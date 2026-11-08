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Luigi Ferraris Gênova, Itália
Genoa Genoa
0 × 2
Milan Milan

11ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27

Domingo, 08/1111h

Minuto a Minuto: Genoa X Milan - 08/11/2026

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Milan: sai Sankhoun Diawara, entra Filippo Terracciano.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Genoa: sai Junior Messias, entra Tommaso Baldanzi.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Genoa: sai Junior Messias, entra Tommaso Baldanzi.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Genoa: sai Alessandro Marcandalli, entra Stephan El Shaarawy.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Milan: sai Alphadjo Cissè, entra Omari Hutchinson.

bola

5'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Adrien Rabiot (Milan).

bola

5'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Alessandro Marcandalli (Genoa).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

28'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Sankhoun Diawara (Milan).

inicio

19'

1ºTEMPO

Gol do Milan! C. Pulisic marca. Assistência de Gonçalo Ramos.

inicio

13'

1ºTEMPO

Gol do Milan! Alphadjo Cissè marca. Assistência de Adrien Rabiot.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Genoa x Milan!

Genoa GEN

  • D. De Rossi

    TECNICO

Milan MIL

  • Ruben Amorim

    TECNICO

  • Davide Massa

    ÁRBITRO

Genoa GEN
Milan MIL

GOLS

Alphadjo Cissè Gol
C. Pulisic Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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