9ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Sábado, 31/10•12h
Minuto a Minuto: Bournemouth X Leeds - 31/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Bournemouth! Amine Adli marca.
43'
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2ºTEMPO
Substituição no Bournemouth: sai Rayan Vitor Simplício Rocha, entra Amine Adli.
43'
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2ºTEMPO
Substituição no Bournemouth: sai Adam Smith, entra Bafode Diakite.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Leeds: sai Harry Wilson, entra Brenden Aaronson.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Leeds: sai James Justin, entra Jean Matteo Bahoya.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Bournemouth: sai Francisco Evanilson, entra Álvaro Rodríguez.
29'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Tyler Adams (Bournemouth).
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Bournemouth: sai Justin Kluivert, entra Eli Kroupi.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Bournemouth: sai Ryan Christie, entra Lewis Cook.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Leeds: sai Daniel James, entra Lukas Nmecha.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Leeds: sai Ao Tanaka, entra Anton Stach.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Leeds: sai Gabriel Gudmundsson, entra Sean Longstaff.
17'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ethan Ampadu (Leeds).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Ryan Christie (Bournemouth).
35'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Daniel Farke (Leeds).
35'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Nico Elvedi (Leeds).
31'
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1ºTEMPO
Gol do Bournemouth! Francisco Evanilson marca. Assistência de Justin Kluivert.
11'
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1ºTEMPO
VAR: gol anulado (Leeds).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Bournemouth x Leeds!
M. Rose
TECNICO
D. Farke
TECNICO
Michael Salisbury
ÁRBITRO