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encerrado
Tottenham Hotspur Londres, Inglaterra
Tottenham Tottenham
2 × 0
Crystal Palace Crystal Palace

9ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27

Sábado, 31/1014h30

Minuto a Minuto: Tottenham X Crystal Palace - 31/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

43'

2ºTEMPO

Substituição no Crystal Palace: sai Adam Wharton, entra Jefferson Lerma.

bola

43'

2ºTEMPO

Substituição no Crystal Palace: sai Daichi Kamada, entra Will Hughes.

bola

43'

2ºTEMPO

Substituição no Tottenham: sai Mathys Tel, entra Luca Jamie Williams-Barnett.

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no Crystal Palace: sai Dwight McNeil, entra Dario Osorio.

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no Tottenham: sai Omar Marmoush, entra Dejan Kulusevski.

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no Tottenham: sai Andrew Robertson, entra Destiny Udogie.

inicio

28'

2ºTEMPO

Gol do Tottenham! Jan Paul van Hecke marca.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Tottenham: sai Dominic Solanke, entra Conor Gallagher.

bola

15'

2ºTEMPO

Substituição no Crystal Palace: sai Oscar Mingueza, entra Anan Khalaili.

bola

15'

2ºTEMPO

Substituição no Crystal Palace: sai Yeremy Pino, entra Eddie Nketiah.

bola

8'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Oscar Mingueza (Crystal Palace).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Tottenham: sai Archie Gray, entra Pedro Porro.

inicio

25'

1ºTEMPO

Gol do Tottenham! Archie Gray marca. Assistência de Mohammed Kudus.

bola

15'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Archie Gray (Tottenham).

bola

13'

1ºTEMPO

Cartão vermelho! Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) é expulso.

bola

12'

1ºTEMPO

VAR: cartão alterado (Crystal Palace).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Tottenham x Crystal Palace!

Tottenham TOT

  • R. De Zerbi

    TECNICO

Crystal Palace CRY

  • P. Sage

    TECNICO

  • Michael Oliver

    ÁRBITRO

Tottenham TOT
Crystal Palace CRY

GOLS

Gol Archie Gray
Gol Jan Paul van Hecke
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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