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Maradona Stadium Naples
Napoli Napoli
0 × 0
Lazio Lazio

11ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27

Domingo, 08/1108h30

Minuto a Minuto: Napoli X Lazio - 08/11/2026

bola

7'

1ºTEMPO

Lazio é muito perigosa e já deu três chutes perigosos para fora.

bola

6'

1ºTEMPO

UUUHHH!!!! Nosling recebe na ponta esquerda, corta para o meio e dá uma chute com extremo perigo, mas a bola vai para fora.

bola

5'

1ºTEMPO

Noslin cobra escanteio curto para a quina da área e Taylor tem cruzamento travado.

bola

4'

1ºTEMPO

A torcida do Napoli canta alto nas arquibancadas e incentiva o time neste início de jogo.

bola

3'

1ºTEMPO

De Bruyne tenta enfiar a bola entre os zagueiros para Hojlund e a zaga da Lazio afasta em cima da hora.

bola

2'

1ºTEMPO

Lazio trama boa jogada pela esquerda, Taylor aciona Frattesi de cara para o gol e o meia chuta a direita do gol do Napoli.

bola

1'

1ºTEMPO

PRA FORAAA!!! Napoli sai errado com Marín, Isaksen recebe na entrada da área e chuta rasteiro, a bola passa raspando a trave direita de Milinkovic-Savic.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Napoli x Lazio!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Napoli vem a campo com seu tradicional uniforme de camisas azuis, calções brancos e meiões azuis. Lazio por sua vez aparece todo de azul escuro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As duas equipes entram em campo neste momento, juntamente com o quarteto de arbitragem e ficam perfiladas para o hino do Calcio!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Lazio continuará líder do Calcio mesmo com um empate. A equipe ainda está sem perder na competição. Em 10 jogos, foram nove vitórias e um empate.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Depois de uma ótima temporada passada, o Napoli está no meio da tabela e não repete as boas atuações. Se vencer hoje, o time pula provisoriamente para a sétima posição.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Faz sol entre nuvens em Nápoles, os termômetros marcam 17 graus.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Lazio é líder do Calcio com 28 pontos somados. Na última rodada, o time recebeu o Cagliari e venceu em casa por 2 a 1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Napoli ocupa a 10ª posição na tabela, com 14 pontos. Na rodada passada, a equipe visitou a Juventus em Turin e perdeu por 2 a 0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bom dia, torcedor! Daqui a pouco a bola vai rolar na 11ª rodada do Calcio! Napoli recebe a Lazio no estádio Diego Armando Maradona!

Napoli NAP

  • M. Allegri

    TECNICO

Lazio LAZ

  • G. Gattuso

    TECNICO

  • Luca J. Pairetto

    ÁRBITRO

Napoli NAP
Lazio LAZ

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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