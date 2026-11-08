11ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Domingo, 08/11•08h30
Minuto a Minuto: Napoli X Lazio - 08/11/2026
7'
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1ºTEMPO
Lazio é muito perigosa e já deu três chutes perigosos para fora.
6'
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1ºTEMPO
UUUHHH!!!! Nosling recebe na ponta esquerda, corta para o meio e dá uma chute com extremo perigo, mas a bola vai para fora.
5'
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1ºTEMPO
Noslin cobra escanteio curto para a quina da área e Taylor tem cruzamento travado.
4'
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1ºTEMPO
A torcida do Napoli canta alto nas arquibancadas e incentiva o time neste início de jogo.
3'
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1ºTEMPO
De Bruyne tenta enfiar a bola entre os zagueiros para Hojlund e a zaga da Lazio afasta em cima da hora.
2'
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1ºTEMPO
Lazio trama boa jogada pela esquerda, Taylor aciona Frattesi de cara para o gol e o meia chuta a direita do gol do Napoli.
1'
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1ºTEMPO
PRA FORAAA!!! Napoli sai errado com Marín, Isaksen recebe na entrada da área e chuta rasteiro, a bola passa raspando a trave direita de Milinkovic-Savic.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Napoli x Lazio!
PRÉ-JOGO
Napoli vem a campo com seu tradicional uniforme de camisas azuis, calções brancos e meiões azuis. Lazio por sua vez aparece todo de azul escuro.
PRÉ-JOGO
As duas equipes entram em campo neste momento, juntamente com o quarteto de arbitragem e ficam perfiladas para o hino do Calcio!
PRÉ-JOGO
Lazio continuará líder do Calcio mesmo com um empate. A equipe ainda está sem perder na competição. Em 10 jogos, foram nove vitórias e um empate.
PRÉ-JOGO
Depois de uma ótima temporada passada, o Napoli está no meio da tabela e não repete as boas atuações. Se vencer hoje, o time pula provisoriamente para a sétima posição.
PRÉ-JOGO
Faz sol entre nuvens em Nápoles, os termômetros marcam 17 graus.
PRÉ-JOGO
Lazio é líder do Calcio com 28 pontos somados. Na última rodada, o time recebeu o Cagliari e venceu em casa por 2 a 1.
PRÉ-JOGO
O Napoli ocupa a 10ª posição na tabela, com 14 pontos. Na rodada passada, a equipe visitou a Juventus em Turin e perdeu por 2 a 0.
PRÉ-JOGO
Bom dia, torcedor! Daqui a pouco a bola vai rolar na 11ª rodada do Calcio! Napoli recebe a Lazio no estádio Diego Armando Maradona!
M. Allegri
TECNICO
G. Gattuso
TECNICO
Luca J. Pairetto
ÁRBITRO