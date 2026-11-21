12ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Sábado, 21/11•11h
Minuto a Minuto: Como X Cagliari - 21/11/2026
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Cagliari: sai Nicola Grandu, entra Yael Trepy.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Como: sai Luis Milla, entra Maximo Perrone.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Como: sai Mattia Liberali, entra Nico Paz.
11'
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2ºTEMPO
Gol do Como! Lucas Da Cunha marca. Assistência de Yan Couto.
5'
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2ºTEMPO
Substituição no Cagliari: sai Michel Adopo, entra Juan Rodriguez.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Cagliari: sai Paul Mendy, entra M'Bala Nzola.
24'
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1ºTEMPO
Gol do Como! Jacobo Ramón marca. Assistência de Yan Couto.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Como x Cagliari!
Cesc Fàbregas
TECNICO
F. Pisacane
TECNICO
Andrea Calzavara
ÁRBITRO