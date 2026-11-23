12ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Segunda-feira, 23/11•16h45
Minuto a Minuto: Monza X Fiorentina - 23/11/2026
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Monza: sai Jay Robinson, entra Dany Mota.
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Fiorentina: sai Franco Mastantuono, entra Beto.
21'
•
2ºTEMPO
Substituição no Fiorentina: sai Wilfried Gnonto, entra Víctor Valdepeñas Talavera.
14'
•
2ºTEMPO
Gol do Monza! Jay Robinson marca.
6'
•
2ºTEMPO
Gol do Monza! Gustavo Varela marca. Assistência de Matteo Pessina.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Fiorentina: sai Pedro Goncalves, entra Alieu Njie.
45'
•
1ºTEMPO
Gol de pênalti do Monza! Gustavo Varela converte.
27'
•
1ºTEMPO
Substituição no Fiorentina: sai Viery, entra Luca Ranieri.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Monza x Fiorentina!
I. Juric
TECNICO
P. Vanoli
TECNICO
Daniele Doveri
ÁRBITRO