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encerrado
MKM Stadium Hull
Hull City Hull City
2 × 2
Ipswich Town Ipswich Town

9ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27

Sábado, 31/1012h

Minuto a Minuto: Hull City X Ipswich Town - 31/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Ipswich Town: sai Julio Enciso, entra Chuba Akpom.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Issa Diop (Ipswich Town).

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Hull City: sai Regan Slater, entra Joe Gelhardt.

bola

43'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Semi Ajayi (Hull City).

bola

36'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Julio Enciso (Ipswich Town).

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no Hull City: sai Tim Iroegbunam, entra Hidemasa Morita.

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no Hull City: sai Lewie Coyle, entra Brooke Norton-Cuffy.

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no Ipswich Town: sai Emersonn, entra Zian Flemming.

inicio

29'

2ºTEMPO

Gol do Ipswich Town! Julio Enciso marca. Assistência de Azor Matusiwa.

bola

25'

2ºTEMPO

Substituição no Ipswich Town: sai Abdul Fatawu Issahaku, entra Daizen Maeda.

bola

25'

2ºTEMPO

Substituição no Ipswich Town: sai Florentino Luís, entra Azor Matusiwa.

bola

25'

2ºTEMPO

Substituição no Ipswich Town: sai Jaden Philogene-Bidace, entra Jack Clarke.

inicio

23'

2ºTEMPO

Gol do Hull City! Oliver McBurnie marca.

bola

15'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Matt Crooks (Hull City).

bola

15'

2ºTEMPO

Substituição no Hull City: sai Elliot Stroud, entra Mohamed Ali Cho.

inicio

13'

2ºTEMPO

Gol do Hull City! Tim Iroegbunam marca. Assistência de Oliver McBurnie.

bola

7'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Elliot Stroud (Hull City).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Hull City: sai John Egan, entra Matt Crooks.

bola

28'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Exequiel Palacios (Ipswich Town).

inicio

22'

1ºTEMPO

Gol do Ipswich Town! Florentino Luís marca. Assistência de Abdoul Ouattara.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Hull City x Ipswich Town!

Hull City HUL

  • S. Jakirović

    TECNICO

Ipswich Town IPS

  • G. O'Neil

    TECNICO

  • Thomas Kirk

    ÁRBITRO

Hull City HUL
Ipswich Town IPS

GOLS

Gol Tim Iroegbunam
Gol Oliver McBurnie
Florentino Luís Gol
Julio Enciso Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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