9ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Sábado, 31/10•14h30
Minuto a Minuto: Tottenham X Crystal Palace - 31/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
43'
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2ºTEMPO
Substituição no Crystal Palace: sai Adam Wharton, entra Jefferson Lerma.
43'
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2ºTEMPO
Substituição no Crystal Palace: sai Daichi Kamada, entra Will Hughes.
43'
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2ºTEMPO
Substituição no Tottenham: sai Mathys Tel, entra Luca Jamie Williams-Barnett.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Crystal Palace: sai Dwight McNeil, entra Dario Osorio.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Tottenham: sai Omar Marmoush, entra Dejan Kulusevski.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Tottenham: sai Andrew Robertson, entra Destiny Udogie.
28'
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2ºTEMPO
Gol do Tottenham! Jan Paul van Hecke marca.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Tottenham: sai Dominic Solanke, entra Conor Gallagher.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Crystal Palace: sai Oscar Mingueza, entra Anan Khalaili.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Crystal Palace: sai Yeremy Pino, entra Eddie Nketiah.
8'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Oscar Mingueza (Crystal Palace).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Tottenham: sai Archie Gray, entra Pedro Porro.
25'
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1ºTEMPO
Gol do Tottenham! Archie Gray marca. Assistência de Mohammed Kudus.
15'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Archie Gray (Tottenham).
13'
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1ºTEMPO
Cartão vermelho! Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) é expulso.
12'
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1ºTEMPO
VAR: cartão alterado (Crystal Palace).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Tottenham x Crystal Palace!
R. De Zerbi
TECNICO
P. Sage
TECNICO
Michael Oliver
ÁRBITRO