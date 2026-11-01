10ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Domingo, 01/11•14h
Minuto a Minuto: Lecce X Genoa - 01/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
42'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para E. Di Francesco (Lecce).
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Genoa: sai Junior Messias, entra Franz-Ethan Meichtry.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Genoa: sai Milutin Osmajić, entra Lorenzo Colombo.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Genoa: sai Hamed Junior Traorè, entra Djibril Sow.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Lecce: sai Konan N'Dri, entra Paco Esteban.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Lecce: sai Nikola Stulic, entra Ali Dembélé.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Lecce: sai Youssef Maleh, entra Omri Gandelman.
25'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jamil Siebert (Lecce).
17'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Hamed Junior Traorè (Genoa).
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Genoa: sai Stephan El Shaarawy, entra Vítor Manuel Carvalho Oliveira.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Genoa: sai Samuel Wiafe, entra Kingsley Ehizibue.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Lecce: sai Joel Almada Monteiro, entra Amar Fatah.
14'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Mohamed Kaba (Lecce).
11'
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2ºTEMPO
Substituição no Lecce: sai Olaf Gorter, entra Mohamed Kaba.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
VAR: gol anulado (Lecce).
40'
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1ºTEMPO
Gol do Lecce! Youssef Maleh marca.
28'
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1ºTEMPO
Gol do Genoa! Junior Messias marca. Assistência de Stephan El Shaarawy.
11'
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1ºTEMPO
Gol do Genoa! Milutin Osmajić marca. Assistência de Junior Messias.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Lecce x Genoa!
E. Di Francesco
TECNICO
D. De Rossi
TECNICO
Matteo Marchetti
ÁRBITRO