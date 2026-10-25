8ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Domingo, 25/10•11h
Minuto a Minuto: Genoa X Venezia - 25/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Venezia: sai Simon Sohm, entra Lion Lauberbach.
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Genoa: sai Samuel Wiafe, entra Alexsandro Amorim de Freitas Filho.
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Genoa: sai Mario Mitaj, entra David Puczka.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Venezia: sai Antoine Hainaut, entra Albion Rrahmani.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Venezia: sai Toma Bašić, entra Matteo Dagasso.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Venezia: sai Ridgeciano Haps, entra Pasquale Mazzocchi.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Genoa: sai Sebastian Otoa, entra Alessandro Marcandalli.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Genoa: sai Stephan El Shaarawy, entra Lorenzo Colombo.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Genoa: sai Junior Messias, entra Morten Frendrup.
10'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Sebastian Otoa (Genoa).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
25'
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1ºTEMPO
Gol do Genoa! Mikael Ellertsson marca. Assistência de Stephan El Shaarawy.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Genoa x Venezia!
D. De Rossi
TECNICO
D. Nicola
TECNICO
Simone Sozza
ÁRBITRO