9ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Sábado, 31/10•12h
Minuto a Minuto: Brentford X Nottingham Forest - 31/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Brentford: sai Kevin Schade, entra Callum Wilson.
38'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para James Mcatee (Nottingham Forest).
31'
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2ºTEMPO
Gol do Brentford! Igor Thiago marca. Assistência de Jaidon Anthony.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Brentford: sai Dango Ouattara, entra Jaidon Anthony.
23'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Michael Kayode (Brentford).
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Nottingham Forest: sai Dan Ndoye, entra Arnaud Kalimuendo.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Nottingham Forest: sai Liam Delap, entra Chris Wood.
19'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Daniel Muñoz (Nottingham Forest).
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Brentford: sai Mamadou Sangare, entra Aaron Hickey.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Brentford: sai Mathias Jensen, entra Mikkel Damsgaard.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Nottingham Forest: sai Xaver Schlager, entra Ryan Yates.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Nottingham Forest: sai Ola Aina, entra Daniel Muñoz.
36'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Nikola Milenković (Nottingham Forest).
30'
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1ºTEMPO
Gol contra! Nikola Milenković (Nottingham Forest) marca contra.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Brentford x Nottingham Forest!
Keith Andrews
TECNICO
O. Glasner
TECNICO
Darren England
ÁRBITRO