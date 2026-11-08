11ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Domingo, 08/11•16h45
Minuto a Minuto: Fiorentina X Juventus - 08/11/2026
44'
•
2ºTEMPO
Substituição no Juventus: sai Jhon Lucumi, entra Federico Gatti.
41'
•
2ºTEMPO
Substituição no Fiorentina: sai Mateo Pellegrino, entra Beto.
41'
•
2ºTEMPO
Substituição no Fiorentina: sai Alieu Njie, entra Wilfried Gnonto.
33'
•
2ºTEMPO
Substituição no Juventus: sai Weston McKennie, entra Jeff Ekhator.
28'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Randal Kolo Muani (Juventus).
21'
•
2ºTEMPO
Gol do Juventus! Gleison Bremer marca. Assistência de Douglas Luiz Soares.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Fiorentina: sai Pedro Goncalves, entra Marco Brescianini.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Fiorentina: sai Christ Inao Oulaï, entra Nicolo Fagioli.
12'
•
2ºTEMPO
Substituição no Juventus: sai Jérémie Boga, entra Kerim Alajbegovic.
12'
•
2ºTEMPO
Substituição no Juventus: sai Nick Woltemade, entra Edon Zhegrova.
11'
•
2ºTEMPO
Substituição no Juventus: sai Juan Cabal, entra Zeki Çelik.
9'
•
2ºTEMPO
Gol do Fiorentina! Alieu Njie marca.
5'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Christ Inao Oulaï (Fiorentina).
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
32'
•
1ºTEMPO
Gol do Juventus! Nick Woltemade marca. Assistência de Randal Kolo Muani.
22'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Gleison Bremer (Juventus).
13'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Juan Cabal (Juventus).
4'
•
1ºTEMPO
Gol do Fiorentina! Mateo Pellegrino marca. Assistência de Pedro Goncalves.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Fiorentina x Juventus!
P. Vanoli
TECNICO
L. Spalletti
TECNICO
Andrea Colombo
ÁRBITRO