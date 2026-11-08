11ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Domingo, 08/11•14h
Minuto a Minuto: Inter de Milão X Como - 08/11/2026
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Inter de Milão: sai Hakan Çalhanoğlu, entra Petar Sučić.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Como: sai Álex Valle, entra Kaiki Bruno.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Como: sai Yan Couto, entra Mattia Liberali.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Como: sai Lucas Da Cunha, entra Maxence Caqueret.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Inter de Milão: sai Pio Esposito, entra Ange-Yoan Bonny.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Inter de Milão: sai Piotr Zieliński, entra Henrikh Mkhitaryan.
27'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Pio Esposito (Inter de Milão).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Como: sai Martin Baturina, entra Ivan Smolcic.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Como: sai Maximo Perrone, entra Samuele Ricci.
19'
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1ºTEMPO
Gol do Inter de Milão! Marcus Thuram marca.
12'
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1ºTEMPO
Gol do Inter de Milão! Pio Esposito marca. Assistência de Djed Spence.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Inter de Milão x Como!
C. Chivu
TECNICO
Cesc Fàbregas
TECNICO
Daniele Chiffi
ÁRBITRO