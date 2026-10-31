🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
encerrado
Gtech Community Brentford, Inglaterra
Brentford Brentford
2 × 0
Nottingham Forest Nottingham Forest

9ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27

Sábado, 31/1012h

Minuto a Minuto: Brentford X Nottingham Forest - 31/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

39'

2ºTEMPO

Substituição no Brentford: sai Kevin Schade, entra Callum Wilson.

bola

38'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para James Mcatee (Nottingham Forest).

inicio

31'

2ºTEMPO

Gol do Brentford! Igor Thiago marca. Assistência de Jaidon Anthony.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Brentford: sai Dango Ouattara, entra Jaidon Anthony.

bola

23'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Michael Kayode (Brentford).

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Nottingham Forest: sai Dan Ndoye, entra Arnaud Kalimuendo.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Nottingham Forest: sai Liam Delap, entra Chris Wood.

bola

19'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Daniel Muñoz (Nottingham Forest).

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Brentford: sai Mamadou Sangare, entra Aaron Hickey.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Brentford: sai Mathias Jensen, entra Mikkel Damsgaard.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Nottingham Forest: sai Xaver Schlager, entra Ryan Yates.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Nottingham Forest: sai Ola Aina, entra Daniel Muñoz.

bola

36'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Nikola Milenković (Nottingham Forest).

bola

30'

1ºTEMPO

Gol contra! Nikola Milenković (Nottingham Forest) marca contra.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Brentford x Nottingham Forest!

Brentford BRE

  • Keith Andrews

    TECNICO

Nottingham Forest NOT

  • O. Glasner

    TECNICO

  • Darren England

    ÁRBITRO

Brentford BRE
Nottingham Forest NOT

GOLS

Gol Igor Thiago
Nikola Milenković Gol Contra
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).