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encerrado
Olímpico de Roma Roma, Itália
Roma Roma
4 × 0
Fiorentina Fiorentina

1ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27

Segunda-feira, 24/0815h45

Minuto a Minuto: Roma X Fiorentina - 24/08/2026

fim

47'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

47'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Roma goleia a Fiorentina na estreia do Calcio e assume a liderança.

bola

46'

2ºTEMPO

Castro domina pressionado na intermediária e sofre falta de Dodô.

bola

45'

2ºTEMPO

Dois de acréscimo.

bola

44'

2ºTEMPO

Canta feliz o torcedor romanista. Estreia com vitória em casa.

bola

43'

2ºTEMPO

A Roma vai assumindo a liderança do campeonato com esta goleada.

bola

42'

2ºTEMPO

Virou goleada no Olímpico.

gol

41'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DA ROMA!!! Bola longa por baixo para o meio da área da Viola, Mondragora corta errado para o lado e Pisilli fecha tirando de De Gea para ampliar!

bola

41'

2ºTEMPO

GOOOLLL DA ROMA!!!

bola

41'

2ºTEMPO

Na próxima rodada a Roma visita o Lecce, já a Fiorentina recebe o Frosinone.

bola

40'

2ºTEMPO

Soulé bate com pouco ângulo do fundo da área pela direita e De Gea defende.

bola

39'

2ºTEMPO

A Roma vai conhecer seus oito adversários pela Champions League na quinta-feira.

bola

38'

2ºTEMPO

Koné já faz tratamento com gelo na coxa esquerda após ser substituído.

bola

37'

2ºTEMPO

Kean domina de costas no meio campo e sofre falta de Mancini.

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Estreia de Valdepeñas no lugar de João Mário.

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Koné, entra Pisilli.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
El Aynaoui substitui Dybala.

bola

34'

2ºTEMPO

Castro gira para cima de Dodô na meia esquerda, mas deixa a mão no rosto do brasileiro e comete falta.

bola

33'

2ºTEMPO

João Mário cruza do bico da área pela esquerda para segunda trave, Dragusin não chega e ela sai.

bola

32'

2ºTEMPO

Canta feliz o torcedor da Roma no Olímpico.

bola

31'

2ºTEMPO

Roma perdeu apenas uma das últimas 14 estreias de Campeonatos Italianos.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Atta para entrada de Mandragora.

bola

29'

2ºTEMPO

Roma vai assumindo a segunda posição na tabela com a vitória por 3x0.

bola

28'

2ºTEMPO

Moise Kean carrega da meia esquerda para entrada da área, chuta colocado sem tirar do goleiro e Svilar segura firme.

bola

28'

2ºTEMPO

LONGE! Dodô fica com a sobra de bola no meio da rua, bate forte de primeira e manda muito por cima.

bola

27'

2ºTEMPO

SVILAR! Moise Kean recebe bom passe curto já dentro da área, bate forte por baixo e dá trabalho ao goleiro da casa.

bola

26'

2ºTEMPO

Santiago Castro faz sua estreia com a camisa da Roma contratado junto ao Bologna.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Koulierakis no lugar de Hermoso.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muitos aplausos na saída de Malen, entra Castro.

bola

23'

2ºTEMPO

Oulai fica com a rebatida da defesa na meia direita, bate forte e manda com perigo.

bola

22'

2ºTEMPO

Atta cruza da ponta esquerda e Cristante tira de cabeça.

bola

21'

2ºTEMPO

Atta tenta jogada na ponta esquerda, mas acaba desarmado por Lulli.

bola

20'

2ºTEMPO

Na próxima rodada a Roma visita o Lecce, já a Fiorentina recebe o Frosinone.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Mastantuono, entra Kean.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Entra Oulai, sai Fagioli.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas na Fiorentina: Jiménez no lugar de Brescianni.

bola

16'

2ºTEMPO

A Roma vai desenhando uma goleada.

gol

15'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DA ROMA!!! HAT-TRICK! Indecisão da defesa da Fiorentina na frente da área, Dybala recebe de Malen pela direita, leva para o fundo e toca curto na pequena área para o holandês ampliar!

bola

15'

2ºTEMPO

GOOOLLL DA ROMA!!!

bola

14'

2ºTEMPO

Torcedor da Roma canta feliz no estádio Olímpico.

bola

13'

2ºTEMPO

FORA! Malen recebe boa enfiada vertical na entrada da área acompanhado por Dragusin, bate cruzado rasteiro e quase amplia.

bola

12'

2ºTEMPO

Movimentação no banco da Viola.

bola

11'

2ºTEMPO

Dybala busca jogo no meio campo, lança forte buscando Malen mas ela passa longe.

bola

10'

2ºTEMPO

Na próxima rodada a Roma visita o Lecce, já a Fiorentina recebe o Frosinone.

bola

9'

2ºTEMPO

A Roma chega ao segundo gol quando a Fiorentina era melhor neste começo de segundo tempo.

substituicao

8'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Rodrigo Mora para entrada de Soulé.

gol

7'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DA ROMA!!! Hermoso lança Dybala no ataque, o argentino trava levando para dentro e atravessa para Malen na esquerda. O camisa 14 encara Dragusin na velocidade e bate forte no alto para vencer De Gea!

bola

7'

2ºTEMPO

GOOOLLL DA ROMA!!!

bola

7'

2ºTEMPO

Atta prende demais a bola na ala esquerda, mas ganha arremesso na rebatida de Lulli.

bola

6'

2ºTEMPO

Já tem movimentação no banco da Roma.

bola

5'

2ºTEMPO

LONGE! Mastantuono bate falta da meia direita com a canhota e erra por muito.

amarelo

4'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Mastantuono carrega na transição pela meia direita e sofre falta perto da entrada da área ao ser puxado por Koné.

bola

3'

2ºTEMPO

Dragusin se manda ao ataque pela direita, tabela com Mastantuono e perde na boa recuperação de Mallen.

bola

2'

2ºTEMPO

Mastantuono tenta passar por Hermoso na lateral direita do ataque e acaba desarmado.

bola

1'

2ºTEMPO

Sem mudanças no intervalo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola na etapa final!

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

46'

1ºTEMPO

Impedimento de Dragusin na bola longa para dentro da área.

bola

45'

1ºTEMPO

Dois de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

Dybala bate falta da ala esquerda e Ranieri tira de cabeça.

bola

43'

1ºTEMPO

Mallen é o principal artilheiro deste ano de 2026 no Campeonato Italiano (contando fim da temporada passada e esta rodada inicial).

bola

42'

1ºTEMPO

De Gea faz firme defesa no chão na finalização colocada de Mora já dentro da área.

bola

41'

1ºTEMPO

Wesley cruza da esquerda para direita, Mancini ajeita de cabeça para o meio e Fagioli alivia.

bola

40'

1ºTEMPO

Pellegrino faz o trabalho de pivô na frente da área, serve Ndour com espaço que bate fraco rasteiro e Svilar defende.

amarelo

39'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Hermoso atropela Mastantuono e recebe amarelo.

bola

38'

1ºTEMPO

Mora aciona Mallen já dentro da área, tenta o chute e fica travado por Dragusin.

bola

37'

1ºTEMPO

Roma roda a bola perto do meio campo em busca de espaços.

bola

36'

1ºTEMPO

Chutão de Svilar da defesa para o ataque e Ranieri chega primeiro para recuar de joelho.

bola

35'

1ºTEMPO

Roma vence e joga com a bola no campo de ataque.

bola

33'

1ºTEMPO

Lesionado, Parisi desfalca a Fiorentina nesta rodada de abertuta.

bola

32'

1ºTEMPO

Wesley trama boa saída ainda pelo campo defensivo e sofre falta de Ndour.

bola

31'

1ºTEMPO

Cristante faz bom corta luz na frente da área, Mallen bate forte com a perna direita e carimba Dragusin.

bola

30'

1ºTEMPO

Dybala bate falta da meia central e acerta a barreira.

amarelo

29'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Dybala entorta Fagioli na meia central de ataque e sobe amarelo.

bola

28'

1ºTEMPO

Festa romanista no Olímpico.

gol

27'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DA ROMA!!! Dybala acelera da ala direita na diagonal para área e serve Mallen no meio. O camisa 14 sai bonito da marcação de Dodô e finaliza no cantinho de De Gea!

bola

27'

1ºTEMPO

GOOOLLL DA ROMA!!!

bola

27'

1ºTEMPO

Jogo encerrado: Bologna 0x1 Lazio.

bola

26'

1ºTEMPO

POR CIMA! Wesley cruza do fundo da área pela esquerda para segunda trave, Lulli ganha de cabeça e testa sobre o gol.

bola

25'

1ºTEMPO

Lulli cruza forte demais da ponta direita e ela sai do outro lado em tiro de meta.

bola

24'

1ºTEMPO

Este jogo fecha a primeira rodada do Calcio.

bola

23'

1ºTEMPO

Fiorentina não consegue chegar com perigo ao campo de ataque.

bola

21'

1ºTEMPO

NÃO VALE! Roma abre o placar com Hermoso na pequena área após cruzamento de Dybala pela direita, mas o bandeira aponta impedimento.

bola

20'

1ºTEMPO

DE GEEA!!! Mora domina na ponta esquerda, encara Ranieri para dentro da área e chuta colocado no alto para linda defesa do goleiro da Viola.

bola

19'

1ºTEMPO

Cristante fecha bem os espaços no meio da área e trava só na bola a chegada da Fiorentina com Fagioli.

bola

18'

1ºTEMPO

Wesley cruza fraco da esquerda e Dragusin mergulha para cortar de peixinho.

bola

17'

1ºTEMPO

Cristante força bola longa do meio campo para o ataque, mas joga no vazio.

bola

16'

1ºTEMPO

Na temporada passada a Roma venceu a Fiorentina nos dois jogos.

bola

15'

1ºTEMPO

Mancini tenta evoluir pela lateral direita do ataque, se atrapalha sozinho e sai com bola e tudo.

bola

14'

1ºTEMPO

A Roma começa o jogo no ataque em busca do gol.

bola

12'

1ºTEMPO

Wesley cruza da ponta esquerda para segunda trave, Dybala pega bonito de primeira com a canhota e manda por cima.

bola

10'

1ºTEMPO

Fiorentina toda no seu campo defensivo tirando espaços.

bola

9'

1ºTEMPO

Roma troca passes perto do meio campo.

bola

8'

1ºTEMPO

Koné finta Ndour na lateral do meio campo e sofre falta.

bola

7'

1ºTEMPO

Fabio Grosso orienta o posicionamento da sua equipe.

bola

6'

1ºTEMPO

POR CIMA! Mallen recupera a bola no meio campo, carrega por dentro para frente da área e rola para Dybala. O argentino ajeita para canhota na meia-lua e chuta colocado para fora.

bola

5'

1ºTEMPO

Torcedor romanista faz barulho nas arquibancadas.

bola

4'

1ºTEMPO

DE GEA! Boa escapada da Roma pela direita com Mora, Dybala pede mais por dentro, recebe, acelera para entrada da área e finaliza rasteiro para defesa do goleiro visitante.

bola

3'

1ºTEMPO

Pellegrino recebe arremesso lateral na ponta esquerda, leva para o fundo e Ndicka trava só na bola.

bola

2'

1ºTEMPO

Bom duelo entre brasileiros pelo lado do campo; Dodô, lateral direito da Viola, Wesley, ala-esquerdo da Roma.

bola

1'

1ºTEMPO

Roma inteira de vinho, Fiorentina toda de branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no estádio Olímpico!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Grande público no estádio Olímpico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Matteo Marcenaro apita o jogo em Roma.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogo encerrado: Bologna 0x1 Lazio.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A Fiorentina está sob novo comando: Fabio Grosso é o técnico desta temporada e conta com reforços importantes como o zagueiro Dragusin e o meia-atacante Mastantuono, emprestado pelo Real Madrid.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A Roma terá a estreia do jovem atacante Rodrigo Mora, ex-Porto.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A Fiorentina busca uma virada de página nesta temporada após não conseguir bons resultados em 25/26 tendo que olhar mais para parte de baixo que a parte de cima, perto das competições europeias.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A Roma busca começar bem a nova temporada após fechar 25/26 na terceira posição garantindo vaga na Champions deste ano. Segundo ano seguido sob o comando de Gian Piero Gasperini.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Temos 25°C em Roma, na cidade eterna.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Acompanhe os lances das estreias de Roma x Fiorentina pelo Campeonato Italiano 26/27.

Roma ROM

  • Gian Piero Gasperini

    TECNICO

  • Mile Svilar

    Goleiro

  • Gianluca Mancini

    Defesa

  • Evan Ndicka

    Defesa

  • Mario HermosoSaiuAmarelo

    Defesa

  • Konstantinos KoulierakisEntrou

    Defesa

  • Emanuele Lulli

    Defesa

  • Bryan Cristante

    Meio-Campo

  • Manu KonéSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Niccolo PisilliEntrouGol

    Meio-Campo

  • Wesley

    Defesa

  • Paulo DybalaSaiu

    Atacante

  • Neil El AynaouiEntrou

    Meio-Campo

  • Rodrigo MoraSaiu

    Atacante

  • Matías SouléEntrou

    Atacante

  • Donyell MalenSaiuGolGolGol

    Atacante

  • Santiago CastroEntrou

    Atacante

Fiorentina FIO

  • Fabio Grosso

    TECNICO

  • David De Gea

    Goleiro

  • Dodô

    Defesa

  • Radu Dragusin

    Defesa

  • Luca Ranieri

    Defesa

  • João MárioSaiu

    Defesa

  • Victor ValdepeñasEntrou

    Defesa

  • Marco BrescianiniSaiu

    Meio-Campo

  • Alex JiménezEntrou

    Defesa

  • Nicolo FagioliSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Christ Inao OulaiEntrou

    Meio-Campo

  • Cher Ndour

    Meio-Campo

  • Arthur AttaSaiu

    Meio-Campo

  • Rolando MandragoraEntrou

    Meio-Campo

  • Franco MastantuonoSaiu

    Atacante

  • Moise KeanEntrou

    Atacante

  • Mateo Pellegrino

    Atacante

  • Matteo Marcenaro

    ÁRBITRO

  • Lo Ciccero

    ASSISTENTE

  • Cristian Rossi

    ASSISTENTE

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