8ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Sábado, 24/10•10h
Minuto a Minuto: Como X Sassuolo - 24/10/2026
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Luis Milla (Como).
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Como: sai Lucas Da Cunha, entra Adrian Lahdo.
42'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ignace Van der Brempt (Sassuolo).
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Sassuolo: sai Vasilije Adzic, entra Sebastiano Esposito.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Sassuolo: sai Domenico Berardi, entra Cristian Volpato.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Como: sai Yan Couto, entra Ivan Smolcic.
20'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Yan Couto (Como).
18'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Domenico Berardi (Sassuolo).
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Sassuolo: sai Rafael Obrador, entra Josh Doig.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Sassuolo: sai Benjamin Dominguez, entra Armand Lauriente.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Sassuolo: sai Nemanja Matić, entra Luca Lipani.
15'
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2ºTEMPO
Gol do Como! Anastasios Douvikas marca. Assistência de Kaiki Bruno.
4'
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2ºTEMPO
Gol do Como! Anastasios Douvikas marca. Assistência de Maxence Caqueret.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Como: sai Martin Baturina, entra Jayden Addai.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Como: sai Willy Kambwala, entra Jacobo Ramón.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Como: sai Samuele Ricci, entra Luis Milla.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Como x Sassuolo!
Cesc Fàbregas
TECNICO
A. Aquilani
TECNICO
Davide Di Marco
ÁRBITRO