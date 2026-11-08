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San Siro Milão, Itália
Inter de Milão Inter de Milão
2 × 0
Como Como

11ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27

Domingo, 08/1114h

Minuto a Minuto: Inter de Milão X Como - 08/11/2026

bola

36'

2ºTEMPO

Substituição no Inter de Milão: sai Hakan Çalhanoğlu, entra Petar Sučić.

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Como: sai Álex Valle, entra Kaiki Bruno.

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Como: sai Yan Couto, entra Mattia Liberali.

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Como: sai Lucas Da Cunha, entra Maxence Caqueret.

bola

28'

2ºTEMPO

Substituição no Inter de Milão: sai Pio Esposito, entra Ange-Yoan Bonny.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Inter de Milão: sai Piotr Zieliński, entra Henrikh Mkhitaryan.

bola

27'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Pio Esposito (Inter de Milão).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Como: sai Martin Baturina, entra Ivan Smolcic.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Como: sai Maximo Perrone, entra Samuele Ricci.

inicio

19'

1ºTEMPO

Gol do Inter de Milão! Marcus Thuram marca.

inicio

12'

1ºTEMPO

Gol do Inter de Milão! Pio Esposito marca. Assistência de Djed Spence.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Inter de Milão x Como!

Inter de Milão INZ

  • C. Chivu

    TECNICO

Como COM

  • Cesc Fàbregas

    TECNICO

  • Daniele Chiffi

    ÁRBITRO

Inter de Milão INZ
Como COM

GOLS

Gol Pio Esposito
Gol Marcus Thuram
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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