11ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Domingo, 08/11•11h
Minuto a Minuto: Genoa X Milan - 08/11/2026
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Milan: sai Sankhoun Diawara, entra Filippo Terracciano.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Genoa: sai Junior Messias, entra Tommaso Baldanzi.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Genoa: sai Junior Messias, entra Tommaso Baldanzi.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Genoa: sai Alessandro Marcandalli, entra Stephan El Shaarawy.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Milan: sai Alphadjo Cissè, entra Omari Hutchinson.
5'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Adrien Rabiot (Milan).
5'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Alessandro Marcandalli (Genoa).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
28'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Sankhoun Diawara (Milan).
19'
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1ºTEMPO
Gol do Milan! C. Pulisic marca. Assistência de Gonçalo Ramos.
13'
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1ºTEMPO
Gol do Milan! Alphadjo Cissè marca. Assistência de Adrien Rabiot.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Genoa x Milan!
D. De Rossi
TECNICO
Ruben Amorim
TECNICO
Davide Massa
ÁRBITRO