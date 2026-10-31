9ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Sábado, 31/10•12h
Minuto a Minuto: Hull City X Ipswich Town - 31/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Ipswich Town: sai Julio Enciso, entra Chuba Akpom.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Issa Diop (Ipswich Town).
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Hull City: sai Regan Slater, entra Joe Gelhardt.
43'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Semi Ajayi (Hull City).
36'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Julio Enciso (Ipswich Town).
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Hull City: sai Tim Iroegbunam, entra Hidemasa Morita.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Hull City: sai Lewie Coyle, entra Brooke Norton-Cuffy.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Ipswich Town: sai Emersonn, entra Zian Flemming.
29'
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2ºTEMPO
Gol do Ipswich Town! Julio Enciso marca. Assistência de Azor Matusiwa.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Ipswich Town: sai Abdul Fatawu Issahaku, entra Daizen Maeda.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Ipswich Town: sai Florentino Luís, entra Azor Matusiwa.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Ipswich Town: sai Jaden Philogene-Bidace, entra Jack Clarke.
23'
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2ºTEMPO
Gol do Hull City! Oliver McBurnie marca.
15'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Matt Crooks (Hull City).
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Hull City: sai Elliot Stroud, entra Mohamed Ali Cho.
13'
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2ºTEMPO
Gol do Hull City! Tim Iroegbunam marca. Assistência de Oliver McBurnie.
7'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Elliot Stroud (Hull City).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Hull City: sai John Egan, entra Matt Crooks.
28'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Exequiel Palacios (Ipswich Town).
22'
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1ºTEMPO
Gol do Ipswich Town! Florentino Luís marca. Assistência de Abdoul Ouattara.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Hull City x Ipswich Town!
S. Jakirović
TECNICO
G. O'Neil
TECNICO
Thomas Kirk
ÁRBITRO