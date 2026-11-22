12ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Domingo, 22/11•08h30
Minuto a Minuto: Juventus X Venezia - 22/11/2026
23'
•
2ºTEMPO
Substituição no Juventus: sai Zeki Çelik, entra Federico Gatti.
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Venezia: sai Lion Lauberbach, entra John Yeboah.
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Venezia: sai Simon Sohm, entra Matteo Dagasso.
20'
•
2ºTEMPO
Gol do Juventus! Juan Cabal marca. Assistência de Edon Zhegrova.
14'
•
2ºTEMPO
Gol do Juventus! Teun Koopmeiners marca. Assistência de Nick Woltemade.
8'
•
2ºTEMPO
Gol do Juventus! Nick Woltemade marca.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Juventus: sai Douglas Luiz Soares, entra Pape Matar Sarr.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Juventus: sai Kerim Alajbegovic, entra Nick Woltemade.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Juventus x Venezia!
L. Spalletti
TECNICO
D. Nicola
TECNICO
Alberto Ruben Arena
ÁRBITRO