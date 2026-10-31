9ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Sábado, 31/10•17h
Minuto a Minuto: Aston Villa X Fulham - 31/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Aston Villa: sai John McGinn, entra Alejandro Garnacho.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Fulham: sai Timothy Castagne, entra Hugo Larsson.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Fulham: sai Gonzalo García, entra Rodrigo Muniz.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Aston Villa: sai Boubacar Kamara, entra Ross Barkley.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Fulham: sai Josh King, entra Cesar Palacios Perez.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Fulham: sai Oscar Bobb, entra Kenny Tete.
32'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Tom Cairney (Fulham).
31'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Matty Cash (Aston Villa).
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Fulham: sai Alex Iwobi, entra Tom Cairney.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Aston Villa: sai Johan Manzambi, entra João Gomes.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Aston Villa: sai Alysson Edward Franco da Rocha, entra Emiliano Buendía.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Aston Villa: sai Leon Goretzka, entra Ibrahim Mbaye.
19'
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2ºTEMPO
Gol contra! Zion Suzuki (Aston Villa) marca contra.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Calvin Bassey (Fulham).
39'
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1ºTEMPO
Gol do Aston Villa! Nicolas Jackson marca. Assistência de Johan Manzambi.
30'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para David Affengruber (Fulham).
16'
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1ºTEMPO
John McGinn (Aston Villa) desperdiça o pênalti!
13'
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1ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Aston Villa).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Aston Villa x Fulham!
Unai Emery
TECNICO
Álvaro Arbeloa
TECNICO
Samuel Barrott
ÁRBITRO