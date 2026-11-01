10ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Domingo, 01/11•11h
Minuto a Minuto: Lazio X Cagliari - 01/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Cartão vermelho! Adam Obert (Cagliari) é expulso.
44'
•
2ºTEMPO
Substituição no Cagliari: sai Alessandro Deiola, entra Kevin Carlos.
39'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Andrea Pinamonti (Lazio).
38'
•
2ºTEMPO
Gol do Lazio! Andrea Pinamonti marca. Assistência de Alfonso Pedraza.
36'
•
2ºTEMPO
Substituição no Lazio: sai Reda Belahyane, entra Danilo Cataldi.
31'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Adam Obert (Cagliari).
31'
•
2ºTEMPO
Substituição no Lazio: sai Oliver Provstgaard, entra Diogo Leite.
21'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Juan Rodriguez (Cagliari).
19'
•
2ºTEMPO
Substituição no Cagliari: sai Jacopo Fazzini, entra Joseph Liteta.
19'
•
2ºTEMPO
Substituição no Cagliari: sai Daniel Maldini, entra Yael Trepy.
14'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jacopo Fazzini (Cagliari).
10'
•
2ºTEMPO
Substituição no Lazio: sai Mattia Zaccagni, entra Andrea Pinamonti.
10'
•
2ºTEMPO
Substituição no Lazio: sai Davide Frattesi, entra Fisayo Dele-Bashiru.
10'
•
2ºTEMPO
Substituição no Lazio: sai Nuno Tavares, entra Alfonso Pedraza.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Cagliari: sai M'Bala Nzola, entra Paul Mendy.
36'
•
1ºTEMPO
Gol do Lazio! Gustav Isaksen marca. Assistência de Tijjani Noslin.
32'
•
1ºTEMPO
Substituição no Cagliari: sai Alieu Fadera, entra Raphael Kofler.
20'
•
1ºTEMPO
Gol do Cagliari! M'Bala Nzola marca. Assistência de Alieu Fadera.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Lazio x Cagliari!
G. Gattuso
TECNICO
F. Pisacane
TECNICO
Andrea Colombo
ÁRBITRO