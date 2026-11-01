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encerrado
Stadio Via del Mare Lecce
Lecce Lecce
1 × 2
Genoa Genoa

10ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27

Domingo, 01/1114h

Minuto a Minuto: Lecce X Genoa - 01/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

42'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para E. Di Francesco (Lecce).

bola

41'

2ºTEMPO

Substituição no Genoa: sai Junior Messias, entra Franz-Ethan Meichtry.

bola

41'

2ºTEMPO

Substituição no Genoa: sai Milutin Osmajić, entra Lorenzo Colombo.

bola

35'

2ºTEMPO

Substituição no Genoa: sai Hamed Junior Traorè, entra Djibril Sow.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Lecce: sai Konan N'Dri, entra Paco Esteban.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Lecce: sai Nikola Stulic, entra Ali Dembélé.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Lecce: sai Youssef Maleh, entra Omri Gandelman.

bola

25'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Jamil Siebert (Lecce).

bola

17'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Hamed Junior Traorè (Genoa).

bola

15'

2ºTEMPO

Substituição no Genoa: sai Stephan El Shaarawy, entra Vítor Manuel Carvalho Oliveira.

bola

15'

2ºTEMPO

Substituição no Genoa: sai Samuel Wiafe, entra Kingsley Ehizibue.

bola

14'

2ºTEMPO

Substituição no Lecce: sai Joel Almada Monteiro, entra Amar Fatah.

bola

14'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Mohamed Kaba (Lecce).

bola

11'

2ºTEMPO

Substituição no Lecce: sai Olaf Gorter, entra Mohamed Kaba.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

VAR: gol anulado (Lecce).

inicio

40'

1ºTEMPO

Gol do Lecce! Youssef Maleh marca.

inicio

28'

1ºTEMPO

Gol do Genoa! Junior Messias marca. Assistência de Stephan El Shaarawy.

inicio

11'

1ºTEMPO

Gol do Genoa! Milutin Osmajić marca. Assistência de Junior Messias.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Lecce x Genoa!

Lecce LCC

  • E. Di Francesco

    TECNICO

Genoa GEN

  • D. De Rossi

    TECNICO

  • Matteo Marchetti

    ÁRBITRO

Lecce LCC
Genoa GEN

GOLS

Gol Youssef Maleh
Milutin Osmajić Gol
Junior Messias Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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