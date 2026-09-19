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encerrado
Olímpico de Roma Roma, Itália
Roma Roma
2 × 2
Inter de Milão Inter de Milão

5ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27

Sábado, 19/0913h

Minuto a Minuto: Roma X Inter de Milão - 19/09/2026

fim

48'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

48'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo no Estádio Olímpico!!! Em um jogo bem movimentado, Roma e Inter empatam por 2 a 2 e seguem invictas no Campeonato Italiano.

substituicao

46'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O jogo vai até os 48 neste segundo tempo.

substituicao

45'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Duas trocas na Inter, saem Thuram e Martinez e entram Bonny e Esposito.

amarelo

44'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Ghilardi ganha amarelo por falta dura.

bola

43'

2ºTEMPO

Contra-ataque da Inter, Sucic aciona Thuram que chuta e a bola passa raspando a trave esquerda de Svilar que estava adiantado.

bola

42'

2ºTEMPO

Dybala bate a falta na área e Martinez tira de soco.

amarelo

41'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Falta perigosa para a Roma na entrada da área pela esquerda.

bola

39'

2ºTEMPO

Lautaro é acionado no ataque e o bandeirinha aponta fora de jogo.

bola

38'

2ºTEMPO

No primeiro lance, Koulierakis ganha amarelo por falta dura.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca na Roma sai Hermoso e entra Koulierakis.

bola

36'

2ºTEMPO

Segundo gol de Lautaro no jogo.

gol

35'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOL DA INTER!!!!! Após cobrança de escanteio, a Inter conclui duas vezes, uma defesa de Svilar e outra na trave. A Roma não tira a bola da área e Lautaro recebe para concluir e deixar tudo igual.

bola

34'

2ºTEMPO

GOOOOOL DA INTER!!!!!

bola

32'

2ºTEMPO

Cruzamento na área Lautaro cabeceia para fora.

bola

30'

2ºTEMPO

Wesley tenta tabela com Dybala e o argentino devolve pela linha de fundo.

amarelo

29'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Ndicka.

bola

28'

2ºTEMPO

Com a vantagem no placar, a Roma começa a valorizar a posse de bola.

bola

27'

2ºTEMPO

Jogo encerrado pela quinta rodada, Udinese 0 x 1 Cagliari.

bola

26'

2ºTEMPO

Diouf arrisca da intermedária e Svilar espalma.

bola

25'

2ºTEMPO

A torcida da Roma volta a cantar no estádio Olímpico.

bola

22'

2ºTEMPO

Cristante faz o giro na entrada da pequena área e chuta, Martinez faz a defesa com o rosto.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Machucado, Balerdi sai do jogo para e a entrada e Ghilardi.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Na Inter sai Bastoni e entra Luis Henrique.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
A Inter equilibra a posse de bola neste segundo tempo, 50% a 50%.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Zielinski arrisca de fora da área e isola a conclusão.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Três trocas na Roma saem Koné , Mancini e Molina e entram Pisilli, Ndicka e Rensch.

bola

13'

2ºTEMPO

Carlos Augusto cruza da linha de fundo pela esquerda e Thuram conclui para fora.

bola

12'

2ºTEMPO

Jogo encerrado pela quinta rodada, Bologna 1 x 1 Torino.

amarelo

11'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Bastoni faz falta dura e ganha cartão amarelo.

substituicao

10'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Agora temos brasileiros em campo, Wesley na Roma e Carlos Augusto pela Inter.

substituicao

9'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Duas trocas na Inter saem Jones e Dimarco e entram Sucic e Carlos Augusto.

bola

8'

2ºTEMPO

Na cobrança pelo alto, Martinez tira de soco.

bola

7'

2ºTEMPO

Molina chega na linha de fundo pela esquerda e cruza, a zaga corta para escanteio.

bola

6'

2ºTEMPO

Lautaro recebe na meia-lua e é travado na hora do chute.

bola

5'

2ºTEMPO

A Inter volta com uma postura mais ofensiva para a etapa complementar.

bola

3'

2ºTEMPO

Terceiro gol de Lautaro no torneio.

gol

2'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOL DA INTER!!!! Lautaro começa a jogada na intermediária e avança, abre na esquerda para Thuram que devolve na área, o argentino conlui e diminui para os visitantes.

bola

1'

2ºTEMPO

GOOOOL DA INTER!!!!

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa a etapa final na Capital Italiana.

amarelo

49'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Depois do árbitro o juiz mostra amarelo para Akanji por falta dura no momento do apito final.

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo no estádio Olímpico.

bola

47'

1ºTEMPO

Molina vem para o ataque e o assistente aponta impedimento.

bola

46'

1ºTEMPO

Primeiro tempo muito movimentado, com domínio da Roma na maior das ações ofensivas.

bola

45'

1ºTEMPO

O árbitro aponta três minutos de acréscimo.

bola

43'

1ºTEMPO

Jogo encerrado pela quinta rodada, Udinese 0 x 1 Cagliari.

bola

42'

1ºTEMPO

Weslwy é acionado na direita, a bola corre demais e Martinez recupera.

bola

39'

1ºTEMPO

Segundo gol de Koné no jogo na décima finalização do time da casa.

gol

38'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
..............GOOOOL DA ROMA!!! Depois de consultar o VAR, o árbitro Davide Massa confirma o segundo gol do time da casa.

bola

37'

1ºTEMPO

O árbitro consulta o VAR Davide Massa e................

bola

36'

1ºTEMPO

GOL ANULADO!!! Koné receba na entrada da pequena área pela esquerda e conclui, o assistente aponta impedimento.

bola

33'

1ºTEMPO

Wesley puxa contra-ataque sozinho, invade a área e arremata em cima da zaga.

bola

32'

1ºTEMPO

NA TRAVE!!! Bastoni recebe na esquerda, domina e chuta cruza, a bola acerta o poste e vai pela linha de fundo.

bola

31'

1ºTEMPO

O jogo fica mais equilbrado, com a Inter procurando mais o ataque.

bola

30'

1ºTEMPO

Tudo bem com o goleiro da Roma e o jogo segue.

bola

28'

1ºTEMPO

O goleiro Svilar pede atendimento médico após choque com adversário.

bola

27'

1ºTEMPO

PERDEU!!! Bom cruzamento da esquerda, Lautaro aparece livre na área, sem goleiro e isola a conclusão.

bola

26'

1ºTEMPO

Jogo encerrado pela quinta rodada, Udinese 0 x 1 Cagliari.

bola

26'

1ºTEMPO

Jogo encerrado pela quinta rodada, Udinese 0 x 1 Cagliari.

bola

24'

1ºTEMPO

Bisseck recebe na área, disputa com Svilar e sofre o desarme. Boa chance para a Inter.

bola

21'

1ºTEMPO

Wesley cruza na área e Malen chuta sem direção.

bola

20'

1ºTEMPO

Jogo encerrado pela quinta rodada, Bologna 1 x 1 Torino.

bola

19'

1ºTEMPO

Chute de Dybala de fora da área que vai pela linha de fundo.

bola

17'

1ºTEMPO

Roma com mais posse de bola, ainda não sofreu finalizações.

bola

16'

1ºTEMPO

Malen avança sozinho pela esquerda e é desarmado.

bola

15'

1ºTEMPO

Thuram recebe bolada na cabeça e fica caído no gramado.

bola

14'

1ºTEMPO

Depois de muita pressão da Roma, a Inter começa a tentar jogadas no ataque.

bola

12'

1ºTEMPO

Arremata perigoso de Dybala que sai com muito perigo para Martinez.

amarelo

10'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Barella por reclamação

bola

9'

1ºTEMPO

Thuram tenta puxar o contra-ataque e faz falta em Hermoso.

bola

7'

1ºTEMPO

O gol da Roma sai na primeira finalização do time da casa.

gol

6'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOL DA ROMA!!!! Cruzamento da direita na segunda trave, Dybala ajeita para o meio da área e Koné conclui para abrir o placar.

bola

5'

1ºTEMPO

GOOOOL DA ROMA!!!!

bola

4'

1ºTEMPO

O time da casa começa pressionando a Inter que se defende.

bola

3'

1ºTEMPO

Atleta da Roma fica caído no gramado.

bola

2'

1ºTEMPO

Thuram tenta domina no meio de campo e faz falta em Balerdi.

bola

1'

1ºTEMPO

Molina aciona Hermoso pela direita e ele cruza em cima da zaga.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Começa a partida em Roma.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A Inter vem para o jogo com Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Lautaro, Thuram.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Roma confirmada com Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala, Malen.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os dois times somam doze pontos até agora e lideram o torneio.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no estádio Olímpico de Roma.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde torcedor!! Em instantes Roma e Inter duelam pela quinta rodada do Campeonato Italiano.

Roma ROM

  • Gian Piero Gasperini

    TECNICO

  • Mile Svilar

    Goleiro

  • Gianluca ManciniSaiu

    Defesa

  • SubstitutoEntrouAmarelo

  • Evan NdickaEntrouAmarelo

    Defesa

  • Mario HermosoSaiu

    Defesa

  • Konstantinos KoulierakisEntrouAmarelo

    Defesa

  • Nahuel MolinaSaiu

    Defesa

  • Devyne RenschEntrou

    Defesa

  • Bryan Cristante

    Meio-Campo

  • Manu KonéSaiuGolGol

    Meio-Campo

  • Niccolo PisilliEntrou

    Meio-Campo

  • Wesley

    Defesa

  • Paulo Dybala

    Atacante

  • Matías Soulé

    Atacante

  • Donyell Malen

    Atacante

Inter de Milão INZ

  • Cristian Chivu

    TECNICO

  • Josep Martínez

    Goleiro

  • Yann Bisseck

    Defesa

  • Manuel AkanjiAmarelo

    Defesa

  • Alessandro BastoniSaiuAmarelo

    Defesa

  • Luis HenriqueEntrou

    Atacante

  • Andy Diouf

    Meio-Campo

  • Nicolo BarellaAmarelo

    Meio-Campo

  • Piotr Zielinski

    Meio-Campo

  • Curtis JonesSaiu

    Meio-Campo

  • Petar SucicEntrou

    Meio-Campo

  • Federico DimarcoSaiu

    Defesa

  • Carlos AugustoEntrou

    Defesa

  • Marcus ThuramSaiu

    Atacante

  • Ange BonnyEntrou

    Atacante

  • Lautaro MartínezSaiuGolGol

    Atacante

  • Pio EspositoEntrou

    Atacante

  • Davide Massa

    ÁRBITRO

  • Filippo Meli

    ASSISTENTE

  • Alessio Berti

    ASSISTENTE

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