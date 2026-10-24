8ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Sábado, 24/10•15h45
Minuto a Minuto: Lazio X Parma - 24/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Parma! Simone Lontani marca. Assistência de Giovanni Fabbian.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Parma: sai José David Romero, entra Giovanni Fabbian.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Lazio: sai Mattia Zaccagni, entra Alfonso Pedraza.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Lazio: sai Gustav Isaksen, entra Manuel Lazzari.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Parma: sai Diego Carlos, entra Matija Frigan.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Lazio: sai Kenneth Taylor, entra Fisayo Dele-Bashiru.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Parma: sai Christian Ordóñez, entra Simone Lontani.
13'
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2ºTEMPO
Gol contra! Diego Carlos (Parma) marca contra.
5'
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2ºTEMPO
Gol do Lazio! Kenneth Taylor marca.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Parma: sai Vincent Sierro, entra Adrián Bernabé García.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Lazio: sai Oliver Provstgaard, entra Diogo Leite.
38'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Vincent Sierro (Parma).
30'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Oliver Provstgaard (Lazio).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Lazio x Parma!
G. Gattuso
TECNICO
A. Gilardino
TECNICO
Alberto Ruben Arena
ÁRBITRO