoni.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Inter de Milão x Fiorentina!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Teremos três brasileiros relacionados para o jogo de hoje. Carlos Augusto é titular na Inter e Dodô fica no banco da Fiorentina, além do titular Viery.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Inter vem a campo com o seu tradicional uniforme de camisas listradas em azul e preto, calções e meiões pretos. Fiorentina aparece inteira de branco.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os times entram em campo neste momento juntamente com a equipe de arbitragem, e ficam perfilados para o protocolo oficial do Calcio.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O começo da tarde é frio em Milão. Os termômetros marcam 14 graus.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Como está na zona de rebaixamento, a Fiorentina precisa vencer. Se conquistar os três pontos, o time sobe pra a 16ª posição.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Se vencer hoje, a Inter passa a Lazio e volta a liderança do Campeonato Italiano.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Fiorentina é a 18ª na tabela e tem quatro pontos conquistados. Na última rodada, o time recebeu o Como e perdeu por 3 a 1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Neste momento a Inter é a segunda colocada com 19 pontos. Na rodada passada, a equipe visitou o Bologna e venceu por 3 a 1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bom dia! Dentro de alguns minutos a bola vai tolar na 8ª rodada do Calcio! Inter de Milão recebe a Fiorentina no San Siro!

Inter de Milão INZ

  • C. Chivu

    TECNICO

Fiorentina FIO

  • P. Vanoli

    TECNICO

  • Maurizio Mariani

    ÁRBITRO

Inter de Milão INZ
Fiorentina FIO

GOLS

Gol Marcus Thuram
Álex Jiménez Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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