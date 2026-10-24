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encerrado
Maradona Stadium Naples
Napoli Napoli
3 × 3
Roma Roma

8ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27

Sábado, 24/1013h

Minuto a Minuto: Napoli X Roma - 24/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão vermelho! Massimiliano Allegri (Napoli) é expulso.

inicio

44'

2ºTEMPO

Gol do Roma! Leonardo Balerdi marca. Assistência de Wesley Vinícius França Lima.

bola

41'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Marten de Roon (Roma).

bola

39'

2ºTEMPO

Substituição no Roma: sai Gianluca Mancini, entra Daniele Ghilardi.

bola

39'

2ºTEMPO

Substituição no Roma: sai Donyell Malen, entra Rodrigo Mora.

inicio

38'

2ºTEMPO

Gol do Napoli! Scott McTominay marca. Assistência de Mathias Olivera.

bola

35'

2ºTEMPO

Substituição no Napoli: sai Giovanni Di Lorenzo, entra Leonardo Spinazzola.

bola

34'

2ºTEMPO

Substituição no Napoli: sai Noa Lang, entra Antonio Vergara.

bola

34'

2ºTEMPO

Substituição no Napoli: sai Kevin De Bruyne, entra Stanislav Lobotka.

inicio

29'

2ºTEMPO

Gol do Roma! Leonardo Balerdi marca. Assistência de Santiago Thomas Castro.

inicio

24'

2ºTEMPO

Gol do Roma! Matias Soule marca. Assistência de Donyell Malen.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Napoli: sai Matteo Politano, entra Giovane Santana Do Nascimento.

bola

16'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Leonardo Balerdi (Roma).

bola

13'

2ºTEMPO

Substituição no Roma: sai Niccolò Pisilli, entra Santiago Thomas Castro.

bola

13'

2ºTEMPO

Substituição no Roma: sai Mario Hermoso, entra Leonardo Balerdi.

bola

13'

2ºTEMPO

Substituição no Roma: sai Devyne Rensch, entra Nahuel Molina.

bola

7'

2ºTEMPO

Substituição no Napoli: sai Benoît Badiashile, entra Sam Beukema.

inicio

3'

2ºTEMPO

Gol do Napoli! Scott McTominay marca. Assistência de Matteo Politano.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Devyne Rensch (Roma).

bola

30'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Bryan Cristante (Roma).

inicio

28'

1ºTEMPO

Gol do Napoli! Frank Anguissa marca.

bola

4'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Rafael Marin Zamora (Napoli).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Napoli x Roma!

Napoli NAP

  • M. Allegri

    TECNICO

Roma ROM

  • G. Gasperini

    TECNICO

  • Andrea Colombo

    ÁRBITRO

Napoli NAP
Roma ROM

GOLS

Gol Frank Anguissa
Gol Scott McTominay
Gol Scott McTominay
Matias Soule Gol
Leonardo Balerdi Gol
Leonardo Balerdi Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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