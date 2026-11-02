10ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Segunda-feira, 02/11•16h45
Minuto a Minuto: Atalanta X Parma - 02/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Parma: sai Vincent Sierro, entra Hans Nicolussi Caviglia.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Atalanta: sai Davide Zappacosta, entra Javison Idele.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Atalanta: sai Nicola Zalewski, entra Lazar Samardzic.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Parma: sai Giovanni Fabbian, entra Matija Frigan.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Parma: sai El Bilal Toure, entra Nesta Elphege.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Parma: sai Simone Lontani, entra Christian Ordóñez.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Atalanta: sai Jonathan Rowe, entra Kamal Deen Sulemana.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Atalanta: sai Éderson José dos Santos, entra Elif Elmas.
13'
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2ºTEMPO
Gol do Parma! Simone Lontani marca. Assistência de Giovanni Fabbian.
2'
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2ºTEMPO
Gol contra! Davide Zappacosta (Atalanta) marca contra.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Parma: sai Dominik Drobnic, entra Abdoulaye Niakhate Ndiaye.
41'
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1ºTEMPO
Gol do Parma! Giovanni Fabbian marca. Assistência de Vincent Sierro.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Atalanta x Parma!
M. Sarri
TECNICO
A. Gilardino
TECNICO
Valerio Crezzini
ÁRBITRO