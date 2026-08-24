1ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Segunda-feira, 24/08•15h45
Minuto a Minuto: Roma X Fiorentina - 24/08/2026
47'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
47'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Roma goleia a Fiorentina na estreia do Calcio e assume a liderança.
46'
•
2ºTEMPO
Castro domina pressionado na intermediária e sofre falta de Dodô.
45'
•
2ºTEMPO
Dois de acréscimo.
44'
•
2ºTEMPO
Canta feliz o torcedor romanista. Estreia com vitória em casa.
43'
•
2ºTEMPO
A Roma vai assumindo a liderança do campeonato com esta goleada.
42'
•
2ºTEMPO
Virou goleada no Olímpico.
41'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DA ROMA!!! Bola longa por baixo para o meio da área da Viola, Mondragora corta errado para o lado e Pisilli fecha tirando de De Gea para ampliar!
41'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA ROMA!!!
41'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada a Roma visita o Lecce, já a Fiorentina recebe o Frosinone.
40'
•
2ºTEMPO
Soulé bate com pouco ângulo do fundo da área pela direita e De Gea defende.
39'
•
2ºTEMPO
A Roma vai conhecer seus oito adversários pela Champions League na quinta-feira.
38'
•
2ºTEMPO
Koné já faz tratamento com gelo na coxa esquerda após ser substituído.
37'
•
2ºTEMPO
Kean domina de costas no meio campo e sofre falta de Mancini.
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Estreia de Valdepeñas no lugar de João Mário.
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Koné, entra Pisilli.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO El Aynaoui substitui Dybala.
34'
•
2ºTEMPO
Castro gira para cima de Dodô na meia esquerda, mas deixa a mão no rosto do brasileiro e comete falta.
33'
•
2ºTEMPO
João Mário cruza do bico da área pela esquerda para segunda trave, Dragusin não chega e ela sai.
32'
•
2ºTEMPO
Canta feliz o torcedor da Roma no Olímpico.
31'
•
2ºTEMPO
Roma perdeu apenas uma das últimas 14 estreias de Campeonatos Italianos.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Atta para entrada de Mandragora.
29'
•
2ºTEMPO
Roma vai assumindo a segunda posição na tabela com a vitória por 3x0.
28'
•
2ºTEMPO
Moise Kean carrega da meia esquerda para entrada da área, chuta colocado sem tirar do goleiro e Svilar segura firme.
28'
•
2ºTEMPO
LONGE! Dodô fica com a sobra de bola no meio da rua, bate forte de primeira e manda muito por cima.
27'
•
2ºTEMPO
SVILAR! Moise Kean recebe bom passe curto já dentro da área, bate forte por baixo e dá trabalho ao goleiro da casa.
26'
•
2ºTEMPO
Santiago Castro faz sua estreia com a camisa da Roma contratado junto ao Bologna.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Koulierakis no lugar de Hermoso.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muitos aplausos na saída de Malen, entra Castro.
23'
•
2ºTEMPO
Oulai fica com a rebatida da defesa na meia direita, bate forte e manda com perigo.
22'
•
2ºTEMPO
Atta cruza da ponta esquerda e Cristante tira de cabeça.
21'
•
2ºTEMPO
Atta tenta jogada na ponta esquerda, mas acaba desarmado por Lulli.
20'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada a Roma visita o Lecce, já a Fiorentina recebe o Frosinone.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Mastantuono, entra Kean.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Entra Oulai, sai Fagioli.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas na Fiorentina: Jiménez no lugar de Brescianni.
16'
•
2ºTEMPO
A Roma vai desenhando uma goleada.
15'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DA ROMA!!! HAT-TRICK! Indecisão da defesa da Fiorentina na frente da área, Dybala recebe de Malen pela direita, leva para o fundo e toca curto na pequena área para o holandês ampliar!
15'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA ROMA!!!
14'
•
2ºTEMPO
Torcedor da Roma canta feliz no estádio Olímpico.
13'
•
2ºTEMPO
FORA! Malen recebe boa enfiada vertical na entrada da área acompanhado por Dragusin, bate cruzado rasteiro e quase amplia.
12'
•
2ºTEMPO
Movimentação no banco da Viola.
11'
•
2ºTEMPO
Dybala busca jogo no meio campo, lança forte buscando Malen mas ela passa longe.
10'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada a Roma visita o Lecce, já a Fiorentina recebe o Frosinone.
9'
•
2ºTEMPO
A Roma chega ao segundo gol quando a Fiorentina era melhor neste começo de segundo tempo.
8'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Rodrigo Mora para entrada de Soulé.
7'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DA ROMA!!! Hermoso lança Dybala no ataque, o argentino trava levando para dentro e atravessa para Malen na esquerda. O camisa 14 encara Dragusin na velocidade e bate forte no alto para vencer De Gea!
7'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA ROMA!!!
7'
•
2ºTEMPO
Atta prende demais a bola na ala esquerda, mas ganha arremesso na rebatida de Lulli.
6'
•
2ºTEMPO
Já tem movimentação no banco da Roma.
5'
•
2ºTEMPO
LONGE! Mastantuono bate falta da meia direita com a canhota e erra por muito.
4'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Mastantuono carrega na transição pela meia direita e sofre falta perto da entrada da área ao ser puxado por Koné.
3'
•
2ºTEMPO
Dragusin se manda ao ataque pela direita, tabela com Mastantuono e perde na boa recuperação de Mallen.
2'
•
2ºTEMPO
Mastantuono tenta passar por Hermoso na lateral direita do ataque e acaba desarmado.
1'
•
2ºTEMPO
Sem mudanças no intervalo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola na etapa final!
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
46'
•
1ºTEMPO
Impedimento de Dragusin na bola longa para dentro da área.
45'
•
1ºTEMPO
Dois de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
Dybala bate falta da ala esquerda e Ranieri tira de cabeça.
43'
•
1ºTEMPO
Mallen é o principal artilheiro deste ano de 2026 no Campeonato Italiano (contando fim da temporada passada e esta rodada inicial).
42'
•
1ºTEMPO
De Gea faz firme defesa no chão na finalização colocada de Mora já dentro da área.
41'
•
1ºTEMPO
Wesley cruza da esquerda para direita, Mancini ajeita de cabeça para o meio e Fagioli alivia.
40'
•
1ºTEMPO
Pellegrino faz o trabalho de pivô na frente da área, serve Ndour com espaço que bate fraco rasteiro e Svilar defende.
39'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Hermoso atropela Mastantuono e recebe amarelo.
38'
•
1ºTEMPO
Mora aciona Mallen já dentro da área, tenta o chute e fica travado por Dragusin.
37'
•
1ºTEMPO
Roma roda a bola perto do meio campo em busca de espaços.
36'
•
1ºTEMPO
Chutão de Svilar da defesa para o ataque e Ranieri chega primeiro para recuar de joelho.
35'
•
1ºTEMPO
Roma vence e joga com a bola no campo de ataque.
33'
•
1ºTEMPO
Lesionado, Parisi desfalca a Fiorentina nesta rodada de abertuta.
32'
•
1ºTEMPO
Wesley trama boa saída ainda pelo campo defensivo e sofre falta de Ndour.
31'
•
1ºTEMPO
Cristante faz bom corta luz na frente da área, Mallen bate forte com a perna direita e carimba Dragusin.
30'
•
1ºTEMPO
Dybala bate falta da meia central e acerta a barreira.
29'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Dybala entorta Fagioli na meia central de ataque e sobe amarelo.
28'
•
1ºTEMPO
Festa romanista no Olímpico.
27'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DA ROMA!!! Dybala acelera da ala direita na diagonal para área e serve Mallen no meio. O camisa 14 sai bonito da marcação de Dodô e finaliza no cantinho de De Gea!
27'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DA ROMA!!!
27'
•
1ºTEMPO
Jogo encerrado: Bologna 0x1 Lazio.
26'
•
1ºTEMPO
POR CIMA! Wesley cruza do fundo da área pela esquerda para segunda trave, Lulli ganha de cabeça e testa sobre o gol.
25'
•
1ºTEMPO
Lulli cruza forte demais da ponta direita e ela sai do outro lado em tiro de meta.
24'
•
1ºTEMPO
Este jogo fecha a primeira rodada do Calcio.
23'
•
1ºTEMPO
Fiorentina não consegue chegar com perigo ao campo de ataque.
21'
•
1ºTEMPO
NÃO VALE! Roma abre o placar com Hermoso na pequena área após cruzamento de Dybala pela direita, mas o bandeira aponta impedimento.
20'
•
1ºTEMPO
DE GEEA!!! Mora domina na ponta esquerda, encara Ranieri para dentro da área e chuta colocado no alto para linda defesa do goleiro da Viola.
19'
•
1ºTEMPO
Cristante fecha bem os espaços no meio da área e trava só na bola a chegada da Fiorentina com Fagioli.
18'
•
1ºTEMPO
Wesley cruza fraco da esquerda e Dragusin mergulha para cortar de peixinho.
17'
•
1ºTEMPO
Cristante força bola longa do meio campo para o ataque, mas joga no vazio.
16'
•
1ºTEMPO
Na temporada passada a Roma venceu a Fiorentina nos dois jogos.
15'
•
1ºTEMPO
Mancini tenta evoluir pela lateral direita do ataque, se atrapalha sozinho e sai com bola e tudo.
14'
•
1ºTEMPO
A Roma começa o jogo no ataque em busca do gol.
12'
•
1ºTEMPO
Wesley cruza da ponta esquerda para segunda trave, Dybala pega bonito de primeira com a canhota e manda por cima.
10'
•
1ºTEMPO
Fiorentina toda no seu campo defensivo tirando espaços.
9'
•
1ºTEMPO
Roma troca passes perto do meio campo.
8'
•
1ºTEMPO
Koné finta Ndour na lateral do meio campo e sofre falta.
7'
•
1ºTEMPO
Fabio Grosso orienta o posicionamento da sua equipe.
6'
•
1ºTEMPO
POR CIMA! Mallen recupera a bola no meio campo, carrega por dentro para frente da área e rola para Dybala. O argentino ajeita para canhota na meia-lua e chuta colocado para fora.
5'
•
1ºTEMPO
Torcedor romanista faz barulho nas arquibancadas.
4'
•
1ºTEMPO
DE GEA! Boa escapada da Roma pela direita com Mora, Dybala pede mais por dentro, recebe, acelera para entrada da área e finaliza rasteiro para defesa do goleiro visitante.
3'
•
1ºTEMPO
Pellegrino recebe arremesso lateral na ponta esquerda, leva para o fundo e Ndicka trava só na bola.
2'
•
1ºTEMPO
Bom duelo entre brasileiros pelo lado do campo; Dodô, lateral direito da Viola, Wesley, ala-esquerdo da Roma.
1'
•
1ºTEMPO
Roma inteira de vinho, Fiorentina toda de branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no estádio Olímpico!
PRÉ-JOGO
Times em campo.
PRÉ-JOGO
Grande público no estádio Olímpico.
PRÉ-JOGO
Matteo Marcenaro apita o jogo em Roma.
PRÉ-JOGO
Jogo encerrado: Bologna 0x1 Lazio.
PRÉ-JOGO
A Fiorentina está sob novo comando: Fabio Grosso é o técnico desta temporada e conta com reforços importantes como o zagueiro Dragusin e o meia-atacante Mastantuono, emprestado pelo Real Madrid.
PRÉ-JOGO
A Roma terá a estreia do jovem atacante Rodrigo Mora, ex-Porto.
PRÉ-JOGO
A Fiorentina busca uma virada de página nesta temporada após não conseguir bons resultados em 25/26 tendo que olhar mais para parte de baixo que a parte de cima, perto das competições europeias.
PRÉ-JOGO
A Roma busca começar bem a nova temporada após fechar 25/26 na terceira posição garantindo vaga na Champions deste ano. Segundo ano seguido sob o comando de Gian Piero Gasperini.
PRÉ-JOGO
Temos 25°C em Roma, na cidade eterna.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances das estreias de Roma x Fiorentina pelo Campeonato Italiano 26/27.
Gian Piero Gasperini
TECNICO
Mile Svilar
Goleiro
Gianluca Mancini
Defesa
Evan Ndicka
Defesa
Mario Hermoso
Defesa
Konstantinos Koulierakis
Defesa
Emanuele Lulli
Defesa
Bryan Cristante
Meio-Campo
Manu Koné
Meio-Campo
Niccolo Pisilli
Meio-Campo
Wesley
Defesa
Paulo Dybala
Atacante
Neil El Aynaoui
Meio-Campo
Rodrigo Mora
Atacante
Matías Soulé
Atacante
Donyell Malen
Atacante
Santiago Castro
Atacante
Fabio Grosso
TECNICO
David De Gea
Goleiro
Dodô
Defesa
Radu Dragusin
Defesa
Luca Ranieri
Defesa
João Mário
Defesa
Victor Valdepeñas
Defesa
Marco Brescianini
Meio-Campo
Alex Jiménez
Defesa
Nicolo Fagioli
Meio-Campo
Christ Inao Oulai
Meio-Campo
Cher Ndour
Meio-Campo
Arthur Atta
Meio-Campo
Rolando Mandragora
Meio-Campo
Franco Mastantuono
Atacante
Moise Kean
Atacante
Mateo Pellegrino
Atacante
Matteo Marcenaro
ÁRBITRO
Lo Ciccero
ASSISTENTE
Cristian Rossi
ASSISTENTE