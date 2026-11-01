10ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Domingo, 01/11•11h
Minuto a Minuto: Frosinone X Torino - 01/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Gol do Frosinone! Giacomo Calò marca. Assistência de Wisdom Amey.
36'
•
2ºTEMPO
Substituição no Torino: sai Giovanni Simeone, entra Sandro Kulenović.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no Frosinone: sai Enzo Tchato, entra Wisdom Amey.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no Frosinone: sai Giorgi Kvernadze, entra Alessio Zerbin.
26'
•
2ºTEMPO
Substituição no Torino: sai Rafik Belghali, entra Gaetano Oristanio.
26'
•
2ºTEMPO
Substituição no Torino: sai Che Adams, entra Duván Zapata.
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Frosinone: sai Patrizio Masini, entra Matteo Cichella.
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Frosinone: sai Romano Schmid, entra Luis Hasa.
21'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Saúl Coco (Torino).
17'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Patrizio Masini (Frosinone).
3'
•
2ºTEMPO
Gol do Frosinone! Farès Ghedjemis marca. Assistência de Giorgi Kvernadze.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Torino: sai Zakaria Aboukhlal, entra Nathan Patterson.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Torino: sai Gvidas Gineitis, entra Emirhan İlkhan.
33'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Gvidas Gineitis (Torino).
30'
•
1ºTEMPO
Substituição no Frosinone: sai Antonio Raimondo, entra Daniel Birligea.
27'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Zakaria Aboukhlal (Torino).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Frosinone x Torino!
M. Alvini
TECNICO
Ignazio Abate
TECNICO
Giuseppe Mucera
ÁRBITRO