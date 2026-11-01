10ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Domingo, 01/11•08h30
Minuto a Minuto: Como X Venezia - 01/11/2026
33'
•
2ºTEMPO
Substituição no Venezia: sai Thorir Johann Helgason, entra Albion Rrahmani.
29'
•
2ºTEMPO
Substituição no Como: sai Samuele Ricci, entra Maximo Perrone.
28'
•
2ºTEMPO
Substituição no Como: sai Lucas Da Cunha, entra Mattia Liberali.
28'
•
2ºTEMPO
Substituição no Como: sai Nico Paz, entra Maxence Caqueret.
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Venezia: sai Antoine Hainaut, entra Richie Sagrado.
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Venezia: sai Simon Sohm, entra Toma Bašić.
10'
•
2ºTEMPO
Substituição no Venezia: sai Lion Lauberbach, entra John Yeboah.
10'
•
2ºTEMPO
Substituição no Venezia: sai Gianluca Busio, entra Enrique Pérez Muñoz.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
43'
•
1ºTEMPO
Gol de pênalti do Como! Lucas Da Cunha converte.
41'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Juan Jesus (Venezia).
39'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Simon Sohm (Venezia).
28'
•
1ºTEMPO
VAR: lance de pênalti revisado; não houve pênalti (Venezia).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Como x Venezia!
Cesc Fàbregas
TECNICO
D. Nicola
TECNICO
Maria Sole Ferrieri Caputi
ÁRBITRO