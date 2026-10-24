8ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Sábado, 24/10•13h
Minuto a Minuto: Napoli X Roma - 24/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Massimiliano Allegri (Napoli) é expulso.
44'
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2ºTEMPO
Gol do Roma! Leonardo Balerdi marca. Assistência de Wesley Vinícius França Lima.
41'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Marten de Roon (Roma).
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Roma: sai Gianluca Mancini, entra Daniele Ghilardi.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Roma: sai Donyell Malen, entra Rodrigo Mora.
38'
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2ºTEMPO
Gol do Napoli! Scott McTominay marca. Assistência de Mathias Olivera.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Napoli: sai Giovanni Di Lorenzo, entra Leonardo Spinazzola.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Napoli: sai Noa Lang, entra Antonio Vergara.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Napoli: sai Kevin De Bruyne, entra Stanislav Lobotka.
29'
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2ºTEMPO
Gol do Roma! Leonardo Balerdi marca. Assistência de Santiago Thomas Castro.
24'
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2ºTEMPO
Gol do Roma! Matias Soule marca. Assistência de Donyell Malen.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Napoli: sai Matteo Politano, entra Giovane Santana Do Nascimento.
16'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Leonardo Balerdi (Roma).
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Roma: sai Niccolò Pisilli, entra Santiago Thomas Castro.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Roma: sai Mario Hermoso, entra Leonardo Balerdi.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Roma: sai Devyne Rensch, entra Nahuel Molina.
7'
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2ºTEMPO
Substituição no Napoli: sai Benoît Badiashile, entra Sam Beukema.
3'
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2ºTEMPO
Gol do Napoli! Scott McTominay marca. Assistência de Matteo Politano.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Devyne Rensch (Roma).
30'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Bryan Cristante (Roma).
28'
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1ºTEMPO
Gol do Napoli! Frank Anguissa marca.
4'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Rafael Marin Zamora (Napoli).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Napoli x Roma!
M. Allegri
TECNICO
G. Gasperini
TECNICO
Andrea Colombo
ÁRBITRO