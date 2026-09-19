5ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Sábado, 19/09•13h
Minuto a Minuto: Roma X Inter de Milão - 19/09/2026
48'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
48'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo no Estádio Olímpico!!! Em um jogo bem movimentado, Roma e Inter empatam por 2 a 2 e seguem invictas no Campeonato Italiano.
46'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O jogo vai até os 48 neste segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Duas trocas na Inter, saem Thuram e Martinez e entram Bonny e Esposito.
44'
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2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Ghilardi ganha amarelo por falta dura.
43'
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2ºTEMPO
Contra-ataque da Inter, Sucic aciona Thuram que chuta e a bola passa raspando a trave esquerda de Svilar que estava adiantado.
42'
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2ºTEMPO
Dybala bate a falta na área e Martinez tira de soco.
41'
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2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Falta perigosa para a Roma na entrada da área pela esquerda.
39'
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2ºTEMPO
Lautaro é acionado no ataque e o bandeirinha aponta fora de jogo.
38'
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2ºTEMPO
No primeiro lance, Koulierakis ganha amarelo por falta dura.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca na Roma sai Hermoso e entra Koulierakis.
36'
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2ºTEMPO
Segundo gol de Lautaro no jogo.
35'
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2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOL DA INTER!!!!! Após cobrança de escanteio, a Inter conclui duas vezes, uma defesa de Svilar e outra na trave. A Roma não tira a bola da área e Lautaro recebe para concluir e deixar tudo igual.
34'
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2ºTEMPO
GOOOOOL DA INTER!!!!!
32'
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2ºTEMPO
Cruzamento na área Lautaro cabeceia para fora.
30'
•
2ºTEMPO
Wesley tenta tabela com Dybala e o argentino devolve pela linha de fundo.
29'
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2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Ndicka.
28'
•
2ºTEMPO
Com a vantagem no placar, a Roma começa a valorizar a posse de bola.
27'
•
2ºTEMPO
Jogo encerrado pela quinta rodada, Udinese 0 x 1 Cagliari.
26'
•
2ºTEMPO
Diouf arrisca da intermedária e Svilar espalma.
25'
•
2ºTEMPO
A torcida da Roma volta a cantar no estádio Olímpico.
22'
•
2ºTEMPO
Cristante faz o giro na entrada da pequena área e chuta, Martinez faz a defesa com o rosto.
20'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Machucado, Balerdi sai do jogo para e a entrada e Ghilardi.
18'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Na Inter sai Bastoni e entra Luis Henrique.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO A Inter equilibra a posse de bola neste segundo tempo, 50% a 50%.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Zielinski arrisca de fora da área e isola a conclusão.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Três trocas na Roma saem Koné , Mancini e Molina e entram Pisilli, Ndicka e Rensch.
13'
•
2ºTEMPO
Carlos Augusto cruza da linha de fundo pela esquerda e Thuram conclui para fora.
12'
•
2ºTEMPO
Jogo encerrado pela quinta rodada, Bologna 1 x 1 Torino.
11'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Bastoni faz falta dura e ganha cartão amarelo.
10'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Agora temos brasileiros em campo, Wesley na Roma e Carlos Augusto pela Inter.
9'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Duas trocas na Inter saem Jones e Dimarco e entram Sucic e Carlos Augusto.
8'
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2ºTEMPO
Na cobrança pelo alto, Martinez tira de soco.
7'
•
2ºTEMPO
Molina chega na linha de fundo pela esquerda e cruza, a zaga corta para escanteio.
6'
•
2ºTEMPO
Lautaro recebe na meia-lua e é travado na hora do chute.
5'
•
2ºTEMPO
A Inter volta com uma postura mais ofensiva para a etapa complementar.
3'
•
2ºTEMPO
Terceiro gol de Lautaro no torneio.
2'
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2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOL DA INTER!!!! Lautaro começa a jogada na intermediária e avança, abre na esquerda para Thuram que devolve na área, o argentino conlui e diminui para os visitantes.
1'
•
2ºTEMPO
GOOOOL DA INTER!!!!
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa a etapa final na Capital Italiana.
49'
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1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Depois do árbitro o juiz mostra amarelo para Akanji por falta dura no momento do apito final.
48'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo no estádio Olímpico.
47'
•
1ºTEMPO
Molina vem para o ataque e o assistente aponta impedimento.
46'
•
1ºTEMPO
Primeiro tempo muito movimentado, com domínio da Roma na maior das ações ofensivas.
45'
•
1ºTEMPO
O árbitro aponta três minutos de acréscimo.
43'
•
1ºTEMPO
Jogo encerrado pela quinta rodada, Udinese 0 x 1 Cagliari.
42'
•
1ºTEMPO
Weslwy é acionado na direita, a bola corre demais e Martinez recupera.
39'
•
1ºTEMPO
Segundo gol de Koné no jogo na décima finalização do time da casa.
38'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! ..............GOOOOL DA ROMA!!! Depois de consultar o VAR, o árbitro Davide Massa confirma o segundo gol do time da casa.
37'
•
1ºTEMPO
O árbitro consulta o VAR Davide Massa e................
36'
•
1ºTEMPO
GOL ANULADO!!! Koné receba na entrada da pequena área pela esquerda e conclui, o assistente aponta impedimento.
33'
•
1ºTEMPO
Wesley puxa contra-ataque sozinho, invade a área e arremata em cima da zaga.
32'
•
1ºTEMPO
NA TRAVE!!! Bastoni recebe na esquerda, domina e chuta cruza, a bola acerta o poste e vai pela linha de fundo.
31'
•
1ºTEMPO
O jogo fica mais equilbrado, com a Inter procurando mais o ataque.
30'
•
1ºTEMPO
Tudo bem com o goleiro da Roma e o jogo segue.
28'
•
1ºTEMPO
O goleiro Svilar pede atendimento médico após choque com adversário.
27'
•
1ºTEMPO
PERDEU!!! Bom cruzamento da esquerda, Lautaro aparece livre na área, sem goleiro e isola a conclusão.
26'
•
1ºTEMPO
Jogo encerrado pela quinta rodada, Udinese 0 x 1 Cagliari.
26'
•
1ºTEMPO
Jogo encerrado pela quinta rodada, Udinese 0 x 1 Cagliari.
24'
•
1ºTEMPO
Bisseck recebe na área, disputa com Svilar e sofre o desarme. Boa chance para a Inter.
21'
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1ºTEMPO
Wesley cruza na área e Malen chuta sem direção.
20'
•
1ºTEMPO
Jogo encerrado pela quinta rodada, Bologna 1 x 1 Torino.
19'
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1ºTEMPO
Chute de Dybala de fora da área que vai pela linha de fundo.
17'
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1ºTEMPO
Roma com mais posse de bola, ainda não sofreu finalizações.
16'
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1ºTEMPO
Malen avança sozinho pela esquerda e é desarmado.
15'
•
1ºTEMPO
Thuram recebe bolada na cabeça e fica caído no gramado.
14'
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1ºTEMPO
Depois de muita pressão da Roma, a Inter começa a tentar jogadas no ataque.
12'
•
1ºTEMPO
Arremata perigoso de Dybala que sai com muito perigo para Martinez.
10'
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1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Barella por reclamação
9'
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1ºTEMPO
Thuram tenta puxar o contra-ataque e faz falta em Hermoso.
7'
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1ºTEMPO
O gol da Roma sai na primeira finalização do time da casa.
6'
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1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOL DA ROMA!!!! Cruzamento da direita na segunda trave, Dybala ajeita para o meio da área e Koné conclui para abrir o placar.
5'
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1ºTEMPO
GOOOOL DA ROMA!!!!
4'
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1ºTEMPO
O time da casa começa pressionando a Inter que se defende.
3'
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1ºTEMPO
Atleta da Roma fica caído no gramado.
2'
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1ºTEMPO
Thuram tenta domina no meio de campo e faz falta em Balerdi.
1'
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1ºTEMPO
Molina aciona Hermoso pela direita e ele cruza em cima da zaga.
0'
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1ºTEMPO
VALENDO! Começa a partida em Roma.
PRÉ-JOGO
A Inter vem para o jogo com Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Lautaro, Thuram.
PRÉ-JOGO
Roma confirmada com Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala, Malen.
PRÉ-JOGO
Os dois times somam doze pontos até agora e lideram o torneio.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no estádio Olímpico de Roma.
PRÉ-JOGO
Boa tarde torcedor!! Em instantes Roma e Inter duelam pela quinta rodada do Campeonato Italiano.
Gian Piero Gasperini
TECNICO
Mile Svilar
Goleiro
Gianluca Mancini
Defesa
Substituto
Evan Ndicka
Defesa
Mario Hermoso
Defesa
Konstantinos Koulierakis
Defesa
Nahuel Molina
Defesa
Devyne Rensch
Defesa
Bryan Cristante
Meio-Campo
Manu Koné
Meio-Campo
Niccolo Pisilli
Meio-Campo
Wesley
Defesa
Paulo Dybala
Atacante
Matías Soulé
Atacante
Donyell Malen
Atacante
Cristian Chivu
TECNICO
Josep Martínez
Goleiro
Yann Bisseck
Defesa
Manuel Akanji
Defesa
Alessandro Bastoni
Defesa
Luis Henrique
Atacante
Andy Diouf
Meio-Campo
Nicolo Barella
Meio-Campo
Piotr Zielinski
Meio-Campo
Curtis Jones
Meio-Campo
Petar Sucic
Meio-Campo
Federico Dimarco
Defesa
Carlos Augusto
Defesa
Marcus Thuram
Atacante
Ange Bonny
Atacante
Lautaro Martínez
Atacante
Pio Esposito
Atacante
Davide Massa
ÁRBITRO
Filippo Meli
ASSISTENTE
Alessio Berti
ASSISTENTE